Adik dari superstar Real Madrid Kylian Mbappe kini mengetahui sepenuhnya hukuman yang diterimanya setelah mendapat kartu merah di Liga Champions. Ethan Mbappe, 19, diganjar kartu merah langsung saat Lille kalah 3-2 dari Real Betis tiga pekan lalu, dan badan pengatur sepakbola Eropa kini telah mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani skorsing tiga pertandingan.

Menurut laporan disipliner yang dirilis pada Senin, tuduhan terhadap gelandang itu adalah karena 'menyerang pemain lain' setelah terlibat cekcok dengan bek Betis Natan. Bukti video menunjukkan Mbappe menyikut lawannya saat bek asal Brasil itu melintas di belakangnya. Natan dilaporkan sempat melontarkan komentar kepada pemain Prancis tersebut sebelum reaksi itu terjadi, tetapi tinjauan VAR bersifat meyakinkan, yang berujung pada kartu merah langsung dan kini diikuti sanksi tambahan dari komite disipliner UEFA.