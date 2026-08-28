Erling Haaland mempertahankan rekor sempurna mencetak gol melawan Crystal Palace saat striker berwajah baru membawa Manchester City unggul

Gol Haaland di Selhurst Park melanjutkan rangkaian dominasi individu yang luar biasa atas Crystal Palace. Dengan dua golnya, mantan pemain Borussia Dortmund itu kini sudah mencetak gol dalam kelima kunjungannya ke stadion ini. Kegemarannya bermain melawan tim asal London selatan itu sudah terdokumentasi dengan baik, tetapi konsistensinya dalam laga ini telah mencapai level yang jarang terlihat di era modern kasta tertinggi sepakbola Inggris.

Secara statistik, angkanya bahkan lebih mencengangkan jika melihat catatan karier keseluruhannya melawan lawan yang satu ini. Haaland kini telah mencetak gol dalam semua enam pertandingan Liga Primer melawan Crystal Palace,dengan total sepuluh gol dalam laga-laga tersebut, menurut The Athletic.

Menurut Opta, catatan impresifnya pada Agustus menambah lapisan lain pada dominasinya. Haaland kini telah mencetak 24 gol Liga Primer pada bulan Agustus hanya dalam 16 penampilan, dengan hanya Andrew Cole (25 dalam 44 penampilan) yang mencetak lebih banyak pada bulan tersebut.