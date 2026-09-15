Laporan lanjutan menambahkan bahwa meski Valverde berterima kasih atas minat Valencia, ia tetap teguh pada keputusannya untuk sementara menjauh dari kursi pelatih. Mantan bos Barcelona itu memberi tahu direktur asal Galicia tersebut bahwa ia tidak akan melatih tim mana pun musim ini, dengan sepenuhnya berniat menghormati jeda yang sudah direncanakan saat meninggalkan Bilbao. Bahkan hubungan dekat dengan Braulio dari masa mereka bersama di Mestalla pada 2012-13 pun gagal membujuknya.