AFP
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Erling Haaland menjadi sorotan dalam 'barisan Viking' yang viral di pesta pernikahan Gianluigi Donnarumma yang dipenuhi selebriti, sementara demam Piala Dunia Norwegia terus berlanjut
Tim dayung Viking kembali beraksi secara tak terduga
Haaland membuat para tamu pernikahan tertawa terbahak-bahak setelah menghidupkan kembali perayaan yang membuatnya dan rekan-rekan setimnya dari Norwegia menjadi perbincangan global musim panas ini. Gerakan tersebut, yang kini dikenal luas sebagai "row", melibatkan satu orang yang menentukan irama dengan memukul drum dua kali sebelum semua orang yang duduk di sekitarnya bergoyang maju-mundur secara serempak, sambil meneriakkan kata tersebut.
Ini adalah tren yang meledak di seluruh Amerika Serikat selama turnamen tersebut, dengan skuad Norwegia memberikan sentuhan khas mereka di pinggir lapangan setelah mengeliminasi Brasil—sebuah perayaan yang saat itu dipelopori oleh kapten Martin Odegaard.
Haaland memimpin permainan di hari besar Donnarumma
Namun, kali ini justru Haaland yang berada di balik drum, bukan di lapangan, saat ia naik ke panggung dalam pernikahan rekan setimnya di Man City, Donnarumma. Kiper asal Italia itu menikahi pasangannya yang telah lama menjalin hubungan, Alessia Elefante, dalam sebuah upacara megah yang digelar di negara asalnya.
Baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-26 beberapa hari sebelumnya, Haaland menikmati momen tersebut dengan antusiasme yang menjadi ciri khasnya, memimpin irama sementara sekelompok besar tamu duduk dan mengayuh dayung secara serempak. Pada suatu saat, ia tertawa terbahak-bahak dan harus menghentikan acara sejenak untuk menjelaskan kepada seorang tamu yang bingung bagaimana tepatnya perayaan tersebut berlangsung, yang membuat semua orang yang menyaksikannya terhibur.
Daftar tamu istimewa turut meramaikan acara ini
Haaland hadir dalam upacara tersebut bersama pasangannya, Isabel Haugseng Johansen, dan bergabung dengan daftar tamu yang berisi para tokoh terkemuka dunia sepak bola Italia dan Eropa. Pernikahan yang digelar di Locorotondo yang indah itu dihadiri oleh beberapa rekan setim Donnarumma di level internasional serta tokoh-tokoh legendaris dunia sepak bola. Mantan ikon AC Milan, Paolo Maldini, termasuk di antara para tamu, begitu pula bintang-bintang saat ini seperti Sandro Tonali dan Nicolo Barella.
- Getty Images Sport
Man City menatap era Maresca
City kini mengalihkan perhatian mereka pada era baru di bawah pelatih kepala Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola setelah pelatih asal Spanyol itu menutup babak sepuluh tahun kepemimpinannya di Etihad Stadium. Guardiola hengkang setelah berhasil mengubah City menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris, dengan mengumpulkan 20 trofi besar yang luar biasa selama masa jabatannya yang berlangsung sepuluh tahun – jumlah trofi yang lebih banyak daripada yang pernah diraih klub sepanjang sejarah 136 tahunnya sebelum kedatangannya.
Rangkaian prestasi luar biasa tersebut mencakup enam gelar Liga Premier, lima Piala Liga, tiga Piala FA, tiga Community Shield, Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA, dengan musim 2022-23 yang meraih treble menjadi pencapaian puncak selama masa jabatannya.
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