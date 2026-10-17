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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Erling Haaland memicu kekhawatiran besar soal cedera di Manchester City usai kemenangan tipis atas Ipswich di Liga Primer Inggris

E. Haaland
Manchester City
Premier League
Manchester City vs Ipswich Town
Ipswich Town

Manchester City menanti dengan cemas kondisi penyerang andalan mereka, Erling Haaland, setelah ia mengalami cedera kaki dalam kemenangan terbaru atas Ipswich di Liga Primer. Striker produktif itu mencetak dua gol, tetapi berjalan terpincang-pincang menuju lorong pemain seusai pertandingan. Kondisinya menjadi kekhawatiran besar bagi pelatih Enzo Maresca saat klub berupaya mempertahankan awal musim yang sempurna.

  • Haaland tertatih-tatih meninggalkan lapangan dalam kemenangan tipis

    Man City dibuat cemas dengan kondisi Haaland setelah penyerang itu mengalami cedera kaki menjelang akhir pertandingan, menurut laporan The Independent. Pemain timnas Norwegia itu berperan penting dalam mengamankan kemenangan 3-2 atas Ipswich di Liga Primer Inggris, dengan mencetak dua gol krusial yang membuat koleksi golnya musim ini menjadi 12 di semua kompetisi.

    Namun, beberapa saat sebelum peluit akhir, Haaland tampak mengalami benturan keras setelah menendang bagian bawah sepatu Jack Clarke. Setelah itu, ia terlihat menggerak-gerakkan lengannya karena merasa tidak nyaman sebelum berjalan dengan sangat terpincang-pincang menuju lorong.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca pertimbangkan mengistirahatkan penyerang bintangnya

    Manajer Enzo Maresca kini menghadapi keputusan sulit mengenai keterlibatan Haaland dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Sang penyerang telah 14 kali menjadi starter untuk klub dan tim nasional musim ini, termasuk empat kali bermain untuk Norwegia selama jeda internasional.

    Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Ipswich, Maresca sudah mengakui beratnya beban pertandingan yang dijalani pencetak gol andalannya itu. Ia mengatakan: "Pada titik tertentu, kami mungkin perlu memberinya istirahat, beberapa hari libur," yang menunjukkan bahwa waktu istirahat sudah dipertimbangkan bahkan sebelum kendala yang disayangkan pada akhir pekan ini.

  • Momentum tak terbendung meski ada masalah di luar lapangan

    Cedera Haaland yang mengkhawatirkan sedikit membayangi hasil krusial lainnya bagi Manchester City. Kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Ipswich itu menjadi kemenangan ketujuh beruntun mereka di Liga Primer sejak awal musim.

    Dengan hasil tersebut, Manchester City mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di bawah Maresca dan unggul enam poin atas rival dalam perebutan gelar, Arsenal, di puncak klasemen. Hasil itu juga menjadi kemenangan kedua beruntun mereka di liga sejak dinyatakan bersalah melanggar peraturan keuangan Liga Primer bulan lalu, sekaligus membuktikan bahwa fokus mereka di lapangan tidak goyah.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-IPSWICHAFP

    Apa langkah Man City selanjutnya?

    Manchester City menjamu AEK Athens di Liga Champions pada Kamis sebelum bertandang menghadapi Aston Villa akhir pekan depan. Maresca tentu sangat berharap Haaland cukup bugar untuk bermain, terutama karena dua laga berat melawan Brighton di Piala Carabao dan Liga Primer menanti sebelum akhir Oktober.

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