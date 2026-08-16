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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Ethan Nwaneri diberi lampu hijau untuk meninggalkan Arsenal saat AC Milan mempertimbangkan langkah untuk pemain muda itu

E. Nwaneri
Arsenal
Transfers
M. Arteta
Manchester City
Community Shield
Premier League
AC Milan
Serie A

AC Milan muncul sebagai tujuan potensial bagi bintang muda Arsenal Ethan Nwaneri setelah pemain muda itu pada dasarnya diberi tahu bahwa ia bisa meninggalkan London utara musim panas ini. Rossoneri dilaporkan sedang mencari percikan kreativitas baru dan bisa memanfaatkan minimnya kesempatan sang remaja di tim utama di Stadion Emirates.

  • Talenta muda Arsenal menuju pintu keluar Emirates

    Arsenal tampaknya siap berpisah dengan salah satu produk akademi paling menjanjikan mereka saat bursa transfer musim panas memasuki tahap akhir. Nwaneri, yang menjadi sorotan sebagai debutan pemecah rekor, tampaknya tidak masuk dalam kebutuhan rencana jangka pendek Mikel Arteta.

    Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa masa pemain 19 tahun itu di London Utara akan segera berakhir. Melalui media sosial, jurnalis asal Italia itu memberikan kabar terbaru yang tegas tentang situasi tersebut dengan menyatakan: "Ethan Nwaneri akan meninggalkan Arsenal sebelum akhir bursa transfer musim panas, seperti yang telah direncanakan beberapa pekan lalu. Dia bahkan tidak masuk bangku cadangan hari ini melawan Manchester City meski terlibat dalam pramusim."


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  • FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

    Milan mengidentifikasi Nwaneri sebagai solusi kreatif

    Kabar mengenai ketersediaan Nwaneri langsung menarik perhatian AC Milan, yang aktif di bursa transfer untuk menambah amunisi lini serang. Manajemen Rossoneri secara khusus sedang mencari playmaker serbabisa yang dapat beroperasi di ruang antarlini di belakang penyerang, idealnya menempati sisi kanan.

    Setelah memantau beberapa target sepanjang musim panas tanpa merampungkan kesepakatan, raksasa Italia itu kini serius mengevaluasi kemungkinan membawa talenta Inggris tersebut ke San Siro. Laporan pada akhir Juli menyebutkan bahwa Nwaneri sudah masuk dalam daftar pendek pemain yang dipantau departemen pencari bakat Milan.


  • Kesulitan untuk konsisten dan masa peminjaman

    Terlepas dari hype besar yang mengiringi kemunculannya pada awal karier, Nwaneri kesulitan mengamankan tempat reguler di starting XI Arsenal yang dipenuhi bintang. Perkembangannya sempat mengalami hambatan sementara musim lalu ketika ia kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di Premier League.

    Minimnya waktu bermain ini membuatnya untuk sementara beralih ke Ligue 1, tempat ia menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di Marseille. Meski pengalaman di luar negeri itu bermanfaat, hal tersebut tidak membawanya kembali secara permanen ke skuad inti Arteta.


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  • Ethan Nwaneri Arsenal 2025-26Getty

    Italia bisa membuka potensi Nwaneri

    Winger berusia 19 tahun itu mampu mencatatkan empat gol dalam 24 penampilan di Premier League di tengah kesempatan yang terbatas, sambil menunjukkan kilasan kualitas yang membuatnya begitu dipandang sebagai prospek berperingkat tinggi.

    Namun, dengan Arsenal saat ini bersaing memperebutkan gelar-gelar tertinggi, tekanan untuk meraih hasil instan membuat Nwaneri kesulitan mendapatkan menit bermain yang berirama seperti yang ia butuhkan. Kepindahan ke Italia bisa memberikan awal baru yang diperlukan untuk mengubah potensi besarnya yang jelas menjadi penampilan papan atas yang konsisten.