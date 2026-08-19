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Erling Haaland teratas, bintang Arsenal melesat! Rating Premier League EA Sports FC 27 TERUNGKAP
Haaland memimpin penilaian 27 pemain teratas Premier League FC
Ratings Week EA Sports FC 27 resmi dimulai, memicu perdebatan sengit di seluruh dunia di kalangan komunitas sepak bola. EA Sports hari ini mengungkap para pemain Premier League dengan rating tertinggi, dengan menggunakan data pertandingan dunia nyata yang autentik untuk mendukung seluruh statistik pemain.
Penyerang Manchester City, Haaland, memimpin seluruh divisi dengan rating keseluruhan 91 yang luar biasa. Striker Norwegia yang produktif itu berdiri sendiri di puncak peringkat Premier League, dengan 92 shooting, 89 physicality, dan 87 pace. Pengumuman rating awal ini memberi para pendukung gambaran pertama yang menarik tentang bintang-bintang dengan performa terbaik di liga menjelang perilisan resmi gim video tersebut.
- EA SPORTS FC 27
Rodri dan Bruno Fernandes menempati posisi teratas
Mantan bintang City Rodri, yang baru-baru ini pindah ke Barcelona, berada tepat di belakang Haaland sebagai pemain dengan rating tertinggi kedua di Premier League. Gelandang bertahan asal Spanyol itu meraih rating keseluruhan 90 yang mengesankan, ditopang oleh atribut umpan 86 dan bertahan 85.
Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengamankan rating keseluruhan 89, didorong oleh atribut umpan elite 92. Kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma dan bek tengah Arsenal Gabriel juga meraih rating 89. Kartu Gabriel yang impresif menampilkan atribut bertahan 91 yang dominan, menegaskannya sebagai salah satu bek tengah paling tangguh di seluruh gim.
Bintang Arsenal dan Liverpool mendominasi peringkat keseluruhan
Bintang Arsenal dan Liverpool mendominasi jajaran teratas kartu pemain. Trio Arsenal David Raya, Declan Rice, dan William Saliba sama-sama mendapat rating keseluruhan 88 bersama bek tengah Liverpool Virgil van Dijk.
Bukayo Saka, Alisson, dan Ruben Dias berada tepat di belakang dengan rating keseluruhan 87. Gelandang Arsenal Martin Odegaard dan duo Chelsea Enzo Fernandez serta Moises Caicedo memimpin kelompok besar pemain bintang yang mendapat rating 86.
Pemain seperti Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki, dan Florian Wirtz juga mengamankan rating 86, sementara Granit Xhaka tercantum untuk Sunderland dengan rating 85.
- EA Sports
Perdebatan dimulai saat EA FC 27 mendekat
Pengungkapan rating pemain Premier League langsung memicu perdebatan sengit di kalangan suporter dan gamer di seluruh dunia. Para penggemar sepak bola aktif memperdebatkan atribut pemain dan peringkat keseluruhan di berbagai kanal media sosial.
Seiring Ratings Week berlanjut, EA Sports akan terus mengungkap statistik pemain dari liga-liga top di seluruh dunia. Peringkat awal ini menjadi dasar untuk musim gim yang akan datang seiring antusiasme yang terus meningkat. Para suporter kini dapat menganalisis secara menyeluruh klasemen lengkap Premier League saat mereka mulai menyusun skuad Ultimate Team mereka menjelang hari peluncuran.
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