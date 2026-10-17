Man City dibuat cemas dengan kondisi Haaland setelah penyerang itu mengalami cedera kaki menjelang akhir pertandingan, menurut laporan The Independent. Pemain timnas Norwegia itu berperan penting dalam mengamankan kemenangan 3-2 atas Ipswich di Liga Primer Inggris, dengan mencetak dua gol krusial yang membuat koleksi golnya musim ini menjadi 12 di semua kompetisi.

Namun, beberapa saat sebelum peluit akhir, Haaland tampak mengalami benturan keras setelah menendang bagian bawah sepatu Jack Clarke. Setelah itu, ia terlihat menggerak-gerakkan lengannya karena merasa tidak nyaman sebelum berjalan dengan sangat terpincang-pincang menuju lorong.