ESPN - Bielsa kepada para pemain senior di ruang ganti Uruguay: "Saya pergi dengan sedih karena kalian telah meninggalkan saya sendirian"

Sebelum pertandingan melawan Furie Rosse, para pemain senior di ruang ganti yang dipimpin oleh gelandang Real Madrid Federico Valverde dilaporkan telah meminta Bielsa untuk bermain dengan lebih hati-hati, namun tampaknya permintaan itu tidak terlalu berhasil. Menurut ESPN, sang pelatih akhirnya menegur mereka setelah tim tersingkir: "Saya meninggalkan Piala Dunia ini dengan sedih karena kalian telah meninggalkan saya."