Berbicara kepada para wartawan dalam konferensi pers tim nasional Brasil, sang winger menolak memicu kontroversi apa pun terkait keputusan pemilihan pemain dari manajer barunya di Stamford Bridge. Sebaliknya, Estevao menegaskan tekadnya untuk meningkatkan level performanya dalam latihan dan memanfaatkan setiap peluang yang datang kepadanya.

Menanggapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini depan Chelsea, mantan talenta Palmeiras itu menegaskan: "Saya pikir setiap pelatih punya cara bermain masing-masing. Tentu saja, kami bekerja setiap hari, saya memberikan yang terbaik setiap hari, dan itulah yang saya lakukan.

"Kami punya pemain-pemain berkualitas di Chelsea, jadi yang saya lakukan adalah fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, saya berusaha memberikan yang terbaik dalam latihan, ketika saya mendapatkan kesempatan saya berusaha memberikan yang terbaik, semuanya berjalan hari demi hari. Saya berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang saya miliki, saya berusaha mengendalikan semua yang saya bisa dan saya menyerahkannya ke tangan Tuhan, dan saya juga sangat percaya pada diri saya sendiri."