Erling Haaland "menumpukan seluruh tekanan pada Inggris" saat penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya itu merendahkan peluang Norwegia di perempat final

Saat berbicara kepada para wartawan menjelang pertandingan perempat final, Haaland menyinggung peluang Norwegia dan ekspektasi seputar pertandingan tersebut. Meski mengakui kemajuan timnya, ia berulang kali menyebut Inggris sebagai tim yang diunggulkan untuk lolos.

"Kemungkinan kami menang sangat kecil. Saya pikir kalian semua sebaiknya mengalihkan semua tekanan ke Inggris," kata Haaland kepada NRK.

Pertandingan ini juga memiliki arti khusus bagi Haaland, yang akan berhadapan dengan rekan setimnya di City, John Stones dan Marc Guehi. Penyerang ini mengakui bahwa ini akan menjadi momen istimewa, namun tetap fokus untuk membantu Norwegia meraih hasil mengejutkan lainnya.

"Rasanya agak aneh. Kamu lebih sering bersama mereka daripada orang lain dalam hidup. Marc Guehi dan John Stones adalah orang-orang yang sudah lama aku kenal, jadi rasanya agak aneh. Ini sedikit istimewa," akunya, seperti dikutip Nettavisen.