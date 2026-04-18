Erling Haaland memperingatkan Arsenal bahwa ia 'masih haus akan prestasi' saat striker Man City itu mengungkapkan bagaimana ia mempersiapkan diri untuk laga krusial perebutan gelar Liga Premier
City mengandalkan pengalaman meraih kemenangan menjelang laga melawan Arsenal
Manchester City akan menghadapi laga Premier League yang berpotensi menentukan melawan Arsenal, dengan menyadari bahwa kemenangan dapat membuka jalan bagi mereka untuk naik ke puncak klasemen. Memang, kemenangan atas tim asuhan Mikel Arteta yang disusul dengan tiga poin melawan Burnley akan membuat sang juara menguasai sepenuhnya perebutan gelar juara.
Bagi tim asuhan Pep Guardiola, skenario ini bukanlah hal baru. City telah berulang kali bangkit di akhir musim selama dominasi mereka belakangan ini, dan para pemain senior dalam skuad percaya bahwa pengalaman tersebut sekali lagi dapat menjadi penentu. Meskipun beberapa pemain baru telah bergabung dengan klub, para pemimpin yang sudah mapan merupakan bagian dari kelompok inti yang secara konsisten meraih gelar liga, termasuk Haaland, yang sangat optimis bahwa timnya dapat sekali lagi memberikan kejutan di akhir musim dan memenangkan gelar.
Haaland menegaskan bahwa City menargetkan untuk meraih trofi
Menjelang laga krusial tersebut, Haaland menekankan bahwa budaya kesuksesan klub terus membentuk mentalitas skuad. Ia juga menjelaskan bagaimana ia menghadapi momen-momen penuh tekanan dalam perebutan gelar.
"Pengalaman dalam hal memenangkan trofi? Ya," kata pemain asal Norwegia itu. "Kami memiliki banyak pemain baru dan masih ada beberapa yang sudah berada di sini selama beberapa tahun terakhir. City adalah klub yang seharusnya Anda datangi untuk memenangkan trofi. Kami memenangkan trofi beberapa minggu lalu, yang merupakan perasaan yang menyenangkan. Kami harus membangun momentum itu."
Kota tetap tenang sementara Arsenal menghadapi tekanan
Mentalitas Arsenal dipertanyakan setelah performa mereka menurun, dengan The Gunners hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Sebaliknya, City menghadapi tahap akhir musim ini dengan penuh keyakinan dan fokus. Haaland meyakini bahwa menjaga ketenangan pikiran sangat penting dalam persaingan perebutan gelar yang ketat.
"Bagi saya, pikiran dan berada dalam kondisi mental yang baik sangatlah penting," tambahnya. "Sekarang ada pertandingan besar yang akan datang. Anda harus tetap tenang dan tidak memikirkan terlalu banyak hal, karena itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi."
"Ini soal berlatih dengan baik, mempersiapkan diri secara taktis bersama tim, dan berusaha untuk bebas dari pikiran yang mengganggu. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, berpikirlah positif, dan cobalah bersiap secara mental dan fisik untuk pertandingan. Kami menghadapi final setiap pekan. Pertandingan terakhir melawan Chelsea adalah pertandingan yang luar biasa bagi kami. Kami memulai dengan sedikit ceroboh, tapi kami mengakhiri dengan sangat kuat. Kami tampil baik dan kami haus akan lebih banyak lagi."
City akan menghadapi fase krusial dalam perebutan gelar juara
Pertandingan melawan Arsenal menjadi salah satu ujian terberat bagi City musim ini, dengan hasilnya kemungkinan besar akan menentukan arah persaingan perebutan gelar juara. Tim asuhan Guardiola telah membangun momentum dalam beberapa pekan terakhir dan akan berusaha mempertahankan performa tersebut hingga fase penentuan musim ini.
Setelah laga melawan Arsenal, City segera mengalihkan perhatian mereka ke lawatan ke Burnley sebelum menghadapi pertandingan-pertandingan terakhir musim liga. Dengan setiap pertandingan yang pada dasarnya merupakan 'final', Haaland dan rekan-rekannya menyadari bahwa mempertahankan fokus mereka dapat menentukan apakah trofi Liga Premier lainnya akan tiba di Etihad.