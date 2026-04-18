Erling Haaland memperingatkan Arsenal bahwa ia 'masih haus akan prestasi' saat striker Man City itu mengungkapkan bagaimana ia mempersiapkan diri untuk laga krusial perebutan gelar Liga Premier

Mentalitas Arsenal dipertanyakan setelah performa mereka menurun, dengan The Gunners hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Sebaliknya, City menghadapi tahap akhir musim ini dengan penuh keyakinan dan fokus. Haaland meyakini bahwa menjaga ketenangan pikiran sangat penting dalam persaingan perebutan gelar yang ketat.

"Bagi saya, pikiran dan berada dalam kondisi mental yang baik sangatlah penting," tambahnya. "Sekarang ada pertandingan besar yang akan datang. Anda harus tetap tenang dan tidak memikirkan terlalu banyak hal, karena itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi."

"Ini soal berlatih dengan baik, mempersiapkan diri secara taktis bersama tim, dan berusaha untuk bebas dari pikiran yang mengganggu. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, berpikirlah positif, dan cobalah bersiap secara mental dan fisik untuk pertandingan. Kami menghadapi final setiap pekan. Pertandingan terakhir melawan Chelsea adalah pertandingan yang luar biasa bagi kami. Kami memulai dengan sedikit ceroboh, tapi kami mengakhiri dengan sangat kuat. Kami tampil baik dan kami haus akan lebih banyak lagi."