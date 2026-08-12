Erling Haaland menghadirkan mimpi buruk taktis yang tak terduga bagi bos baru Manchester City, Enzo Maresca, saat aturan ketat kapten diperkenalkan

Maresca resmi memulai masa jabatannya sebagai manajer Manchester City, dengan fokus besar pada kebiasaan struktural yang ia harapkan dari skuadnya. Pria 46 tahun itu ingin membangun di atas fondasi yang ditinggalkan Pep Guardiola sambil menanamkan ciri disiplin telitinya sendiri di seluruh lapangan.

Salah satu topik pembicaraan utama dari wawancara-wawancara awalnya menyoroti jalur komunikasi rumit yang dituntut Maresca saat pertandingan. Filosofinya bertumpu pada kontrol mutlak, bahkan hingga pada bagaimana tim bereaksi segera setelah mencetak gol.