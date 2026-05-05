Estevao Willian dari Chelsea kembali ke Palmeiras untuk menjalani rehabilitasi cedera, sementara impiannya tampil di Piala Dunia bersama Brasil masih di ujung tanduk

Pemain timnas Brasil tersebut telah absen sejak 18 April setelah mengalami cedera saat Chelsea kalah 1-0 dari Manchester United.

Untuk mencari lingkungan yang familiar demi pemulihannya, ESPNmelaporkan bahwa pemain muda tersebut akan menghabiskan waktu di Sao Paulo dengan memanfaatkan fasilitas Palmeiras saat ia berusaha mempercepat kembalinya ke lapangan.

Meskipun kembali ke tempat lamanya, Chelsea tetap memegang kendali penuh atas program medis sang pemain. The Blues dilaporkan telah mengirim seorang staf medis spesialis ke Brasil untuk mengawasi setiap tahap perawatan, memastikan bahwa protokol klub Liga Premier tersebut dipatuhi dengan ketat saat Estevao berupaya untuk kembali bermain.