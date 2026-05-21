Erling Haaland vs Harry Kane: Siapa penyerang nomor 9 terbaik di dunia? John Arne Riise menjelaskan mengapa bintang Manchester City dan Norwegia itu lebih unggul daripada penyerang produktif Bayern Munich dan Inggris
Rekor Kane: Rekor yang dipecahkan bersama Spurs, Timnas Inggris, dan Bayern
Setelah menorehkan prestasi gemilang di Tottenham, Kane yang memecahkan berbagai rekor pun berhasil menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs dengan mencetak 280 gol untuk klub raksasa London Utara tersebut. Kini, ia juga mencatatkan prestasi serupa dalam sejarah timnas Inggris setelah mencetak 78 gol untuk The Three Lions.
Standar individu yang luar biasa tetap terjaga sejak bergabung dengan Bayern pada 2023, dengan 143 gol yang dicetaknya untuk raksasa Jerman tersebut membawanya meraih tiga Sepatu Emas dan dua gelar Bundesliga. Kane akan genap berusia 33 tahun musim panas ini - di tahun Piala Dunia - namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.
Rekor Haaland: Gol dan trofi bersama klub dan tim nasional
Sementara Kane tampaknya sedang memperpanjang masa kejayaannya, Haaland masih menuju ke titik tersebut. Di usia 25 tahun, ia telah meraih begitu banyak prestasi. Penampilan memukau bersama Red Bull Salzburg dan Borussia Dortmund membawanya ke Manchester pada 2022 dengan nilai transfer sebesar £51 juta ($69 juta).
Musim debut Haaland bersama City menghasilkan 52 gol sebagai bagian dari treble juara Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions. Ia menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Liga Premier - hanya membutuhkan 111 pertandingan untuk mencapai angka tersebut - dan telah mencetak total 162 gol untuk The Blues dalam 198 penampilan. Ia juga akan bertugas di Piala Dunia musim panas ini setelah membawa Norwegia ke turnamen besar pertamanya dalam lebih dari dua dekade.
Haaland vs Kane: Siapa penyerang tengah terbaik?
Saat ditanya untuk menyebut penyerang nomor 9 terbaik di dunia, rekan senegara Haaland sekaligus mantan bek Liverpool, Riise—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Smooth Spins Online Casino—mengatakan: “Maksudku, Harry Kane itu luar biasa. Menurutku, Harry Kane juga lebih terlibat dalam proses membangun serangan. Kamu bisa lihat di Bayern, dia turun sedikit ke belakang, melakukan umpan-umpan pendek, dan berkolaborasi. Lalu, tentu saja, dia juga mencetak gol.
“Tapi kalau bicara soal penyerang nomor 9 sejati yang jadi target di kotak penalti, saya rasa tidak ada yang lebih baik dari Erling Haaland. Kecepatannya, semangat juangnya. Kamu bisa lihat cara dia berjalan, saat dia dalam performa terbaiknya di lapangan, kamu bisa lihat dia sangat kuat.
“Anda melihat semua tantangan yang dia hadapi dengan Gabriel dan Arsenal. Dia sangat kuat di kotak penalti, gerakannya di kotak penalti. Dia, bagi saya, yang terbaik. Cukup berikan dia bola di kotak penalti dan dia akan mencetak gol.”
Akankah Kane dan Haaland merayakan kemenangan Ballon d'Or suatu saat nanti?
Hal itu tetap berlaku bagi Haaland dan City pada musim 2025-26, di mana penyerang asal Norwegia itu berpeluang meraih gelar top skor Premier League ketiganya—dengan harapan ia akan memecahkan rekor yang dipegang oleh Mohamed Salah dan Thierry Henry dengan menjadi pemain pertama yang meraih lima gelar top skor di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Ia terikat kontrak luar biasa di Etihad Stadium yang akan berakhir pada 2034. Jika ia mampu memenuhi ketentuan kontrak tersebut, rekor gol sepanjang masa Premier League milik Alan Shearer akan terancam serius.
Kane sempat terlihat akan mengejar rekor tersebut, setelah naik ke peringkat kedua dengan 213 gol, namun kini jalan terbuka bagi Haaland untuk melesat dari 112 gol dan melampaui 260 gol.
Ada spekulasi bahwa Kane bisa kembali ke Inggris suatu saat nanti, karena ia belum memperpanjang kontraknya di Allianz Arena, namun tampaknya ada tantangan lain yang harus ia hadapi sebelum mempertimbangkan untuk kembali ke tanah airnya.
Yang dapat dipastikan adalah bahwa Haaland dan Kane akan tetap menjadi kekuatan yang tangguh di sepertiga akhir lapangan - karena aksi-aksi mereka memukau penonton di seluruh dunia - dan keduanya seharusnya memiliki peluang serius untuk meraih kesuksesan di Ballon d’Or karena mereka diakui sebagai dua pemain terbaik di bidangnya.