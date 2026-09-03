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Estevao mempertimbangkan hengkang dari Chelsea di tengah meningkatnya 'kekhawatiran' terkait Xabi Alonso saat wonderkid Brasil itu menimbang opsi pada bursa transfer Januari
Estevao kesulitan mendapat menit bermain di bawah Alonso
Estevao makin "khawatir" soal perannya di Chelsea setelah penunjukan Alonso, menurut ESPN Brasil. Penyerang 19 tahun itu melewatkan fase akhir musim lalu, termasuk Piala Dunia, karena cedera hamstring parah. Sejak kembali bugar, ia kesulitan mendapatkan menit bermain di Premier League di bawah pelatih asal Spanyol tersebut.
Pemain Brasil itu hanya tampil singkat selama tujuh menit dalam laga pembuka liga Chelsea melawan Fulham. Setelah itu, ia tetap berada di bangku cadangan tanpa dimainkan saat Chelsea menang dramatis 4-3 atas Brighton, dengan satu-satunya starter yang ia catat sejauh ini datang bersama tim Carabao Cup yang banyak dirotasi saat menghadapi Luton.
Dengan Chelsea absen dari seluruh kompetisi Eropa musim ini, jadwal mereka yang lebih ringan berarti rotasi skuad secara keseluruhan akan sangat minim. Estevao khawatir ia akan tersisih dari lini serang yang sangat kompetitif ketika Chelsea tampak akan memainkan kurang dari 50 pertandingan pada musim ini.
- AAP
Benturan posisi dan kekhawatiran fisik
Laporan itu mengklaim bahwa Estevao telah mencurahkan kekhawatirannya kepada lingkaran terdekatnya terkait kecocokan taktisnya dalam sistem Alonso. Mantan talenta Palmeiras itu lebih suka beroperasi di area tengah sepertiga akhir lapangan. Namun, peran menyerang sentral itu saat ini didominasi oleh Cole Palmer dan rekrutan termahal Chelsea, Morgan Rogers.
Jalur alternatif untuk masuk ke starting XI adalah di sisi kanan, posisi yang saat ini ditempati Pedro Neto. Namun, Estevao dikabarkan sangat enggan bertransisi ke peran sayap spesifik tersebut dalam setup taktis Alonso saat ini.
Remaja itu meyakini bahwa beradaptasi dengan tuntutan sang manajer di sayap akan memaksanya menambah massa otot secara signifikan. Ia khawatir penambahan massa otot yang berlebihan akan menghambat kelincahan alaminya dan berdampak negatif pada gaya bermainnya yang dinamis.
Persaingan ketat di lini serang di Stamford Bridge
Chelsea memiliki salah satu lini depan paling menakutkan di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Trio Palmer, Rogers, dan Joao Pedro diperkirakan luas akan mendominasi tempat di starting XI untuk sebagian besar musim ini.
Meski gagal mendapatkan target lini tengah Lamine Camara sebelum tenggat transfer hari Selasa, klub London barat itu tetap dipenuhi talenta elite. Persaingan internal ini membuat Estevao, yang datang dalam kesepakatan senilai €61,5 juta (£52 juta) dan mencatatkan delapan gol dalam 38 penampilan untuk klub, menghadapi perjuangan berat untuk bisa rutin masuk tim.
Sementara itu, klub-klub lain memantau situasi ini dengan saksama saat tim-tim papan atas berebut penyerang sayap. Menurut The Guardian, Liverpool belakangan dikaitkan dengan ketertarikan pada winger Brasil tersebut, yang menunjukkan pasar yang kuat sudah ada jika ia memutuskan untuk hengkang.
- Getty Images Sport
Laga krusial Arsenal dan keputusan pada Januari
Meski Estevao tetap bahagia di London dan idealnya ingin sukses di Chelsea, minimnya kesempatan bermain di tim utama sebelum Tahun Baru bisa memaksanya mengambil keputusan. Jika status pinggirannya terus berlanjut, kepergian pada musim dingin saat bursa transfer Januari menjadi kemungkinan yang sangat realistis.
Untuk saat ini, skuad Alonso harus mengalihkan perhatian bersama mereka ke laga besar Premier League pada hari Minggu. Chelsea menempuh perjalanan singkat ke Emirates Stadium untuk menghadapi juara bertahan Arsenal, di mana Estevao akan sangat berharap bisa tampil dan membuktikan kemampuannya di panggung besar.
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