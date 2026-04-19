Estevao Willian 'menangis saat jeda babak pertama' saat Liam Rosenior mengungkapkan kekhawatiran soal cedera setelah kekalahan Chelsea dari Man Utd

Bintang muda itu harus mengakhiri pertandingannya lebih awal dengan cara yang menyedihkan setelah terhenti mendadak saat mengejar umpan lambung di belakang barisan pertahanan Manchester United. Setelah mendapat perawatan di lapangan, pemain sayap berusia 18 tahun itu memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa ia tak bisa melanjutkan pertandingan dan langsung berjalan pincang menuju terowongan, meninggalkan The Blues tanpa motor kreativitas utama mereka.

Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Rosenior menggambarkan kondisi emosional sang pemain muda dengan nada suram. "Dia sangat terpukul, dia menangis saat jeda babak pertama. Sepertinya cedera hamstring," ungkap manajer Chelsea itu. Cedera yang dialami pemain asal Brasil ini menambah daftar kekhawatiran bagi tim yang kini gagal mencetak gol dalam empat pertandingan liga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad.