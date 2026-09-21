Getty Images Sport
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Erling Haaland menorehkan sejarah luar biasa di Premier League saat Manchester City menekuk Sunderland dalam thriller delapan gol
City berjaya dalam thriller dengan banyak gol
City keluar sebagai pemenang dari laga menegangkan 5-3 melawan Sunderland pada Minggu. Tim asuhan Enzo Maresca melanjutkan awal musim mereka yang sempurna, meski harus bekerja sangat keras untuk meraih tiga poin.
Enzo Fernandez, Rayan Cherki, dan dua gol Antoine Semenyo menempatkan pemuncak klasemen itu dalam posisi yang sangat menguntungkan. Namun, Haaland yang memberikan sentuhan akhir bersejarah pada sore yang berkesan itu.
Striker Norwegia itu mencetak gol pada menit ke-81 untuk membukukan gol kedelapan sekaligus terakhir dalam pertandingan ini. Gol telatnya memastikan City tetap sempurna, sekaligus mengamankan pencapaian pribadi yang spesial.
- Getty Images Sport
Haaland melengkapi koleksi golnya di Premier League
Gol telat Haaland awalnya terlihat dianulir karena pelanggaran offside. Namun, tinjauan VAR pada akhirnya membatalkan keputusan di lapangan tersebut, sekaligus mengonfirmasi catatan sejarah unik bagi jimat City itu.
Gol itu berarti Haaland kini sudah mencetak gol ke gawang semua 25 klub yang pernah ia hadapi di Premier League bersama City. Sunderland menjadi satu-satunya tim tersisa yang belum berhasil ia bobol, setelah gagal mencetak gol dalam dua pertemuan melawan mereka musim lalu.
Penyelesaian itu juga menjadi gol ke-117-nya di Premier League dan yang kelima pada musim ini. Kini ia berada di puncak sementara perebutan Sepatu Emas, unggul satu gol atas Alexander Isak, yang mencetak gol penentu kemenangan Liverpool pada akhir pekan melawan Bournemouth.
Brobbey cetak sejarah dalam kekalahan heroik
Sementara Haaland merebut rekor utama, penyerang Sunderland Brobbey juga menikmati sore yang luar biasa. Striker itu mencetak hat-trick yang brilian, menjadi pemain pertama dalam enam tahun yang mencetak tiga gol dalam laga Premier League melawan City sejak Jamie Vardy.
Itu juga merupakan hat-trick pertama di kasta tertinggi oleh pemain Sunderland sejak Jermain Defoe menorehkan prestasi tersebut satu dekade lalu. Lebih jauh lagi, Brobbey menjadi pemain keempat dalam sejarah Premier League yang mencetak trigol melawan tim yang memulai hari di puncak klasemen.
Ia bergabung dengan kelompok elite yang berisi Robbie Fowler, Dirk Kuyt, dan Romelu Lukaku. Sayangnya, Brobbey adalah pemain pertama yang mencetak hat-trick di Premier League dan kalah sejak Roque Santa Cruz untuk Blackburn melawan Wigan pada Desember 2007.
- Getty Images Sport
Maresca sejajar dengan jajaran pelatih elite
Kemenangan mendebarkan ini membuat City tetap berada di jalur yang tepat dan menegaskan start sempurna Maresca dalam menjalani perannya di kursi pelatih. Maresca kini menjadi manajer keenam dalam sejarah Premier League yang memenangi lima laga pertamanya saat menangani sebuah klub. Ia bergabung dalam daftar eksklusif yang mencakup Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri, dan Ole Gunnar Solskjær.
Dengan sang manajer sedang melaju dan Haaland sudah tampil dengan performa penuh, City tampak sama tangguhnya seperti biasa. Kini, mereka akan mengalihkan perhatian untuk mempertahankan laju sempurna di kompetisi domestik ini dalam laga-laga berikutnya.
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