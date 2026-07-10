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Erling Haaland "menumpukan seluruh tekanan pada Inggris" saat penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya itu merendahkan peluang Norwegia di perempat final
Haaland meremehkan peluang Norwegia
Haaland berusaha mengalihkan tekanan ke pihak Inggris menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia Norwegia di Miami, dengan menegaskan bahwa tim asuhan Thomas Tuchel tetap menjadi favorit meskipun Norwegia telah menampilkan performa yang mengesankan. Penyerang tersebut menyampaikan pernyataan tersebut setelah kemenangan Norwegia atas Brasil, sambil menekankan bahwa timnya masih menghadapi tantangan yang berat. Meskipun Norwegia telah melampaui ekspektasi, Haaland yakin bahwa beban ekspektasi tersebut sepenuhnya berada di pundak Inggris.
- Getty Images
Haaland mendesak agar fokus pada Inggris
Saat berbicara kepada para wartawan menjelang pertandingan perempat final, Haaland menyinggung peluang Norwegia dan ekspektasi seputar pertandingan tersebut. Meski mengakui kemajuan timnya, ia berulang kali menyebut Inggris sebagai tim yang diunggulkan untuk lolos.
"Kemungkinan kami menang sangat kecil. Saya pikir kalian semua sebaiknya mengalihkan semua tekanan ke Inggris," kata Haaland kepada NRK.
Pertandingan ini juga memiliki arti khusus bagi Haaland, yang akan berhadapan dengan rekan setimnya di City, John Stones dan Marc Guehi. Penyerang ini mengakui bahwa ini akan menjadi momen istimewa, namun tetap fokus untuk membantu Norwegia meraih hasil mengejutkan lainnya.
"Rasanya agak aneh. Kamu lebih sering bersama mereka daripada orang lain dalam hidup. Marc Guehi dan John Stones adalah orang-orang yang sudah lama aku kenal, jadi rasanya agak aneh. Ini sedikit istimewa," akunya, seperti dikutip Nettavisen.
Rahasia kebugaran dan pujian untuk Solbakken
Salah satu kunci utama kesuksesan Norwegia adalah menjaga agar pemain andalan mereka tetap bugar dan tampil prima sepanjang jadwal turnamen yang melelahkan. Haaland mengucapkan terima kasih kepada klub dan timnasnya atas kondisi fisiknya saat ini, sambil mencatat bahwa pemahamannya terhadap tubuhnya sendiri telah meningkat secara signifikan selama beberapa musim terakhir di Etihad Stadium dan di bawah asuhan Stale Solbakken.
"Saya sudah mengetahui hal itu sejak lama. Saya hanya ingin memberikan penghargaan kepada Stale dan City," katanya. "Semuanya berjalan dengan baik, dan seperti yang baru saja saya katakan; ini bukan hanya soal bermain dalam begitu banyak pertandingan. Anda harus mempersiapkan diri dengan cara yang sedikit berbeda, begitulah adanya. Ini tentang mengetahui apa yang Anda butuhkan, dan saya melakukannya. Saya mengenal tubuh saya, saya jarang mengalami cedera, dan itu pertanda baik."
- Getty Images
Tempat di babak semifinal sudah menanti
Norwegia kini akan berhadapan dengan Inggris dengan tiket ke semifinal Piala Dunia sebagai taruhannya. Haaland akan berusaha memimpin timnya meraih kemenangan mengejutkan lainnya, sementara Inggris harus mengatasi tekanan karena dianggap sebagai favorit.
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