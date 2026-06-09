Erling Haaland, Jamal Musiala, dan delapan bintang Piala Dunia yang berpotensi membela Inggris pada tahun 2026

Erling Haaland telah mencetak berbagai rekor di Manchester City sejak bergabung dengan klub raksasa Liga Premier itu pada tahun 2022, dan sama produktifnya di level internasional bersama Norwegia, di mana ia akan mengikuti turnamen internasional pertamanya dengan catatan mencetak lebih dari satu gol per pertandingan.

Namun, Haaland lahir di Leeds saat ayahnya, Alf-Inge, bermain untuk The Whites. Ia kemudian pindah ke Bryne, kota kelahiran orang tuanya, pada usia tiga tahun dan sejak saat itu menjadi warga Norwegia yang bangga.

Haaland sendiri telah menegaskan bahwa ia hanya pernah mempertimbangkan untuk bermain bagi Norwegia, sementara mantan manajer Inggris Sir Gareth Southgate mengakui pada tahun 2020 bahwa bintang City tersebut telah "terikat" dalam sistem pembinaan muda Norwegia sejak usia dini dan kemungkinan besar tidak akan menerima panggilan dari The Three Lions.