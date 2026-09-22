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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Estevao akhirnya buka suara soal kesulitan di Chelsea ketika bintang Brasil itu menanggapi minimnya menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso

Estevao
X. Alonso
Chelsea
Premier League
Brazil
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Winger Chelsea Estevao buka suara soal minimnya waktu bermain reguler yang ia dapatkan di bawah pelatih kepala Xabi Alonso setelah kembali menjalani tugas internasional bersama Brasil. Remaja itu kesulitan mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter di Stamford Bridge musim ini, tetapi ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah tetap bersabar dan membuktikan kualitasnya.

  • Pemain remaja itu menanggapi berkurangnya kesempatan bermain

    Kembalinya Estevao ke skuad tim nasional Brasil didominasi pertanyaan terkait terbatasnya menit bermainnya di Chelsea pada pekan-pekan awal musim ini. Pemain berusia 19 tahun itu baru mencatatkan 148 menit dalam enam penampilan di bawah Alonso, dengan hanya dua kali menjadi starter. Peran pinggiran itu menjadi kontras yang mencolok dibandingkan musim lalu, ketika ia tampil jauh lebih reguler di London barat.

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    Winger tetap menjaga fokus profesional

    Berbicara kepada para wartawan dalam konferensi pers tim nasional Brasil, sang winger menolak memicu kontroversi apa pun terkait keputusan pemilihan pemain dari manajer barunya di Stamford Bridge. Sebaliknya, Estevao menegaskan tekadnya untuk meningkatkan level performanya dalam latihan dan memanfaatkan setiap peluang yang datang kepadanya.

    Menanggapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini depan Chelsea, mantan talenta Palmeiras itu menegaskan: "Saya pikir setiap pelatih punya cara bermain masing-masing. Tentu saja, kami bekerja setiap hari, saya memberikan yang terbaik setiap hari, dan itulah yang saya lakukan.

    "Kami punya pemain-pemain berkualitas di Chelsea, jadi yang saya lakukan adalah fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, saya berusaha memberikan yang terbaik dalam latihan, ketika saya mendapatkan kesempatan saya berusaha memberikan yang terbaik, semuanya berjalan hari demi hari. Saya berusaha memanfaatkan setiap kesempatan yang saya miliki, saya berusaha mengendalikan semua yang saya bisa dan saya menyerahkannya ke tangan Tuhan, dan saya juga sangat percaya pada diri saya sendiri."

  • Persaingan di Stamford Bridge semakin memanas

    Kedatangan Alonso di Stamford Bridge pada Juli memicu perubahan yang terlihat jelas dalam urutan pilihan di tim utama. Penyesuaian itu terjadi setelah kampanye 2025-26 yang produktif di bawah Enzo Maresca dan Liam Rosenior, ketika remaja itu mencatatkan delapan gol dan empat assist dalam 36 pertandingan. Terikat kontrak hingga Juni 2033, pemain Brasil itu tetap dipandang sebagai aset jangka panjang yang berharga meski persaingan untuk mendapatkan tempat sangat ketat.

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    Jadwal internasional menawarkan panggung

    Pemanggilan kembali ke tim nasional menjadi peluang vital bagi penyerang itu, yang mengoleksi lima gol dalam 11 penampilan senior, setelah cedera membuatnya absen dari Piala Dunia. Brasil akan menghadapi Australia dalam dua laga persahabatan pada 25 dan 29 November sebelum menutup jadwal mereka melawan India pada 3 Oktober. Mendapatkan menit bermain bersama tim nasional seharusnya memungkinkan remaja itu menemukan kembali ketajamannya menjelang jadwal padat bersama Chelsea.

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