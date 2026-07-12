Erling Haaland menjelaskan kepada Inggris mengapa mereka ‘beruntung’ setelah menyaksikan sahabat karibnya, Jude Bellingham, membungkam para pengkritiknya dengan penampilan ‘kelas dunia’ di Piala Dunia saat melawan Norwegia

Setelah kemenangan Inggris yang diraih dengan susah payah atas Norwegia, Haaland segera mengesampingkan rivalitas untuk memuji penampilan sahabat karibnya sekaligus mantan rekan setimnya di Borussia Dortmund, Bellingham. Bintang Real Madrid itu menjadi penentu kemenangan pada malam itu, mencetak dua gol untuk kedua kalinya berturut-turut guna mengantarkan tim asuhan Thomas Tuchel melaju ke babak empat besar.

Terlepas dari kekecewaan atas tersingkirnya Norwegia, Haaland mengakui bahwa Bellingham saat ini bermain pada level yang hanya bisa ditandingi oleh segelintir pemain di dunia sepak bola. Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, Haaland mengungkapkan perasaannya dengan jelas mengenai kualitas pemain yang dimiliki Inggris. “Real Madrid dan Inggris beruntung memiliki Jude Bellingham,” kata pemain andalan Norwegia itu.