Erling Haaland sebagai "cyborg yang layaknya dewa" dan "tembok hidup": Media memuji pahlawan Piala Dunia yang tak terduga sekaligus bintang top Norwegia

NRK: "Erling Haaland telah mengantarkan Norwegia ke puncak kejayaan."

VG: "Örjan Nyland berdiri kokoh seperti tembok hidup, sebelum Erling Braut Haaland menorehkan sejarah olahraga Norwegia. Norwegia belum pernah lolos ke perempat final. Namun, Norwegia juga belum pernah memiliki Erling Braut Haaland."

Dagbladet: "Sebuah gempa bumi. Norwegia telah menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia. Ya, Anda tidak salah baca. Kami telah menyingkirkan raksasa sepak bola itu dari Piala Dunia. Ini adalah prestasi olahraga terbesar Norwegia sepanjang masa."

Aftenposten: "HALLELUJA. Malam bersejarah di Piala Dunia. Kami telah mengalahkan Brasil. Petualangan sepak bola Norwegia mencapai puncak yang tak terduga dan seluruh dunia ikut bersorak."