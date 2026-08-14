Salah satu pencapaian utama di antara deretan prestasi itu adalah menembus 100 gol Premier League hanya dalam 111 penampilan, yang dipastikan lewat penalti melawan Fulham pada 2 Desember 2025. Catatan itu membuat pemain Norwegia tersebut menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol dalam sejarah kompetisi sejak menjalani debutnya bersama City pada musim 2022-23. Dalam sedikit lebih dari tiga tahun di sepak bola Inggris, ia telah bertransformasi dari salah satu talenta muda terbaik Eropa menjadi kekuatan statistik paling dominan di liga.