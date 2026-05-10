Getty Images
Diterjemahkan oleh
Erling Haaland memikirkan gelar juara 'setiap hari' di Man City saat sang penyerang membidik kesuksesan di Liga Premier dan Piala FA
Obsesi meraih gelar yang menggerakkan penyerang nomor 9 City
City kini hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Brentford, dan Haaland dengan cepat mengingatkan para pesaingnya akan mentalitas pantang menyerah yang ada di Manchester. Penyerang yang memainkan peran kunci dalam kemenangan tersebut dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist ini menegaskan bahwa tim asuhan Pep Guardiola tidak kehilangan fokus saat perebutan gelar memasuki fase paling krusial.
Saat membahas tekanan dalam perebutan gelar dan motivasinya, Haaland sangat jelas mengenai standar yang diharapkan di bawah asuhan Guardiola. “Jika Anda bermain untuk Manchester City, Anda memikirkan gelar setiap hari,” kata sang striker.
- Getty Images
Doku dan Haaland berhasil mengatasi rintangan Brentford
Kemenangan atas The Bees tidak selalu berjalan mulus, karena City harus bersabar menghadapi barisan pertahanan lawan yang kokoh. Jeremy Doku akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60, sebelum Haaland menunjukkan naluri predatornya untuk menggandakan keunggulan lewat sentuhan akurat dari jarak dekat. Omar Marmoush kemudian menambah gol ketiga untuk memperindah skor.
“Rasanya menyenangkan bisa menang 3-0,” kata Haaland setelah peluit akhir dibunyikan. “Kami hanya gagal memanfaatkan peluang terakhir hari ini. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi tidak bisa memanfaatkan banyak umpan silang. Brentford bermain bertahan dengan baik. Mereka adalah tim yang bagus. Tidak ada pertandingan yang mudah di Liga Premier. Jadi, kami senang.”
Keunggulan dalam perebutan Sepatu Emas terus melebar
Meskipun Haaland menegaskan bahwa fokusnya ada pada tim, statistik pribadinya tetap mengesankan. Golnya ke gawang Brentford merupakan gol ke-26-nya di musim Liga Premier ini, yang memperlebar keunggulannya dalam perebutan Sepatu Emas. Terlepas dari apa yang oleh sebagian kritikus disebut sebagai musim yang lebih tenang menurut standar luar biasa yang dimilikinya, pemain asal Norwegia ini sedang dalam jalur yang tepat untuk kembali meraih sejumlah penghargaan individu.
Penyerang ini memberikan penilaian yang rendah hati terhadap performanya sendiri ketika ditanya tentang jumlah golnya. “Tidak apa-apa. Musim ini naik turun,” akunya. “Saya berusaha melakukan tugas saya dan 26 gol itu lebih banyak dari tahun lalu. Jadi, tidak apa-apa.”
- AFP
Fokus pada target saat menghadapi Crystal Palace
Kemenangan ini membuat City hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal, namun Haaland enggan melihat klasemen atau jadwal pertandingan The Gunners mendatang. Bagi mantan pemain Borussia Dortmund ini, pepatah "satu pertandingan demi satu" adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tuntutan fisik dan mental dari skuad yang sedang memburu treble.
“Saya belum memikirkan pertandingan lain. Saya hanya lelah setelah memainkan pertandingan ini. Cara kami menghadapi pertandingan berikutnya adalah dengan tidak memikirkan pertandingan lain selama dua hari, lalu berusaha memenangkan pertandingan berikutnya. Pulih. Kemudian pertandingan berikutnya, dan begitu seterusnya,” jelas Haaland. City kini mengalihkan perhatian mereka ke Crystal Palace pada Rabu, menyadari bahwa konsistensi adalah satu-satunya jalan menuju gelar yang diidamkan Haaland setiap hari.