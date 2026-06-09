Erling Haaland, Jamal Musiala, dan delapan bintang Piala Dunia yang berpotensi membela Inggris pada tahun 2026

Scott McTominay memang termasuk pemain yang baru bersinar di usia yang relatif tua. Gelandang ini sempat mengalami pasang surut selama membela Manchester United, namun setelah bergabung dengan Napoli pada musim panas 2024, ia segera menjadi sosok yang dihormati di Italia setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A saat tim asuhan Antonio Conte itu meraih gelar Scudetto pada musim perdananya di Naples.
Masa depan internasional McTominay telah terikat dengan Skotlandia jauh sebelum itu, setelah ia melakukan debutnya untuk Tartan Army pada 2018, saat ia masih berjuang menembus skuad United. Ia memenuhi syarat untuk membela Inggris karena lahir di Lancaster, namun McTominay didorong oleh Sir Alex Ferguson dan Jose Mourinho untuk memilih Skotlandia, negara asal ayahnya, sebelum kunjungan dari manajer saat itu, Alex McLeish, mengukuhkan keputusannya.
Gol-gol pemain berusia 29 tahun ini menjadi alasan utama Skotlandia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, meskipun ia bukan satu-satunya pemain dalam skuad Steve Clarke yang lahir di selatan perbatasan, dengan kiper Angus Gunn, striker Che Adams, dan gelandang remaja Tyler Fletcher termasuk di antara mereka yang memiliki akar Inggris.