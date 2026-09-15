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imago-sport-1077610741.jpgRicardo Larreina Amador
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ernesto Valverde menolak pendekatan Valencia saat Valencia beralih ke kandidat alternatif untuk posisi pelatih yang lowong

E. Valverde
Valencia
LaLiga

Pencarian Valencia untuk pengganti permanen Carlos Corberan mengalami kemunduran awal setelah Ernesto Valverde secara resmi menolak tawaran klub untuk menjadi pelatih. Mantan pelatih Athletic Club itu tetap berkomitmen menjalani cuti selama semusim, sehingga direktur olahraga yang baru ditunjuk, Braulio Vazquez, harus segera mengalihkan perhatiannya ke target alternatif.

  • Target utama untuk posisi manajer menolak

    Petinggi Mestalla bergerak cepat dalam mencari pelatih kepala baru setelah pemecatan Corberan dan CEO Ron Gourlay pada akhir pekan lalu. Namun, seperti dilaporkan oleh Marca, target utama direktur olahraga baru, Braulio, tidak akan terwujud setelah Valverde menolak proposal tersebut. Penolakan tegas itu memaksa dewan Valencia untuk segera menjajaki opsi alternatif lain di bursa pelatih.

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    Pelatih asal Basque menjelaskan posisinya

    Laporan lanjutan menambahkan bahwa meski Valverde berterima kasih atas minat Valencia, ia tetap teguh pada keputusannya untuk sementara menjauh dari kursi pelatih. Mantan bos Barcelona itu memberi tahu direktur asal Galicia tersebut bahwa ia tidak akan melatih tim mana pun musim ini, dengan sepenuhnya berniat menghormati jeda yang sudah direncanakan saat meninggalkan Bilbao. Bahkan hubungan dekat dengan Braulio dari masa mereka bersama di Mestalla pada 2012-13 pun gagal membujuknya.

  • Pelatih interim mengawasi masa transisi

    Departemen olahraga Valencia menggelar pertemuan jarak jauh pada Senin untuk menilai kandidat pengganti yang mampu mengangkat skuad dari dasar klasemen La Liga. Dengan waktu persiapan yang terbatas menjelang laga-laga mendatang, pelatih interim Oscar Sanchez akan menangani tim utama saat menghadapi Alaves dan Real Sociedad. Petinggi klub tetap yakin bahwa profil lain yang masuk daftar pendek dapat secara efektif menstabilkan ruang ganti dalam periode sensitif ini.

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    Jeda internasional memberi kesempatan untuk memulai lagi

    Valencia berencana menunjuk pelatih kepala baru mereka sebelum jeda internasional, yang akan memberi periode penting selama tiga pekan untuk menjalani 'mini pramusim' secara efektif. Jeda ini secara internal dipandang sebagai kesempatan ideal untuk menerapkan metode taktik baru dan menstabilkan skuad. Selain meningkatkan performa di lapangan, pelatih baru yang akan datang juga harus mengidentifikasi target-target utama untuk memperkuat skuad yang belum lengkap pada bursa transfer Januari.

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