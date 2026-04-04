Erling Haaland 'sangat senang' setelah mencetak hat-trick melawan Liverpool, sementara sang pahlawan Man City mengisyaratkan bahwa ia memiliki 'masalah psikologis' saat menghadapi tim asuhan Arne Slot
Haaland, pahlawan yang mencetak hat-trick
Haaland memicu rentetan gol City pada menit ke-39 saat ia mencetak gol dari titik penalti, yang kemudian disusul dengan gol lainnya menjelang akhir babak pertama. Tak lama setelah Antoine Semenyo memperbesar keunggulan menjadi 3-0, pemain asal Norwegia itu melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-57 saat ia menerima umpan dari Nico O'Reilly dan melesat melewati Giorgi Mamardashvili.
Kemenangan ini memastikan tempat di semifinal Piala FA dan melanjutkan tradisi panjang City tampil di stadion nasional Inggris di bawah asuhan Pep Guardiola, yang sangat disambut gembira oleh Haaland.
Waktu yang tepat dalam pertandingan membantu City mengalahkan Reds
"Sangat senang, sudah lama sekali," katanya kepada BBC Sport mengenai hat-trick-nya. "Sudah saatnya dan rasanya menyenangkan bisa melakukannya saat melawan Liverpool. Bisa kembali ke Wembley lagi dan melihat Pep melakukannya berkali-kali dalam 10 tahun terakhir sungguh luar biasa. Sebenarnya konyol kalau melihat statistiknya, berapa kali kami sudah ke Wembley. Sangat konsisten dan ini gila, 23 kali dalam 10 tahun itu konyol."
City berhasil mengatasi awal pertandingan yang sulit di mana Liverpool tampak mampu mengimbangi mereka, namun situasi berubah sebelum jeda.
“Pertandingan yang luar biasa dan seperti di final, kami juga menunjukkan performa yang hebat hari ini. Kami harus terus membangun ini dan terus maju,” kata Haaland. Dia lebih lanjut menekankan pentingnya penyelesaian akhir yang klinis dengan menambahkan: “Sangat ideal untuk mencetak gol tepat sebelum babak pertama berakhir. Cara kami bermain sejak menit ke-25 sungguh luar biasa. Kami harus lebih konsisten dan melakukannya lebih sering lagi.”
Apakah Haaland memiliki keunggulan psikologis?
Pertandingan terakhir antara kedua tim — pada bulan Februari — berlangsung kontroversial. Saat skor imbang 1-1, City mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir setelah Matheus Nunes terjatuh akibat pelanggaran yang dilakukan kiper Alisson, sehingga Haaland dapat maju, mencetak gol, dan mengamankan tiga poin. Dalam pertemuan sebelumnya, Haaland gagal mengeksekusi penalti, namun City tetap menang 3-0.
Ketika ditanya apakah ia mendapat dorongan psikologis dengan mencetak gol kali ini, ia menjawab: "Bisa dibilang begitu, tapi bisa juga dikatakan bahwa dalam pertandingan terakhir melawan Liverpool saya mencetak gol pada menit ke-95, sehingga bisa dibilang itu mungkin menjadi faktor psikologis bagi mereka."
City mengincar lebih banyak lagi setelah menghancurkan Liverpool
Setelah berhasil menjuarai Carabao Cup musim ini, City bertekad untuk meraih setidaknya gelar ganda domestik dengan FA Cup yang masih menjadi target mereka. Mereka kini tertinggal sembilan poin dari Arsenal dengan satu pertandingan lebih sedikit di liga, yang berarti gelar juara Premier League lainnya memang sulit diraih namun bukan tidak mungkin. Namun, setelah bangkit dari awal yang mengecewakan saat melawan Liverpool dan berhasil meraih kemenangan bersejarah, Haaland dan rekan-rekannya di City akan siap memanfaatkan peluang jika Arsenal mulai goyah.
