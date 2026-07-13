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Erling Haaland kini telah berubah! Penyerang itu mengakui bahwa Piala Dunia adalah 'perjalanan terbaik' dalam hidupnya, saat penyerang andalan Norwegia itu mengenang penampilannya di turnamen yang 'tak terbayangkan' tersebut
Haaland mengenang minggu-minggu paling gila dalam hidupnya
Perjalanan gemilang Norwegia di Piala Dunia berakhir dengan pahit setelah kekalahan tipis dari Inggris, namun Haaland tetap terpesona oleh besarnya pencapaian yang diraih timnya. Penyerang yang memimpin lini serang Norwegia sepanjang turnamen ini tetap bersemangat meski timnya tersingkir, dan menyempatkan diri untuk merenungkan enam minggu yang mengubah hidupnya di Amerika Serikat.
Haaland berbicara secara jujur mengenai beban emosional dari kampanye ini. "Ini adalah minggu-minggu paling keren dan perjalanan terbaik yang pernah saya alami sepanjang hidup saya," kata Haaland kepada VG. "Rasanya benar-benar seperti mimpi, sulit untuk memahaminya sekarang. Anda merasa sedikit hampa. Jika saya mengingat kembali 40 hari ini dengan cepat, semuanya benar-benar gila."
- Getty Images Sport
Dampak nasional dan identitas baru
Turnamen ini memicu antusiasme yang luar biasa di tanah air, dengan sekitar 20.000 penggemar berkumpul di luar Istana Kerajaan di Oslo untuk menyaksikan pertandingan perempat final. Bagi Haaland, perubahan budaya di Norwegia bahkan lebih berarti daripada hasil di lapangan, termasuk kemenangan bersejarah mereka atas Brasil pada tahap awal kompetisi.
"Ini sungguh luar biasa. Penampilan di lapangan adalah satu hal. Mengalahkan Brasil adalah satu hal, tapi menurut saya, cara kami menempatkan Norwegia di peta dunia adalah hal yang paling menyentuh hati saya," jelas Haaland. "Saya rasa ini telah mengubah Norwegia. Saya rasa ini telah mengubah saya. Agak sulit untuk mencerna... pertunjukan atau lika-liku yang kami alami selama enam minggu terakhir ini, karena begitu banyak hal yang terjadi. Ada begitu banyak kesan, ada begitu banyak emosi."
Penyerang menyoroti selisih tipis dalam kekalahan di babak perempat final
Haaland menegaskan bahwa ia merasa selisih tipis telah merugikan Norwegia dalam kekalahan melawan Inggris, mempertanyakan keputusan pelanggaran pada saat Norwegia yakin telah unggul 2-1, serta menegaskan keyakinannya bahwa tendangan yang diperdebatkan itu telah membentur mistar gawang. "Saya rasa semua warga Norwegia juga sangat menghargai hal ini. Saya harap ini telah mempersatukan orang-orang. Kita harus bangga, tetapi pada saat yang sama, belajar dari ini," katanya.
"Pada akhirnya, saya hanya merasa bangga. Saya sudah merasa bangga sepanjang perjalanan ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, karena saya sudah banyak bicara di sini, di AS. Sekarang saya lelah, dan saya rasa sudah waktunya untuk berlibur."
- Getty
Haaland berharap generasi emas ini dapat menginspirasi gelombang talenta berikutnya
Menatap masa depan, Haaland mengungkapkan harapannya agar skuad Norwegia saat ini dapat mengukuhkan diri sebagai peserta tetap di turnamen-turnamen besar. Hal ini menjadi penutup turnamen yang luar biasa bagi sang penyerang, yang mencatatkan tujuh gol dalam penampilan Piala Dunia pertamanya—jumlah terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain pada debut Piala Dunianya sejak Grzegorz Lato dari Polandia mencetak jumlah yang sama pada tahun 1974.
Penampilannya mencakup dua gol melawan Irak dan Senegal di babak penyisihan grup; gol penentu kemenangan melawan Pantai Gading di babak 32 besar; serta dua gol penentu melawan Brasil yang memastikan tempat Norwegia di perempat final, dengan tujuh golnya tercipta dari hanya 18 tembakan – tingkat konversi terbaik dalam satu Piala Dunia dalam hampir 40 tahun.
"Generasi ini luar biasa. Saya harap hal ini juga memotivasi para pemuda di Norwegia – bahwa ini menunjukkan kepada mereka bahwa bermain di panggung terbesar dengan mengenakan seragam Norwegia adalah hal yang mungkin," kata Haaland.
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