Estevao Willian dari Chelsea kembali ke Palmeiras untuk menjalani rehabilitasi cedera, sementara impiannya tampil di Piala Dunia bersama Brasil masih di ujung tanduk
Chelsea memantau proses pemulihan di Sao Paulo
Pemain timnas Brasil tersebut telah absen sejak 18 April setelah mengalami cedera saat Chelsea kalah 1-0 dari Manchester United.
Untuk mencari lingkungan yang familiar demi pemulihannya, ESPNmelaporkan bahwa pemain muda tersebut akan menghabiskan waktu di Sao Paulo dengan memanfaatkan fasilitas Palmeiras saat ia berusaha mempercepat kembalinya ke lapangan.
Meskipun kembali ke tempat lamanya, Chelsea tetap memegang kendali penuh atas program medis sang pemain. The Blues dilaporkan telah mengirim seorang staf medis spesialis ke Brasil untuk mengawasi setiap tahap perawatan, memastikan bahwa protokol klub Liga Premier tersebut dipatuhi dengan ketat saat Estevao berupaya untuk kembali bermain.
Keikutsertaan di Piala Dunia diragukan
Waktu terjadinya cedera ini sungguh tidak menguntungkan bagi pemain muda tersebut, yang telah menjadi andalan lini serang Selecao di bawah asuhan Ancelotti.
Sebelum kemunduran ini, Estevao dianggap pasti masuk dalam skuad akhir untuk turnamen di Amerika Utara, dengan Ancelotti sering memuji kontribusi sang pemain sayap sejak debut internasionalnya.
Brasil dijadwalkan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Maroko pada 13 Juni, sehingga Estevao hanya memiliki waktu yang semakin sempit untuk memulihkan kebugarannya.
Juara dunia lima kali ini tergabung di Grup C, di mana mereka juga akan menghadapi tantangan dari Maroko, Skotlandia, dan Haiti saat mereka berusaha meraih gelar juara dunia pertama mereka sejak 2002.
Pertandingan di Stamford Bridge
Sejak menyelesaikan kepindahannya dari Palmeiras ke Stamford Bridge musim panas lalu, Estevao telah mencatatkan musim debut yang mengesankan di Inggris.
Ia telah mencetak delapan gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi, membuktikan bahwa investasi besar yang dilakukan Chelsea untuk mengalahkan beberapa rival Eropa demi mendapatkan tanda tangannya memang sepadan.
Kehilangannya sangat dirasakan oleh tim Chelsea yang kesulitan mempertahankan konsistensi dalam beberapa pekan terakhir. Tim medis The Blues bekerja sama erat dengan staf Brasil untuk memastikan tidak ada komplikasi jangka panjang akibat cedera otot paha belakang tersebut, meskipun hal itu berarti sang pemain harus melewatkan mimpinya untuk mewakili negaranya di panggung dunia musim panas ini.
Silsilah internasional
Kenaikan performa Estevao di kancah internasional benar-benar luar biasa. Sejak melakukan debut seniornya bersama Brasil pada September 2024, ia telah mencetak lima gol hanya dalam 11 penampilan. Ketajaman di depan gawang inilah yang diharapkan Ancelotti dapat diandalkan selama babak penyisihan grup dan seterusnya.
Pemain sayap ini kini "berlomba dengan waktu untuk bisa tampil di Piala Dunia," dan beberapa pekan ke depan di Akademi Palmeiras akan menjadi sangat krusial.