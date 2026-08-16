Arsenal tampaknya siap berpisah dengan salah satu produk akademi paling menjanjikan mereka saat bursa transfer musim panas memasuki tahap akhir. Nwaneri, yang menjadi sorotan sebagai debutan pemecah rekor, tampaknya tidak masuk dalam kebutuhan rencana jangka pendek Mikel Arteta.

Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa masa pemain 19 tahun itu di London Utara akan segera berakhir. Melalui media sosial, jurnalis asal Italia itu memberikan kabar terbaru yang tegas tentang situasi tersebut dengan menyatakan: "Ethan Nwaneri akan meninggalkan Arsenal sebelum akhir bursa transfer musim panas, seperti yang telah direncanakan beberapa pekan lalu. Dia bahkan tidak masuk bangku cadangan hari ini melawan Manchester City meski terlibat dalam pramusim."



