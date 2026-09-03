Estevao makin "khawatir" soal perannya di Chelsea setelah penunjukan Alonso, menurut ESPN Brasil. Penyerang 19 tahun itu melewatkan fase akhir musim lalu, termasuk Piala Dunia, karena cedera hamstring parah. Sejak kembali bugar, ia kesulitan mendapatkan menit bermain di Premier League di bawah pelatih asal Spanyol tersebut.

Pemain Brasil itu hanya tampil singkat selama tujuh menit dalam laga pembuka liga Chelsea melawan Fulham. Setelah itu, ia tetap berada di bangku cadangan tanpa dimainkan saat Chelsea menang dramatis 4-3 atas Brighton, dengan satu-satunya starter yang ia catat sejauh ini datang bersama tim Carabao Cup yang banyak dirotasi saat menghadapi Luton.

Dengan Chelsea absen dari seluruh kompetisi Eropa musim ini, jadwal mereka yang lebih ringan berarti rotasi skuad secara keseluruhan akan sangat minim. Estevao khawatir ia akan tersisih dari lini serang yang sangat kompetitif ketika Chelsea tampak akan memainkan kurang dari 50 pertandingan pada musim ini.



