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Erling Haaland meraih empat Guinness World Records saat bintang Manchester City itu terus menorehkan sejarah
Haaland mengukir rekor dunia
Haaland secara resmi telah menerima empat sertifikat Guinness World Records sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasanya dalam mencetak gol untuk City dan Norwegia. Penyerang jangkung itu menerima penghargaan tersebut menjelang musim baru setelah tampil menonjol di Piala Dunia 2026. Empat tonggak pemecahan rekor itu mencakup menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Premier League, mencatat jumlah gol terbanyak dalam satu musim Premier League, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di UEFA Nations League, dan menyamai rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions.
- Getty Images Sport
Pencapaian itu mencakup beberapa kompetisi
Salah satu pencapaian utama di antara deretan prestasi itu adalah menembus 100 gol Premier League hanya dalam 111 penampilan, yang dipastikan lewat penalti melawan Fulham pada 2 Desember 2025. Catatan itu membuat pemain Norwegia tersebut menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol dalam sejarah kompetisi sejak menjalani debutnya bersama City pada musim 2022-23. Dalam sedikit lebih dari tiga tahun di sepak bola Inggris, ia telah bertransformasi dari salah satu talenta muda terbaik Eropa menjadi kekuatan statistik paling dominan di liga.
Rentetan tajam di seluruh Eropa
Dalam musim debutnya bersama City, penyerang tajam itu mencetak 36 gol dalam 38 pertandingan Premier League untuk melampaui 32 gol Mohamed Salah (2017-18), serta catatan 34 gol yang dibuat Andy Cole (1993-94) dan Alan Shearer (1994-95) dalam musim yang berlangsung 42 pertandingan. Di level internasional, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa UEFA Nations League dengan 19 gol antara September 2020 dan November 2024. Selain itu, torehan lima golnya ke gawang RB Leipzig pada 14 Maret 2023 menyamai rekor satu pertandingan Liga Champions yang dipegang Lionel Messi dan Luiz Adriano, disertai lonjakan 24 juta pengikut Instagram yang diraih selama Piala Dunia.
- Sportimage
Arsenal menanti City
City kini mengalihkan fokus mereka untuk merebut kembali gelar Premier League di bawah manajer baru Enzo Maresca setelah nyaris gagal musim lalu. Bintang Norwegia mereka bisa langsung menghadapi ujian saat tim asuhan Maresca bersiap untuk duel Community Shield akhir pekan ini melawan Arsenal di Cardiff, meski ia masih diragukan tampil setelah baru kembali berlatih pada Kamis usai jeda pasca-Piala Dunia yang diperpanjang.
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