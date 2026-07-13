Erling Haaland kini telah berubah! Penyerang itu mengakui bahwa Piala Dunia adalah 'perjalanan terbaik' dalam hidupnya, saat penyerang andalan Norwegia itu mengenang penampilannya di turnamen yang 'tak terbayangkan' tersebut

Turnamen ini memicu antusiasme yang luar biasa di tanah air, dengan sekitar 20.000 penggemar berkumpul di luar Istana Kerajaan di Oslo untuk menyaksikan pertandingan perempat final. Bagi Haaland, perubahan budaya di Norwegia bahkan lebih berarti daripada hasil di lapangan, termasuk kemenangan bersejarah mereka atas Brasil pada tahap awal kompetisi.

"Ini sungguh luar biasa. Penampilan di lapangan adalah satu hal. Mengalahkan Brasil adalah satu hal, tapi menurut saya, cara kami menempatkan Norwegia di peta dunia adalah hal yang paling menyentuh hati saya," jelas Haaland. "Saya rasa ini telah mengubah Norwegia. Saya rasa ini telah mengubah saya. Agak sulit untuk mencerna... pertunjukan atau lika-liku yang kami alami selama enam minggu terakhir ini, karena begitu banyak hal yang terjadi. Ada begitu banyak kesan, ada begitu banyak emosi."