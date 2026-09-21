City keluar sebagai pemenang dari laga menegangkan 5-3 melawan Sunderland pada Minggu. Tim asuhan Enzo Maresca melanjutkan awal musim mereka yang sempurna, meski harus bekerja sangat keras untuk meraih tiga poin.

Enzo Fernandez, Rayan Cherki, dan dua gol Antoine Semenyo menempatkan pemuncak klasemen itu dalam posisi yang sangat menguntungkan. Namun, Haaland yang memberikan sentuhan akhir bersejarah pada sore yang berkesan itu.

Striker Norwegia itu mencetak gol pada menit ke-81 untuk membukukan gol kedelapan sekaligus terakhir dalam pertandingan ini. Gol telatnya memastikan City tetap sempurna, sekaligus mengamankan pencapaian pribadi yang spesial.