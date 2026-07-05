Norwegia terus melaju, Brasil berduka: Erling Haaland membawa tim Skandinavia itu ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sementara juara dunia dengan rekor terbanyak itu sekali lagi harus mengubur impiannya untuk meraih gelar keenam. Inilah reaksi media internasional.
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Erling Haaland sebagai "cyborg yang layaknya dewa" dan "tembok hidup": Media memuji pahlawan Piala Dunia yang tak terduga sekaligus bintang top Norwegia
Media Norwegia juga mengucapkan terima kasih kepada kiper Nyland
NRK: "Erling Haaland telah mengantarkan Norwegia ke puncak kejayaan."
VG: "Örjan Nyland berdiri kokoh seperti tembok hidup, sebelum Erling Braut Haaland menorehkan sejarah olahraga Norwegia. Norwegia belum pernah lolos ke perempat final. Namun, Norwegia juga belum pernah memiliki Erling Braut Haaland."
Dagbladet: "Sebuah gempa bumi. Norwegia telah menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia. Ya, Anda tidak salah baca. Kami telah menyingkirkan raksasa sepak bola itu dari Piala Dunia. Ini adalah prestasi olahraga terbesar Norwegia sepanjang masa."
Aftenposten: "HALLELUJA. Malam bersejarah di Piala Dunia. Kami telah mengalahkan Brasil. Petualangan sepak bola Norwegia mencapai puncak yang tak terduga dan seluruh dunia ikut bersorak."
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Erling Haaland sebagai "cyborg yang setara dengan dewa"
The Guardian: "Dua gol Haaland di menit-menit akhir mengejutkan Brasil dan membawa Norwegia ke perempat final Piala Dunia."
The Sun: "Semua Berkat Raja Haaland, Erling. Erling Haaland memenangkan pertempuran, Norwegia memenangkan perang, dan kapal Viking itu melaju ke perempat final."
Marca: "Seorang Cyborg menghancurkan Brasil."
AS: "Haaland melahap Brasil. Sudah tujuh gol yang dicetaknya di Piala Dunia pertamanya. Mematikan. Luar biasa. 'Cyborg' yang ditakuti seluruh dunia."
Sport: "Layaknya dewa! Bersejarah! Haaland mencetak dua gol dan Norwegia menyingkirkan Brasil."
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Nyland menorehkan "prestasi heroik" - Ancelotti "tidak bisa menciptakan keajaiban"
Gazzetta dello Sport: "Haaland lebih hebat daripada Brasil. Dua gol luar biasa menghukum Selecao yang tampil lesu, Ancelotti dipulangkan. Bertahun-tahun yang lalu, tersingkirnya Norwegia dari Brasil bisa saja berarti akhir dunia, namun Piala Dunia kini telah berubah total. Bahkan Ancelotti pun tak mampu menciptakan keajaiban, dan hal itu sungguh berarti mengingat ia adalah pelatih tersukses sepanjang masa."
Corriere dello Sport: "Mimpi Norwegia menjadi kenyataan di East Rutherford: Dua gol Haaland memastikan kekalahan Brasil."
Tuttosport: "Pertunjukan Erling. Haaland mencetak dua gol legendaris, Nyland menjadi pahlawan. Tim Brasil asuhan Ancelotti tersingkir."
L'Équipe: "Haaland dalam misi, Brasil di kandang sendiri."
The Athletic: "Sungguh penampilan luar biasa dari Norwegia di Piala Dunia pertama mereka sejak 1998! Dengan Haaland sebagai ujung tombak dan Nyland yang melakukan aksi heroik di ujung lapangan lainnya, mereka memiliki peluang nyata untuk mengalahkan siapa pun."
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