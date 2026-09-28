AFP
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Ethan Mbappe dijatuhi skorsing berat di Liga Champions setelah mimpi buruk kartu merah untuk Lille melawan Real Betis
UEFA putuskan insiden kartu merah
Adik dari superstar Real Madrid Kylian Mbappe kini mengetahui sepenuhnya hukuman yang diterimanya setelah mendapat kartu merah di Liga Champions. Ethan Mbappe, 19, diganjar kartu merah langsung saat Lille kalah 3-2 dari Real Betis tiga pekan lalu, dan badan pengatur sepakbola Eropa kini telah mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani skorsing tiga pertandingan.
Menurut laporan disipliner yang dirilis pada Senin, tuduhan terhadap gelandang itu adalah karena 'menyerang pemain lain' setelah terlibat cekcok dengan bek Betis Natan. Bukti video menunjukkan Mbappe menyikut lawannya saat bek asal Brasil itu melintas di belakangnya. Natan dilaporkan sempat melontarkan komentar kepada pemain Prancis tersebut sebelum reaksi itu terjadi, tetapi tinjauan VAR bersifat meyakinkan, yang berujung pada kartu merah langsung dan kini diikuti sanksi tambahan dari komite disipliner UEFA.
- AFP
Pamor yang terus meningkat meski tersendat di level kontinental
Itu baru penampilan ketiga pemain 19 tahun itu sepanjang kariernya di Liga Champions. Dua penampilan sebelumnya di kompetisi tersebut sama-sama datang bersama Lille pada musim 2024-25, saat ia tampil dalam kemenangan telak 6-1 atas Feyenoord dan hasil imbang 1-1 melawan Borussia Dortmund.
Terlepas dari kemunduran itu, Mbappe telah menegaskan dirinya sebagai figur penting bagi Lille musim ini. Sejauh ini, ia sudah mencatatkan enam penampilan di semua kompetisi, dengan kontribusi langsung berupa satu gol dan satu assist.
Tanggal kembalinya telah ditetapkan untuk bentrokan Bayern Munich
Meski skorsing tiga pertandingan itu mencakup sebagian besar jadwal musim gugur, yang memaksanya absen saat bertandang ke Arsenal, dalam laga kandang melawan Galatasaray, dan pada lawatan tandang ke Bodo/Glimt, ada secercah harapan di ujung terowongan. UEFA mengonfirmasi bahwa Mbappe akan bisa kembali tampil di kompetisi Eropa pada 25 November, ketika Lille menjamu raksasa Jerman Bayern Munich di Stade Pierre-Mauroy.
Setelah laga melawan Bayern Munich, Lille masih memiliki tiga pertandingan tersisa di fase liga Liga Champions. Kampanye mereka akan ditutup dengan laga tandang ke Stuttgart, pertandingan kandang melawan Slovan Bratislava, dan lawatan ke Roma pada hari pertandingan terakhir.
- AFP
Fokus internasional di tengah penangguhan domestik
Terlepas dari gejolak di level domestik dan Eropa, Mbappe tetap menjadi sosok sentral bagi tim nasional Prancis U-21. Saat ini ia sedang menjalani tugas internasional saat Prancis U-21 melanjutkan kampanye kualifikasi mereka untuk Kejuaraan Eropa U-21 2027, ajang yang akan digelar bersama oleh Albania dan Serbia.
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