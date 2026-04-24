Erling Haaland ke Barcelona? Klub-klub raksasa La Liga telah diberi tahu tentang adanya ‘kendala’ dalam upaya merekrut pemain dari Man City, sementara keraguan juga muncul terkait kepindahan Mohamed Salah ke Camp Nou
Timbul kendala finansial dalam upaya merekrut Haaland
Ketertarikan Barcelona yang sudah lama terhadap Haaland kembali menemui hambatan yang sudah tak asing lagi, setelah klub tersebut diberi tahu bahwa striker City itu tetap menjadi target yang "berisiko" secara finansial. Laporta telah lama memandang pemain asal Norwegia itu sebagai rekrutan prestisius yang akan menandai kembalinya klub ke Camp Nou yang telah sepenuhnya direnovasi, namun biaya transfer dan paket gaji yang sangat tinggi yang terlibat dalam kesepakatan apa pun terus menjadi masalah besar.
Nadal percaya bahwa meskipun Haaland adalah referensi utama dalam sepak bola dunia, statusnya saat ini di klub raksasa seperti Cityzens membuat kesepakatan hampir mustahil tercapai. Terlepas dari peningkatan performa Barcelona di bawah Hansi Flick, besarnya investasi yang diperlukan untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun itu mungkin melebihi kemampuan klub saat ini.
Nadal menyebut Haaland sebagai "pilihan terbaik", namun mengemukakan masalah biaya
Melalui BetBrothers, Nadal mengakui bahwa Haaland adalah kandidat ideal untuk memimpin lini serang Barcelona, namun ia menyiratkan bahwa saat ini harga transfernya terlalu mahal untuk pindah ke Catalunya. Mantan pemain timnas Spanyol itu menyoroti usia muda dan dampak yang ditimbulkan sang striker sebagai alasan mengapa City akan meminta biaya transfer yang memecahkan rekor.
"Di Liga Premier, jelas ada banyak pemain hebat," jelas Nadal. "Saya pikir referensi yang paling menonjol adalah Haaland. Haaland juga bermain di klub besar. Transfer ini akan sangat penting, tetapi dia adalah pemain yang tepat karena usianya yang masih muda, karena apa yang dia wakili, dan karena apa yang dia miliki - itu mungkin akan menjadi taruhan terkuat. Masalahnya, saya rasa dia tidak terjangkau oleh banyak tim."
Keputusan yang dipertanyakan karena faktor usia dan kedalaman skuad
Meskipun Haaland tetap menjadi incaran utama, Mohamed Salah dari Liverpool telah dibicarakan sebagai alternatif potensial seiring mendekatnya akhir kontraknya di Anfield. Namun, Nadal mengungkapkan keraguannya terhadap pemain asal Mesir tersebut, yang kini mendekati usia pertengahan tiga puluhan, dengan menyarankan agar Barcelona menghindari "taruhan berisiko" pada pemain veteran.
"Kita sedang membicarakan pemain yang, ke mana pun mereka pergi, akan memberikan kontribusi," katanya. "Tapi ini adalah taruhan berisiko. Saya ragu dia akan datang ke Barcelona. Saya pikir dia akan menjadi tambahan kekuatan bagi tim mana pun. Namun, Mohamed Salah berusia 33 atau 34 tahun. Saya melihatnya lebih sebagai beban penting di dalam klub. Secara ofensif di Barcelona, saya pikir kedua sayap sudah terisi. Dia akan menjadi tambahan yang hebat, tetapi saya rasa kami tidak dalam mood untuk bertaruh seperti ini."
Laporta mencari "keajaiban" menjelang bursa transfer musim panas
Barcelona akan terus memantau situasi Haaland di Etihad Stadium, terutama saat Cityzens tengah menjalani transisi internal mereka sendiri. Namun, tanpa adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan komersial atau penjualan pemain, sang pemain asal Norwegia tampaknya akan tetap bertahan di Inggris untuk beberapa waktu ke depan.
Bagi Salah, pindah ke Barcelona tetap menjadi opsi menarik sebagai transfer gratis, meskipun proyek olahraga di Camp Nou tampaknya bergerak ke arah yang lebih muda dan dinamis. Beberapa bulan ke depan akan menjadi krusial saat dewan direksi Barca memutuskan apakah akan tetap mempertahankan unit penyerang Flick saat ini atau mencoba satu "keajaiban" terakhir di bursa transfer.