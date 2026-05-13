Diterjemahkan oleh
Erling Haaland ke Real Madrid? Florentino Perez mengelak saat ditanya soal bintang Man City itu, namun memberi isyarat akan mendatangkan pemain bintang pada musim panas ini
Rumor tentang Haaland terus beredar meski ia telah menandatangani kontrak dengan City
Spekulasi mengenai kepindahan Haaland ke ibu kota Spanyol tak kunjung mereda. Penyerang tersebut terus dikaitkan dengan Real Madrid meskipun baru saja menandatangani perpanjangan kontrak bernilai fantastis bersama Manchester City yang berlaku hingga 2034. Pemain asal Norwegia ini tetap tampil luar biasa musim ini, dengan mencetak 37 gol dan delapan assist dari 50 penampilan di semua kompetisi. Sejak didatangkan dari Borussia Dortmund seharga €60 juta pada 2022, rekor keseluruhannya di Inggris sangat mengesankan, dengan mencetak 161 gol dan memberikan 29 assist dalam 196 pertandingan untuk raksasa Liga Premier tersebut.
- Getty Images
Perez menanggapi Haaland dan isyarat-isyarat tentang Galactico
Dalam wawancara dengan LaSexta, Perez ditanya secara langsung mengenai kemungkinan mendatangkan striker produktif tersebut ke Santiago Bernabeu. Ia memilih untuk menyoroti rekam jejaknya dalam mendatangkan pemain-pemain bintang. Menanggapi kemungkinan kedatangan pemain baru, ia menyatakan: "Tentu saja. Selalu ada rekrutan baru, kami selalu merekrut yang terbaik. Saya pernah merekrut Figo, Kaka, Ronaldo 'The Phenomenon', Beckham... Jika ada pemain yang bagus, saya akan merekrutnya."
Ketika ditanya secara spesifik mengenai pemain Norwegia tersebut, Perez jauh lebih mengelak, sambil menambahkan: "Haaland? Saya tidak memberikan pendapat mengenai hal itu. Itu adalah tugas manajemen olahraga, saya tidak terlibat dalam manajemen olahraga."
Rumor seputar manajemen dan kaitannya dengan Mourinho
Di luar urusan perekrutan pemain, Perez menanggapi rumor-rumor yang beredar kencang seputar kepelatihan klub. Setelah pemecatan Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa mengambil alih kendali hingga akhir musim, namun situasi justru memburuk alih-alih membaik. Akibatnya, spekulasi kian menguat yang mengaitkan mantan pelatih Jose Mourinho dengan kembalinya yang sensasional.
Namun, presiden Real Madrid itu membantah anggapan bahwa ia secara pribadi telah memilih pelatih asal Portugal tersebut. "Sungguh menjengkelkan soal Mourinho. Saya bahkan tidak pernah berbicara dengan Mourinho saat ia datang ke sini untuk bermain bersama Benfica," tegas Perez. Ia menjauhkan diri dari proses pengambilan keputusan, dengan menyatakan: "Itu tidak benar. Orang yang paling tidak tahu tentang pelatih di klub ini adalah saya."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Los Blancos?
Setelah klub secara resmi mengumumkan pemilihan dini pada 7 Juni, Perez kini menghadapi beberapa pekan yang krusial. Real Madrid telah melewati musim kedua berturut-turut tanpa meraih trofi besar, yang menimbulkan tekanan besar bagi jajaran petinggi klub. Para penggemar akan menanti dengan cermat kedatangan manajer baru dan pemain bintang untuk memulai era baru yang sukses.