AFP
Diterjemahkan oleh
Erling Haaland mempertahankan rekor sempurna mencetak gol melawan Crystal Palace saat striker berwajah baru membawa Manchester City unggul
Haaland tampil menonjol dengan penampilan baru
Striker Manchester City, Haaland, memastikan namanya menjadi yang pertama muncul di papan skor musim ini dengan mencetak gol pembuka dalam laga menegangkan di Selhurst Park. Penyerang Norwegia itu mencuri perhatian sebelum kick-off dengan memperkenalkan potongan rambut yang jauh lebih pendek, setelah memilih memangkas rambut pirang panjang khasnya selama jeda musim panas.
Gol itu lahir pada menit ke-43 setelah periode tekanan berkelanjutan dari tim tamu. Haaland menunjukkan insting predatornya seperti biasa, melompat paling tinggi di area penalti yang padat untuk menyambut umpan silang dengan sundulan keras. Bola melesat ke sudut gawang, membuat kiper Crystal Palace tak memiliki peluang dan memberi tim asuhan Enzo Maresca keunggulan yang pantas tepat sebelum jeda. Haaland kemudian menambah gol keduanya pada malam itu sekaligus gol keempat City enam menit sebelum waktu normal berakhir, dengan menyambut umpan Phil Foden lewat tembakan kaki kiri keras yang bersarang di gawang Dean Henderson.
- Getty Images Sport
Rekor tak terbendung melawan Crystal Palace
Gol Haaland di Selhurst Park melanjutkan rangkaian dominasi individu yang luar biasa atas Crystal Palace. Dengan dua golnya, mantan pemain Borussia Dortmund itu kini sudah mencetak gol dalam kelima kunjungannya ke stadion ini. Kegemarannya bermain melawan tim asal London selatan itu sudah terdokumentasi dengan baik, tetapi konsistensinya dalam laga ini telah mencapai level yang jarang terlihat di era modern kasta tertinggi sepakbola Inggris.
Secara statistik, angkanya bahkan lebih mencengangkan jika melihat catatan karier keseluruhannya melawan lawan yang satu ini. Haaland kini telah mencetak gol dalam semua enam pertandingan Liga Primer melawan Crystal Palace,dengan total sepuluh gol dalam laga-laga tersebut, menurut The Athletic.
Menurut Opta, catatan impresifnya pada Agustus menambah lapisan lain pada dominasinya. Haaland kini telah mencetak 24 gol Liga Primer pada bulan Agustus hanya dalam 16 penampilan, dengan hanya Andrew Cole (25 dalam 44 penampilan) yang mencetak lebih banyak pada bulan tersebut.
Era baru di bawah Enzo Maresca
Pertandingan ini juga menjadi tonggak penting bagi manajer baru Manchester City Enzo Maresca, yang ingin menerapkan filosofi taktiknya sendiri di Stadion Etihad. Melihat penyerang andalannya langsung membuka rekening gol begitu awal di musim ini akan menjadi dorongan besar bagi pelatih asal Italia itu.
Gol Haaland menenangkan Manchester City, yang sempat menghadapi awal laga yang sangat intens. Rayan Cherki kemudian memperlebar keunggulan City lewat gol pada menit ke-54 dan ke-59, membantu timnya mengatasi kemunduran setelah kebobolan akibat kesalahan kiper Gianluigi Donnarumma.
Haaland yang itu-itu lagi
Seperti yang diduga, gol itu langsung memicu reaksi dari para suporter dan pengamat, banyak di antaranya penasaran apakah gaya rambut itu akan memengaruhi peruntungannya. Salah satu unggahan di media sosial bercanda bahwa "Potongan rambut itu sempat membuat kami khawatir sesaat" sebelum merayakan fakta bahwa itu adalah "Haaland yang sama seperti biasanya" saat bola bersarang di gawang.
Bagi Crystal Palace, gol itu menjadi pemandangan yang sudah akrab dan menyakitkan. Terlepas dari upaya terbaik mereka untuk membuat frustrasi sang juara bertahan, mereka sekali lagi ditaklukkan oleh pergerakan dan kekuatan udara seorang pemain yang tampaknya ditakdirkan untuk memecahkan setiap rekor gol yang ada.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami