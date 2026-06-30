Uruguay sedang memulihkan diri setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 bahkan sebelum babak gugur dimulai: La Celeste hanya meraih dua poin saat melawan Arab Saudi (1-1) dan Kepulauan Cape Verde (2-2), sehingga harus menyerahkan posisi kedua kepada tim Afrika tersebut di belakang Spanyol. Dalam hal ini, pelatih asal Argentina, Marcelo Bielsa, tampil sangat mengecewakan.
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ESPN - Bielsa kepada para pemain senior di ruang ganti Uruguay: "Saya pergi dengan sedih karena kalian telah meninggalkan saya sendirian"
TIDAK ADA WARISAN
"Bagaimana masa jabatan saya di sini akan dikenang? Sebagai masa yang tidak menghasilkan apa-apa," kata Bielsa, yang kontraknya memang akan berakhir pada akhir turnamen ini. Namun, di Uruguay muncul detail-detail tambahan mengenai kekalahan dari Spanyol, yang berhasil menang berkat gol Baena akibat kesalahan Muslera.
DITINGGALKAN
Sebelum pertandingan melawan Furie Rosse, para pemain senior di ruang ganti yang dipimpin oleh gelandang Real Madrid Federico Valverde dilaporkan telah meminta Bielsa untuk bermain dengan lebih hati-hati, namun tampaknya permintaan itu tidak terlalu berhasil. Menurut ESPN, sang pelatih akhirnya menegur mereka setelah tim tersingkir: "Saya meninggalkan Piala Dunia ini dengan sedih karena kalian telah meninggalkan saya."