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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Erling Haaland teratas, bintang Arsenal melesat! Rating Premier League EA Sports FC 27 TERUNGKAP

EA FC
E. Haaland
Manchester City
Manchester United
Arsenal
Liverpool
Chelsea
Tottenham Hotspur
Premier League

EA Sports secara resmi mengungkap para pemain Premier League dengan rating tertinggi untuk EA Sports FC 27 saat Ratings Week mulai berlangsung. Penyerang Manchester City Erling Haaland memimpin daftar dengan rating keseluruhan 91, memicu perdebatan seketika di komunitas sepak bola.

  • Haaland memimpin penilaian 27 pemain teratas Premier League FC

    Ratings Week EA Sports FC 27 resmi dimulai, memicu perdebatan sengit di seluruh dunia di kalangan komunitas sepak bola. EA Sports hari ini mengungkap para pemain Premier League dengan rating tertinggi, dengan menggunakan data pertandingan dunia nyata yang autentik untuk mendukung seluruh statistik pemain.

    Penyerang Manchester City, Haaland, memimpin seluruh divisi dengan rating keseluruhan 91 yang luar biasa. Striker Norwegia yang produktif itu berdiri sendiri di puncak peringkat Premier League, dengan 92 shooting, 89 physicality, dan 87 pace. Pengumuman rating awal ini memberi para pendukung gambaran pertama yang menarik tentang bintang-bintang dengan performa terbaik di liga menjelang perilisan resmi gim video tersebut.

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  • FC 27EA SPORTS FC 27

    Rodri dan Bruno Fernandes menempati posisi teratas

    Mantan bintang City Rodri, yang baru-baru ini pindah ke Barcelona, berada tepat di belakang Haaland sebagai pemain dengan rating tertinggi kedua di Premier League. Gelandang bertahan asal Spanyol itu meraih rating keseluruhan 90 yang mengesankan, ditopang oleh atribut umpan 86 dan bertahan 85.

    Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengamankan rating keseluruhan 89, didorong oleh atribut umpan elite 92. Kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma dan bek tengah Arsenal Gabriel juga meraih rating 89. Kartu Gabriel yang impresif menampilkan atribut bertahan 91 yang dominan, menegaskannya sebagai salah satu bek tengah paling tangguh di seluruh gim.

  • Bintang Arsenal dan Liverpool mendominasi peringkat keseluruhan

    Bintang Arsenal dan Liverpool mendominasi jajaran teratas kartu pemain. Trio Arsenal David Raya, Declan Rice, dan William Saliba sama-sama mendapat rating keseluruhan 88 bersama bek tengah Liverpool Virgil van Dijk.

    Bukayo Saka, Alisson, dan Ruben Dias berada tepat di belakang dengan rating keseluruhan 87. Gelandang Arsenal Martin Odegaard dan duo Chelsea Enzo Fernandez serta Moises Caicedo memimpin kelompok besar pemain bintang yang mendapat rating 86.

    Pemain seperti Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki, dan Florian Wirtz juga mengamankan rating 86, sementara Granit Xhaka tercantum untuk Sunderland dengan rating 85.

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  • EA FC 27: Everything we know, release date, rumours & moreEA Sports

    Perdebatan dimulai saat EA FC 27 mendekat

    Pengungkapan rating pemain Premier League langsung memicu perdebatan sengit di kalangan suporter dan gamer di seluruh dunia. Para penggemar sepak bola aktif memperdebatkan atribut pemain dan peringkat keseluruhan di berbagai kanal media sosial.

    Seiring Ratings Week berlanjut, EA Sports akan terus mengungkap statistik pemain dari liga-liga top di seluruh dunia. Peringkat awal ini menjadi dasar untuk musim gim yang akan datang seiring antusiasme yang terus meningkat. Para suporter kini dapat menganalisis secara menyeluruh klasemen lengkap Premier League saat mereka mulai menyusun skuad Ultimate Team mereka menjelang hari peluncuran.