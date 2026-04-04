"Sangat senang, sudah lama sekali," katanya kepada BBC Sport mengenai hat-trick-nya. "Sudah saatnya dan rasanya menyenangkan bisa melakukannya saat melawan Liverpool. Bisa kembali ke Wembley lagi dan melihat Pep melakukannya berkali-kali dalam 10 tahun terakhir sungguh luar biasa. Sebenarnya konyol kalau melihat statistiknya, berapa kali kami sudah ke Wembley. Sangat konsisten dan ini gila, 23 kali dalam 10 tahun itu konyol."

City berhasil mengatasi awal pertandingan yang sulit di mana Liverpool tampak mampu mengimbangi mereka, namun situasi berubah sebelum jeda.

“Pertandingan yang luar biasa dan seperti di final, kami juga menunjukkan performa yang hebat hari ini. Kami harus terus membangun ini dan terus maju,” kata Haaland. Dia lebih lanjut menekankan pentingnya penyelesaian akhir yang klinis dengan menambahkan: “Sangat ideal untuk mencetak gol tepat sebelum babak pertama berakhir. Cara kami bermain sejak menit ke-25 sungguh luar biasa. Kami harus lebih konsisten dan melakukannya lebih sering lagi.”