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England eligible stars GFXGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Erling Haaland, Jamal Musiala, dan delapan bintang Piala Dunia yang berpotensi membela Inggris pada tahun 2026

Analysis
England
World Cup
E. Haaland
J. Musiala
M. Olise
S. McTominay
A. Semenyo
F. Balogun
C. Chukwuemeka
A. Wan-Bissaka
FEATURES

Thomas Tuchel tidak kekurangan pemain berbakat kelas dunia yang bisa dipilih dari skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Namun, meskipun kehadiran pemain seperti Harry Kane, Jude Bellingham, dan Declan Rice menjadikan tim asuhan Tuchel sebagai salah satu favorit, patut dibayangkan bagaimana jadinya jika setiap pemain yang memenuhi syarat untuk membela Inggris di turnamen tersebut memilih untuk mewakili The Three Lions.

Meskipun aturan kelayakan terkadang bisa sedikit membingungkan, ada banyak pemain yang saat ini sedang bersiap untuk bertanding di Amerika Utara yang sebenarnya bisa saja membela Inggris jika mereka memilih jalur tersebut.

GOAL telah memilih 10 pemain dari 10 negara berbeda yang lolos dari jaring timnas Inggris...

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Norwegia)

    Erling Haaland telah mencetak berbagai rekor di Manchester City sejak bergabung dengan klub raksasa Liga Premier itu pada tahun 2022, dan sama produktifnya di level internasional bersama Norwegia, di mana ia akan mengikuti turnamen internasional pertamanya dengan catatan mencetak lebih dari satu gol per pertandingan.

    Namun, Haaland lahir di Leeds saat ayahnya, Alf-Inge, bermain untuk The Whites. Ia kemudian pindah ke Bryne, kota kelahiran orang tuanya, pada usia tiga tahun dan sejak saat itu menjadi warga Norwegia yang bangga.

    Haaland sendiri telah menegaskan bahwa ia hanya pernah mempertimbangkan untuk bermain bagi Norwegia, sementara mantan manajer Inggris Sir Gareth Southgate mengakui pada tahun 2020 bahwa bintang City tersebut telah "terikat" dalam sistem pembinaan muda Norwegia sejak usia dini dan kemungkinan besar tidak akan menerima panggilan dari The Three Lions.

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  • Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

    Jamal Musiala (Jerman)

    Sama seperti Haaland, Jamal Musiala juga menorehkan namanya sebagai bintang muda di Jerman, meski bersama Bayern Munich, bukan Borussia Dortmund. Namun, tidak seperti Haaland, gelandang serang ini justru pernah membela tim-tim muda Inggris, bermain bersama Jude Bellingham di berbagai kelompok usia sebelum mencatatkan dua penampilan untuk tim U-21 pada tahun 2020.

    Pada saat itulah Musiala mulai bersinar bersama Bayern setelah pindah dari Chelsea, dan berkat intervensi dari pelatih Jerman Joachim Low, serta bujukan dari rekan-rekan setimnya di Bayern, Musiala memilih untuk membela negara kelahirannya dan tempat ia menghabiskan tujuh tahun pertama hidupnya sebelum pindah ke Inggris.

    Sejak saat itu, kapten Inggris Harry Kane pernah bercanda bahwa ia bisa saja membujuk Musiala untuk bermain bagi The Three Lions jika ia bergabung dengan Bayern lebih awal, mengingat ia baru bergabung dengan raksasa Bundesliga tersebut dari Tottenham pada tahun 2023.

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    Michael Olise (Prancis)

    Lahir di London dari ayah asal Nigeria dan ibu keturunan Prancis-Aljazair, pemain sayap Bayern Munich Michael Olise memiliki empat pilihan tim nasional yang bisa dipilih. Dan ketika ia mulai menampilkan performa yang sangat konsisten bersama Crystal Palace, muncul harapan yang sungguh-sungguh bahwa ia mungkin akan memilih membela Timnas Inggris.

    Namun, ia justru memilih Les Bleus. Ketika ditanya tentang keputusannya, ia menjawab: "Saya selalu memiliki ikatan dengan tim nasional Prancis, itulah mengapa saya bermain untuk Prancis."

    Bagi seseorang yang selalu blak-blakan, penjelasan ini sulit untuk dibantah, tetapi fakta bahwa Olise bisa saja mengulangi kemitraan luar biasa yang ia bangun bersama Kane di Bayern untuk Inggris merupakan hal yang sulit untuk diterima. Sebagai catatan, Olise hanya pernah bermain di level tim nasional junior Prancis, jadi keputusannya mungkin bukanlah hal yang paling mengejutkan.

  • Scott McTominay Scotland(C)Getty Images

    Scott McTominay (Skotlandia)

    Scott McTominay memang termasuk pemain yang baru bersinar di usia yang relatif tua. Gelandang ini sempat mengalami pasang surut selama membela Manchester United, namun setelah bergabung dengan Napoli pada musim panas 2024, ia segera menjadi sosok yang dihormati di Italia setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A saat tim asuhan Antonio Conte itu meraih gelar Scudetto pada musim perdananya di Naples.

    Masa depan internasional McTominay telah terikat dengan Skotlandia jauh sebelum itu, setelah ia melakukan debutnya untuk Tartan Army pada 2018, saat ia masih berjuang menembus skuad United. Ia memenuhi syarat untuk membela Inggris karena lahir di Lancaster, namun McTominay didorong oleh Sir Alex Ferguson dan Jose Mourinho untuk memilih Skotlandia, negara asal ayahnya, sebelum kunjungan dari manajer saat itu, Alex McLeish, mengukuhkan keputusannya.

