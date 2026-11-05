Erling Haaland ke Arsenal!? Rumor transfer ‘yang jadi sorotan utama’ mengejutkan mantan bintang Manchester City, sementara ‘kekacauan’ FFP memicu kebingungan dan merusak ‘citra’ Liga Primer Inggris
Man City mengajukan banding atas sejumlah putusan bersalah dalam kasus FFP
Setelah penyelidikan Premier League yang membuat dugaan pelanggaran aturan disorot, sebuah komisi independen menyatakan City bersalah atas jauh lebih dari 100 pelanggaran terkait dugaan kesalahan pengelolaan keuangan.
Berbagai kemungkinan sanksi, mulai dari pengurangan poin yang bisa menyebabkan degradasi hingga denda besar dan embargo transfer yang melumpuhkan, telah menjadi bahan spekulasi. Putusan akhir belum dijatuhkan sementara pihak Manchester City membela diri dan mengajukan banding.
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Sanksi bisa menyebabkan degradasi dari Liga Primer Inggris
Jika Manchester City dijatuhi sanksi yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan tempat di kasta tertinggi, eksodus besar-besaran pemain berkelas internasional bisa terjadi. Proses penjualan pemain yang terpaksa dilakukan itu bisa mencakup penyerang tajam asal Norwegia, Haaland, yang kini menjalani musim kelimanya sebagai pemain Manchester City.
Ayahnya, Alf Inge, masih bungkam soal rencana masa depan. Ada klaim bahwa pemegang gelar di London utara telah menegaskan bahwa pintu Emirates Stadium akan dibuka lebar-lebar jika rival yang sudah mereka kenal itu ingin menerima tantangan baru dan menjadi kawan.
Namun, sejauh ini klaim tersebut belum memiliki dasar, sementara Haaland terikat kontrak jangka panjang di Manchester hingga 2034. Meski demikian, sejumlah keputusan besar harus diambil jika Manchester City harus bersiap tampil di Championship pada 2027-28.
Mungkinkah striker produktif Haaland berlabuh di Stadion Emirates?
Ditanya soal rumor Arsenal dan gangguan terkait FFP di Manchester, mantan bintang Manchester City Ball, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright, mengatakan kepada GOAL: “Baru kali ini saya mendengarnya!”
“Soal City, situasinya kacau, bukan? Semuanya kacau, termasuk cara Premier League menanganinya dan membiarkan ini terjadi di bawah pengawasan mereka. Mereka punya kesempatan terkait situasi Chelsea, yang sampai harus sedikit melaporkan diri sendiri. Itu terjadi tepat di depan mata Premier League. Klub-klub lain juga melakukan sesuatu, seperti Nottingham Forest dan Everton. Mereka menjatuhkan sanksi kepada kedua klub itu dengan cukup cepat. Menurut saya, tindakan mereka cukup sigap dan keras. Sangat membuat frustrasi ketika satu tim diperlakukan berbeda.
“Chelsea hanya mendapat teguran ringan, tidak ada sanksi yang diberlakukan. City juga belum mendapat sanksi, tetapi situasi ini tidak terlihat baik bagi sepakbola Premier League. Ini tidak baik bagi citra kompetisi secara keseluruhan.
“Klub-klub memberikan suara untuk ini, lalu mereka mengeluh, jadi mereka tidak bisa menginginkan dua hal yang bertentangan. Semoga kita segera melihat hasil dari kasus ini dan apa yang akan terjadi, karena tidak ada yang tahu, bukan? Premier League mengatakan mereka ingin kasus ini selesai dalam 12 pekan, seperti yang mereka lakukan pada kasus Forest dan Everton. Hanya waktu yang akan menjawabnya.
“Namun, saya rasa ketika orang-orang menyaksikan Premier League dan melihat Man City kalah, mereka tidak terlalu menganggapnya serius saat ini. Mereka berpikir hasil itu tidak penting karena City akan terkena pengurangan poin.
“Namun, ketika Anda melihat penampilan City seperti dalam beberapa pekan terakhir, Anda berpikir, ‘bagus, wah, para pemain punya mentalitas untuk berkata bahwa kami tidak peduli apa yang terjadi, kami ingin memenangkan pertandingan’. Sebagai pemain, Anda ingin memenangkan pertandingan. Sebagai pemain, Anda menghadapi duel. Kalau saya bermain sebagai bek sayap melawan pemain sayap, saya ingin mengunggulinya. Saya ingin membuktikan kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya bahwa saya pantas berada di sini, bahwa saya pemain terbaik dan akan memenangi duel itu. Para pemain punya mentalitas tersebut. Apakah mereka bisa mempertahankannya dari sekarang hingga akhir musim adalah pertanyaan lain.
“Saya merasa Arsenal memiliki kepercayaan diri dari musim lalu untuk menjuarai liga. Lini pertahanan mereka sangat bagus, dan tim yang menjuarai liga biasanya memiliki pertahanan terbaik. City masih kebobolan, meski punya daya gedor seperti itu. Tapi ya, wah, Haaland ke Arsenal, itu akan menjadi berita utama!”
- Getty/GOAL
Dunia sepak bola menanti putusan akhir dalam saga yang berlarut-larut
Prospek Haaland memperkuat lini serang Arsenal dengan kapasitasnya yang luar biasa, berbekal 121 gol di Liga Primer Inggris, mungkin terdengar sulit terwujud saat ini, tetapi tidak ada yang bisa dikesampingkan.
Masih ada potensi drama lanjutan dalam kisah olahraga yang menyita perhatian dunia sepakbola ini. Para suporter dan pemain di seluruh penjuru dunia menanti untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada Manchester City dalam beberapa pekan ke depan.
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