Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Erling Haaland diyakini akan memecahkan rekor Mohamed Salah dan Thierry Henry, seiring striker Manchester City yang tak terbendung ini membidik trofi Sepatu Emas ketiganya dalam upaya meraih treble domestik
Berapa banyak gol yang telah dicetak Haaland untuk Man City?
Haaland bergabung dengan Etihad Stadium pada musim panas 2022 di tengah keraguan apakah tingkat produktivitasnya yang luar biasa saat membela Red Bull Salzburg dan Borussia Dortmund dapat dipertahankan di kancah sepak bola Inggris. Ia menutup musim perdananya dengan mencetak 52 gol di semua kompetisi—prestasi yang membantu City meraih treble berupa gelar Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions.
Angka-angkanya sedikit menurun sejak saat itu, dengan mencetak 38 dan 34 gol masing-masing dalam dua musim terakhir, tetapi ia telah melampaui 100 gol di Liga Premier dengan cara yang bersejarah dan membawa total golnya untuk City menjadi 159 dari 193 penampilan.
Haaland kehilangan gelar Sepatu Emas musim lalu, saat Salah meraih penghargaan tersebut untuk keempat kalinya, namun ia kembali memimpin pada musim 2025-26. Gol penentu kemenangan melawan Burnley pada laga terakhir membawanya ke angka 24 gol musim ini - unggul tiga gol dari penyerang Brasil Brentford, Igor Thiago.
- Getty
Akankah Haaland menjadi pemain pertama yang meraih lima gelar Sepatu Emas?
Dengan tiga gelar top skor yang tampaknya sudah di depan mata, apakah Haaland akan melampaui prestasi Henry dan Salah dengan menjadi pemain pertama yang meraih lima trofi Sepatu Emas Liga Premier?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Dickov, pahlawan legendaris City - yang berbicara secara eksklusif bersama MrQ - mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa begitu. Saya pikir dia akan berada di sini untuk waktu yang lama, dan itulah satu-satunya hal yang akan memungkinkan Erling memecahkan setiap rekor yang ada.
“Dia terus mencetak gol, dia terus mencetak gol lebih banyak lagi. Dan menurut saya terdengar konyol jika dia mengatakan beberapa musim lalu bahwa dia akan mengalahkan Salah atau Henry. Itu sama sekali tidak konyol, justru terdengar cukup mudah baginya untuk bisa melakukannya, yang sungguh gila.”
Apakah Manchester City mampu meraih treble domestik pada musim 2025-26?
Jika Haaland terus mencetak gol, maka City akan tetap bersaing untuk meraih lebih banyak gelar bergengsi. Mereka telah mengangkat trofi Carabao Cup pada 2026, naik ke puncak klasemen Liga Premier, dan lolos ke semifinal Piala FA — di mana mereka akan menghadapi tim Championship, Southampton, pada Sabtu mendatang.
Ketika ditanya apakah ia mengharapkan tim asuhan Guardiola untuk terus melaju dan menyapu bersih gelar domestik, sekaligus mengamankan treble yang luar biasa lainnya, Dickov menjawab: “Ya, saya yakin.
“Saya pikir jika Anda mengatakan tiga atau empat minggu lalu, melihat performa City saat itu—dan saya sudah mengatakan ini sebelumnya—final Carabao Cup melawan Arsenal, Liverpool di FA Cup, laga tandang melawan Chelsea di liga, dan Arsenal di liga—dan mereka tertinggal sembilan poin dari Arsenal saat itu—Anda pasti akan mengatakan tidak ada peluang sama sekali, mungkin tidak ada peluang mereka memenangkan apa pun, melihat situasi saat itu.
“Tapi dalam waktu sebulan, tiga minggu, situasinya berbalik, dan ada peluang besar mereka bisa melakukannya. Itu tidak akan mengejutkan saya. Anda bisa mengharapkan mereka mengalahkan Southampton di Piala FA, itu bukan untuk meremehkan mereka. Dan saya mengharapkan mereka sekarang bisa memenangkan lima pertandingan liga terakhir mereka.
“Jadi, dari musim yang gila, yang sepertinya akan berakhir tanpa trofi—hal yang tak terbayangkan bagi City untuk dua musim berturut-turut—hingga kini memiliki peluang luar biasa untuk meraih treble domestik, saya rasa itu masih dalam kendali mereka.”
- Getty
Haaland akan memainkan peran penting dalam upaya meraih gelar juara lainnya
Haaland mencetak hat-trick dalam kemenangan City di perempat final Piala FA atas Liverpool, saat mereka mengalahkan The Reds di kandang sendiri, dan telah mencetak lima gol dalam empat penampilannya terakhir. Ia telah menemukan kembali semangat yang sempat hilang selama rentetan lima gol dalam 20 pertandingan di awal tahun kalender ini.
Masih harus dilihat apakah ia akan diturunkan sebagai starter melawan Southampton, karena Guardiola memiliki opsi untuk merotasi skuadnya, namun pemain berusia 25 tahun ini akan menjadi andalan dalam lima laga terakhir The Blues di Premier League - saat mereka berusaha menambah penderitaan Arsenal yang sedang terpuruk dalam perburuan gelar dan mengantarkan sang ikon nomor 9 meraih penghargaan individu lainnya.