    Gol-gol pemain berusia 29 tahun ini menjadi alasan utama Skotlandia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, meskipun ia bukan satu-satunya pemain dalam skuad Steve Clarke yang lahir di selatan perbatasan, dengan kiper Angus Gunn, striker Che Adams, dan gelandang remaja Tyler Fletcher termasuk di antara mereka yang memiliki akar Inggris.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Amerika Serikat)

    Folarin Balogun mulai mencuri perhatian saat ia mulai mencetak gol demi gol untuk klub Prancis Reims selama masa peminjamannya dari Arsenal pada musim 2022-23, dan tak lama kemudian masa depannya di level internasional menjadi topik yang menarik perhatian karena Amerika Serikat (negara kelahirannya), Nigeria (tanah air orang tuanya), dan Inggris (tempat ia menghabiskan seluruh masa kecilnya) sama-sama berebut kesetiaannya.

    Balogun pernah bermain untuk tim muda AS dan Inggris, tetapi memutuskan untuk memilih AS pada musim semi 2023, membuat para penggemar Amerika bersorak gembira karena striker yang mereka nantikan sepertinya akhirnya muncul. 

    Kini bermain untuk Monaco, Balogun bukanlah satu-satunya anggota skuad Mauricio Pochettino yang memiliki ikatan dengan Inggris; Antonee Robinson dan Gio Reyna juga memenuhi syarat untuk membela Three Lions berdasarkan tempat kelahiran, karena masing-masing lahir di Milton Keynes dan Sunderland.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    Antoine Semenyo (Ghana)

    Debut internasional Antoine Semenyo terjadi pada tahun 2022 saat ia masih membela Bristol City, dan harapan agar suatu hari nanti ia bisa membela Inggris hanyalah angan-angan belaka. Namun, sejak saat itu, Semenyo telah berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik di Liga Premier dan mungkin saja masuk dalam skuad Inggris musim panas ini setelah pindah ke Manchester City pada Januari lalu, seandainya ia belum memilih untuk membela Ghana.

    Lahir di London, pemain berusia 26 tahun ini juga memiliki kewarganegaraan Prancis melalui ibunya, artinya ia memiliki pilihan. Namun, peningkatan performanya dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan mengejutkan pihak Inggris dan Prancis, mengingat ia tidak pernah bermain di level junior untuk kedua negara tersebut dan sudah menjadi pemain internasional Ghana sepenuhnya saat bergabung dengan Bournemouth pada Januari 2023.

    Black Stars pun akan mengandalkan Semenyo sebagai pembeda mereka musim panas ini, saat ia akan berhadapan dengan negara kelahirannya di babak penyisihan grup bersama rekan sesama penyerang kelahiran Inggris, Brandon Thomas-Asante dari Coventry City.

  • Carney Chukwuemeka Austria 2026Getty Images

    Carney Chukwuemeka (Austria)

    Tentu saja ada banyak sorotan seputar para pemain yang membantu Inggris menjuarai Kejuaraan Eropa U-19 2022, di mana nama-nama seperti Liam Delap, Jarell Quansah, dan Alex Scott menjadi tokoh kunci. Namun, setelah mencetak tiga gol selama turnamen tersebut, gelandang Carney Chukwuemeka mungkin adalah yang paling banyak dibicarakan.

    Setelah menembus tim utama di Aston Villa, gelandang ini kemudian menghabiskan beberapa musim di Chelsea, tetapi kesulitan untuk benar-benar menunjukkan kemampuannya di bawah asuhan Tuchel, Graham Potter, atau Pochettino. Dia kini mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten di Borussia Dortmund, tetapi siapa pun yang berharap melihatnya mengenakan seragam Inggris di level senior di masa depan akan kecewa mengetahui bahwa Chukwuemeka telah memutuskan untuk mewakili Austria, karena dia lahir di Wina.

    Ia melakukan debutnya untuk tim asuhan Ralf Rangnick pada bulan Maret dan menandai momen tersebut dengan mencetak gol melawan Ghana, sehingga membantu mengukuhkan posisinya di skuad untuk Piala Dunia.

  • Aaron Wan-Bissaka DR Congo 2026Getty Images

    Aaron Wan-Bissaka (Republik Demokratik Kongo)

    Aaron Wan-Bissaka mungkin sudah mengoleksi 50 penampilan untuk timnas Inggris saat ini seandainya ia tidak bermain di era yang dipenuhi bek kanan-bek kanan hebat.

    Mantan bintang Crystal Palace ini tampil mengesankan di awal kariernya di Selhurst Park berkat kemampuan bertahan yang luar biasa dan mendapatkan pengakuan melalui penampilannya di tim-tim muda Inggris. Namun, kehadiran pemain-pemain seperti Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, dan Reece James membuat peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain di tim senior The Three Lions selalu sulit.

    Masa-masa yang pada akhirnya mengecewakan bersama Manchester United tidak banyak membantu memperkuat posisi Wan-Bissaka, dan pada Agustus 2025 ia memilih untuk membela DR Kongo, yang akan tampil di Piala Dunia musim panas ini setelah lolos melalui babak play-off antarbenua pada bulan Maret. Pemain yang mencetak gol untuk memastikan tempat mereka, Axel Tuanzebe, juga merupakan mantan pemain timnas Inggris U-21.

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