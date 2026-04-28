Erling Haaland mengirimkan pesan yang jelas kepada Real Madrid dan Barcelona saat striker Man City itu membahas masa depannya

Haaland telah mengambil langkah tegas untuk membantah spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya dari Manchester City. Pemain berusia 25 tahun yang secara luas dianggap sebagai penuntas peluang paling tajam di dunia sepak bola ini, telah menjadi sasaran utama media Spanyol, dengan berbagai laporan yang menyebutkan bahwa Real Madrid atau Barcelona berpotensi melakukan pendekatan untuk memboyongnya keluar dari Liga Premier.

Namun, setelah menandatangani kontrak bersejarah berdurasi 10 tahun di Etihad Stadium pada Januari 2025, Haaland telah menegaskan bahwa ia memandang masa depannya dalam jangka panjang di Manchester. Penyerang tersebut mengungkapkan antusiasmenya terhadap arah perkembangan klub, sekaligus mengakhiri harapan segera yang dimiliki raksasa-raksasa Spanyol untuk mendapatkan tanda tangannya.