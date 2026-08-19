Ratings Week EA Sports FC 27 resmi dimulai, memicu perdebatan sengit di seluruh dunia di kalangan komunitas sepak bola. EA Sports hari ini mengungkap para pemain Premier League dengan rating tertinggi, dengan menggunakan data pertandingan dunia nyata yang autentik untuk mendukung seluruh statistik pemain.

Penyerang Manchester City, Haaland, memimpin seluruh divisi dengan rating keseluruhan 91 yang luar biasa. Striker Norwegia yang produktif itu berdiri sendiri di puncak peringkat Premier League, dengan 92 shooting, 89 physicality, dan 87 pace. Pengumuman rating awal ini memberi para pendukung gambaran pertama yang menarik tentang bintang-bintang dengan performa terbaik di liga menjelang perilisan resmi gim video tersebut.