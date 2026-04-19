Estevao Willian 'menangis saat jeda babak pertama' saat Liam Rosenior mengungkapkan kekhawatiran soal cedera setelah kekalahan Chelsea dari Man Utd

Manajer Chelsea, Liam Rosenior, mengungkap suasana memilukan di ruang ganti setelah Estevao Willian terpaksa ditarik keluar saat The Blues kalah tipis dari Manchester United. Bintang muda asal Brasil itu menangis setelah mengalami cedera otot yang tampaknya serius pada malam yang suram bagi klub asal London Barat tersebut.

  • Kekecewaan Estevao di Stamford Bridge

    Bintang muda itu harus mengakhiri pertandingannya lebih awal dengan cara yang menyedihkan setelah terhenti mendadak saat mengejar umpan lambung di belakang barisan pertahanan Manchester United. Setelah mendapat perawatan di lapangan, pemain sayap berusia 18 tahun itu memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa ia tak bisa melanjutkan pertandingan dan langsung berjalan pincang menuju terowongan, meninggalkan The Blues tanpa motor kreativitas utama mereka.

    Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Rosenior menggambarkan kondisi emosional sang pemain muda dengan nada suram. "Dia sangat terpukul, dia menangis saat jeda babak pertama. Sepertinya cedera hamstring," ungkap manajer Chelsea itu. Cedera yang dialami pemain asal Brasil ini menambah daftar kekhawatiran bagi tim yang kini gagal mencetak gol dalam empat pertandingan liga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad.

    • Iklan
  Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Enzo memperparah masalah cedera

    Seolah-olah kehilangan Estevao belum cukup, Chelsea juga harus melihat Enzo Fernandez, pemenang Piala Dunia, tertatih-tatih keluar lapangan di menit-menit akhir pertandingan. Gelandang berusia 25 tahun itu meminta diganti setelah mendarat dengan posisi yang kurang tepat di area penalti United saat berusaha mengejar gol penyama kedudukan di akhir laga, dan Romeo Lavia akhirnya menggantikannya di lapangan. Rosenior berharap pemain internasional Argentina itu terhindar dari cedera jangka panjang, meski waktunya jauh dari ideal dengan pertandingan tengah pekan yang semakin dekat. "Saya kira itu betisnya. Saya berharap itu hanya kram, kami membutuhkannya untuk Selasa," tambah manajer tersebut. Staf medis Chelsea harus bekerja ekstra untuk mengevaluasi kedua pemain tersebut menjelang perjalanan krusial ke Brighton.

  • Tekanan semakin meningkat setelah penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Kekalahan 1-0 itu terasa sangat pahit bagi Rosenior, yang menyaksikan timnya empat kali membentur tiang gawang. Meskipun melepaskan 21 tembakan berbanding empat milik United, Chelsea harus takluk akibat satu momen tajam dari Matheus Cunha. Pelatih berusia 41 tahun itu tampak frustrasi saat menyoroti kurangnya ketajaman yang membuat klubnya kini tertinggal empat poin dari zona Liga Champions.

    "Ini sangat sulit. Hari ini mereka hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran sementara kami bermain dengan 10 orang. Kami melancarkan serangan demi serangan dan membentur tiang gawang, saya kira empat kali. Saya tidak ingin tim saya merasa segalanya melawan kami. Kita harus terus berjuang," kata Rosenior kepada wartawan. Ia mengakui kelemahan pertahanan, dengan menyatakan: "Kita harus mempertahankan momen itu dengan lebih baik. Kita tidak melakukannya dan kita dihukum. Saat ini, setiap kesalahan kecil yang kita buat, bola berakhir di gawang kita dan itu harus berubah."

    Lomba lima besar kini menjadi tantangan berat

    Chelsea kini tertinggal empat poin dari Liverpool, dengan The Reds masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Jalan menuju Liga Champions pun tampak semakin terjal. Meskipun performa tim sedang buruk dan ada kekecewaan yang terdengar dari sebagian penonton di Stamford Bridge, Rosenior tetap yakin bahwa dirinya adalah orang yang tepat untuk membalikkan keadaan dan memastikan tim finis di lima besar.

    Ketika ditanya tentang tekanan yang semakin meningkat terhadap posisinya, sang manajer tetap bersikap tegas. "Tidak. Saya sendiri yang menempatkan diri di bawah tekanan terbesar. Kami hanya perlu terus bekerja sama dengan staf dan para pemain untuk membalikkan keadaan," katanya. Ketika ditanya apakah klub masih bisa lolos ke Liga Champions, ia hanya menjawab: "Tentu saja." Namun, tanpa Estevao dan kemungkinan tanpa Fernandez, tujuan tersebut tentu saja telah menjadi gunung yang jauh lebih tinggi untuk didaki.

