Haaland membuat para tamu pernikahan tertawa terbahak-bahak setelah menghidupkan kembali perayaan yang membuatnya dan rekan-rekan setimnya dari Norwegia menjadi perbincangan global musim panas ini. Gerakan tersebut, yang kini dikenal luas sebagai "row", melibatkan satu orang yang menentukan irama dengan memukul drum dua kali sebelum semua orang yang duduk di sekitarnya bergoyang maju-mundur secara serempak, sambil meneriakkan kata tersebut.

Ini adalah tren yang meledak di seluruh Amerika Serikat selama turnamen tersebut, dengan skuad Norwegia memberikan sentuhan khas mereka di pinggir lapangan setelah mengeliminasi Brasil—sebuah perayaan yang saat itu dipelopori oleh kapten Martin Odegaard.