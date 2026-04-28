Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Erling Haaland mengirimkan pesan yang jelas kepada Real Madrid dan Barcelona saat striker Man City itu membahas masa depannya
Haaland membungkam spekulasi transfer di La Liga
Haaland telah mengambil langkah tegas untuk membantah spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya dari Manchester City. Pemain berusia 25 tahun yang secara luas dianggap sebagai penuntas peluang paling tajam di dunia sepak bola ini, telah menjadi sasaran utama media Spanyol, dengan berbagai laporan yang menyebutkan bahwa Real Madrid atau Barcelona berpotensi melakukan pendekatan untuk memboyongnya keluar dari Liga Premier.
Namun, setelah menandatangani kontrak bersejarah berdurasi 10 tahun di Etihad Stadium pada Januari 2025, Haaland telah menegaskan bahwa ia memandang masa depannya dalam jangka panjang di Manchester. Penyerang tersebut mengungkapkan antusiasmenya terhadap arah perkembangan klub, sekaligus mengakhiri harapan segera yang dimiliki raksasa-raksasa Spanyol untuk mendapatkan tanda tangannya.
- AFP
"Aku sangat senang"
Dalam wawancara dengan ESPN, Haaland blak-blakan mengenai kondisi pikirannya saat ini dan ketidakberminatannya untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Ia menekankan bahwa proyek baru yang sedang dibangun di Etihad tetap menjadi lingkungan yang sempurna bagi pertumbuhan pribadi dan profesionalnya.
"Saya sangat bahagia dan menantikan apa yang akan datang karena menurut saya ini adalah masa-masa yang menarik bagi City sebagai klub dan juga bagi saya sebagai pemain," kata Haaland. "Saya menantikan untuk terus bersama City."
Peringatan bagi para pesaing di Liga Premier
Haaland juga melontarkan peringatan yang menggetarkan bagi tim-tim lain di Liga Premier, dengan menyatakan bahwa masa transisi City belakangan ini akan segera berakhir. Selama 18 bulan terakhir, Pep Guardiola telah mengintegrasikan gelombang talenta baru, termasuk Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi, dan Rayan Cherki. Haaland yakin bahwa seiring para pemain ini beradaptasi sepenuhnya dengan kerasnya kompetisi Inggris dan sistem Guardiola yang menuntut, City akan menjadi kekuatan yang semakin tangguh.
"Telah terjadi banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir, saya kira terutama dalam setahun terakhir," tambah Haaland. "Ada banyak pemain yang sudah lama berada di sini. Jadi, dengan pemain baru, butuh waktu. Tidak mudah bagi seseorang untuk masuk ke liga baru, negara baru, dan semua hal ini. Butuh waktu untuk beradaptasi. Saya pikir ini masa-masa yang menarik dan saya menantikan untuk menjadi bagian darinya."
- Getty Images Sport
Berusaha meraih treble domestik bersejarah
Meskipun sebelumnya pada awal musim ada spekulasi internal bahwa City mungkin tertinggal dari Arsenal dalam hal pengembangan taktik, klub ini tetap berada di jalur yang tepat untuk meraih treble domestik bersejarah. Haaland tetap menjadi ujung tombak lini serang yang tampak semakin matang menjelang fase krusial musim ini.
Man City memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Arsenal, yang saat ini unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Premier. Kemenangan atas Everton pekan depan akan membuat The Cityzens merebut kembali posisi teratas, sementara mereka juga menargetkan final Piala FA melawan Chelsea pada pertengahan Mei.