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haaland(C)Getty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Erling Haaland meraih empat Guinness World Records saat bintang Manchester City itu terus menorehkan sejarah

E. Haaland
Manchester City
Premier League

Striker Manchester City Erling Haaland telah menerima empat sertifikat Guinness World Records sebagai penghargaan atas pencapaian luar biasanya dalam mencetak gol di level klub dan internasional. Penyerang Norwegia berusia 26 tahun itu mendapat pengakuan untuk tonggak bersejarah yang dicapai di Premier League, Liga Champions, dan UEFA Nations League jelang musim baru.

  • Haaland mengukir rekor dunia

    Haaland secara resmi telah menerima empat sertifikat Guinness World Records sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasanya dalam mencetak gol untuk City dan Norwegia. Penyerang jangkung itu menerima penghargaan tersebut menjelang musim baru setelah tampil menonjol di Piala Dunia 2026. Empat tonggak pemecahan rekor itu mencakup menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Premier League, mencatat jumlah gol terbanyak dalam satu musim Premier League, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di UEFA Nations League, dan menyamai rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions.


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  • Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pencapaian itu mencakup beberapa kompetisi

    Salah satu pencapaian utama di antara deretan prestasi itu adalah menembus 100 gol Premier League hanya dalam 111 penampilan, yang dipastikan lewat penalti melawan Fulham pada 2 Desember 2025. Catatan itu membuat pemain Norwegia tersebut menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol dalam sejarah kompetisi sejak menjalani debutnya bersama City pada musim 2022-23. Dalam sedikit lebih dari tiga tahun di sepak bola Inggris, ia telah bertransformasi dari salah satu talenta muda terbaik Eropa menjadi kekuatan statistik paling dominan di liga.

  • Rentetan tajam di seluruh Eropa

    Dalam musim debutnya bersama City, penyerang tajam itu mencetak 36 gol dalam 38 pertandingan Premier League untuk melampaui 32 gol Mohamed Salah (2017-18), serta catatan 34 gol yang dibuat Andy Cole (1993-94) dan Alan Shearer (1994-95) dalam musim yang berlangsung 42 pertandingan. Di level internasional, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa UEFA Nations League dengan 19 gol antara September 2020 dan November 2024. Selain itu, torehan lima golnya ke gawang RB Leipzig pada 14 Maret 2023 menyamai rekor satu pertandingan Liga Champions yang dipegang Lionel Messi dan Luiz Adriano, disertai lonjakan 24 juta pengikut Instagram yang diraih selama Piala Dunia.

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