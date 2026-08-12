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Erling Haaland menghadirkan mimpi buruk taktis yang tak terduga bagi bos baru Manchester City, Enzo Maresca, saat aturan ketat kapten diperkenalkan
Cetak biru taktik yang baru
Maresca resmi memulai masa jabatannya sebagai manajer Manchester City, dengan fokus besar pada kebiasaan struktural yang ia harapkan dari skuadnya. Pria 46 tahun itu ingin membangun di atas fondasi yang ditinggalkan Pep Guardiola sambil menanamkan ciri disiplin telitinya sendiri di seluruh lapangan.
Salah satu topik pembicaraan utama dari wawancara-wawancara awalnya menyoroti jalur komunikasi rumit yang dituntut Maresca saat pertandingan. Filosofinya bertumpu pada kontrol mutlak, bahkan hingga pada bagaimana tim bereaksi segera setelah mencetak gol.
- Getty Images Sport
Menegakkan disiplin di tepi lapangan
Bagian dari identitas kepelatihan Maresca melibatkan menjaga kontak langsung dengan kepemimpinan timnya pada momen-momen intens dalam pertandingan. Ia mengungkapkan aturan spesifik yang berhasil ia terapkan sepanjang periode-periode sebelumnya dalam sepakbola Inggris.
"Di Leicester dan Chelsea, saya punya aturan bahwa ketika kami mencetak gol, kapten harus datang ke bangku cadangan, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menerima instruksi," jelas Maresca, menyoroti preferensinya terhadap penyesuaian taktis ketimbang luapan emosi.
Dilema Haaland
Menurut The New York Times, meski aturan itu berjalan mulus dengan para kaptennya sebelumnya, Maresca memberikan catatan ringan yang brilian saat mempertimbangkan striker bintang barunya di Etihad. Prospek mesin gol Norwegia itu memikul tugas kepemimpinan jelas menghadirkan mimpi buruk logistik yang lucu bagi bangku cadangan.
"Itu bagus," katanya. "Kalau kapten mencetak gol, maka dia boleh merayakannya. Kalau Erling kaptennya, sial! Kita punya masalah, bisa bayangkan?" candanya, mengakui kebiasaan sang striker yang nyaris pasti menjebol gawang.
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Menatap kampanye mendatang
Di balik candaan ringan itu, anekdot tersebut menegaskan fokus taktis intens yang dibawa Maresca ke Manchester City. Seiring persiapan pramusim yang makin ditingkatkan, sang manajer ingin memastikan setiap pemain memahami secara tepat ekspektasinya saat menguasai bola maupun tanpa bola.
Dengan musim baru yang kian dekat, semua mata akan tertuju pada bagaimana skuad beradaptasi dengan metode Maresca. Apakah Haaland suatu saat akan mengenakan ban kapten masih harus dilihat, tetapi pesan dari sang manajer jelas: pekerjaan di atas lapangan tidak pernah benar-benar berhenti.
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