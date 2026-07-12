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Erling Haaland menjelaskan kepada Inggris mengapa mereka ‘beruntung’ setelah menyaksikan sahabat karibnya, Jude Bellingham, membungkam para pengkritiknya dengan penampilan ‘kelas dunia’ di Piala Dunia saat melawan Norwegia
Pujian tinggi dari mantan rekan setimnya
Setelah kemenangan Inggris yang diraih dengan susah payah atas Norwegia, Haaland segera mengesampingkan rivalitas untuk memuji penampilan sahabat karibnya sekaligus mantan rekan setimnya di Borussia Dortmund, Bellingham. Bintang Real Madrid itu menjadi penentu kemenangan pada malam itu, mencetak dua gol untuk kedua kalinya berturut-turut guna mengantarkan tim asuhan Thomas Tuchel melaju ke babak empat besar.
Terlepas dari kekecewaan atas tersingkirnya Norwegia, Haaland mengakui bahwa Bellingham saat ini bermain pada level yang hanya bisa ditandingi oleh segelintir pemain di dunia sepak bola. Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, Haaland mengungkapkan perasaannya dengan jelas mengenai kualitas pemain yang dimiliki Inggris. “Real Madrid dan Inggris beruntung memiliki Jude Bellingham,” kata pemain andalan Norwegia itu.
- AFP
Membungkam para skeptis di panggung besar
Haaland juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi sorotan yang dihadapi Bellingham terkait kontribusinya di sepertiga akhir lapangan. Meskipun ada yang mempertanyakan apakah gelandang tersebut cukup berkontribusi dalam mencetak gol, penampilannya melawan Norwegia menjadi jawaban yang meyakinkan atas kekhawatiran tersebut.
“Kadang-kadang mereka mengkritik Jude Bellingham karena tidak mencetak cukup banyak gol, tapi dia tidak pantas mendapat kritik itu,” kata Haaland, membela pemain berusia 23 tahun itu. “Dia seorang gelandang, namun dia tetap mencetak gol, maju ke depan, dan menggiring bola. Dia kelas dunia.”
Penerobosan yang benar-benar revolusioner
Pengaruh Bellingham di lapangan telah mencapai titik di mana bahkan para pemain terbaik dunia pun antre untuk bermain bersamanya. Haaland, yang memiliki chemistry luar biasa dengan gelandang tersebut selama mereka bermain bersama di Bundesliga, menyiratkan bahwa setiap manajer di dunia akan langsung memanfaatkan kesempatan untuk memiliki bintang kelahiran Stourbridge itu dalam skuad mereka.
“Semua orang ingin Jude Bellingham ada di tim mereka,” kata Haaland, mengakui status pemain Madrid itu sebagai sosok yang mampu mengubah nasib baik klub maupun negaranya. Ia tidak berhenti di situ, melainkan memberikan pengakuan tertinggi dengan menyatakan: “Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia.”
- AFP
Dorongan besar bagi Thomas Tuchel
Selain gol-golnya, ada alasan lain bagi Inggris untuk bersuka cita karena Bellingham berhasil melewati babak perempat final tanpa menerima kartu kuning. Meskipun memasuki pertandingan dengan status hanya tinggal satu kartu kuning lagi sebelum diskors, ia bermain dengan kedewasaan dan disiplin yang memastikan ia tetap bisa diturunkan dalam laga semifinal mendatang. Karena akumulasi kartu kuning akan direset setelah babak semifinal, Bellingham kini bebas untuk tampil di final jika Inggris mampu mengalahkan Argentina di babak empat besar pada Rabu nanti.
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