Erling Haaland diyakini akan memecahkan rekor Mohamed Salah dan Thierry Henry, seiring striker Manchester City yang tak terbendung ini membidik trofi Sepatu Emas ketiganya dalam upaya meraih treble domestik

Jika Haaland terus mencetak gol, maka City akan tetap bersaing untuk meraih lebih banyak gelar bergengsi. Mereka telah mengangkat trofi Carabao Cup pada 2026, naik ke puncak klasemen Liga Premier, dan lolos ke semifinal Piala FA — di mana mereka akan menghadapi tim Championship, Southampton, pada Sabtu mendatang.

Ketika ditanya apakah ia mengharapkan tim asuhan Guardiola untuk terus melaju dan menyapu bersih gelar domestik, sekaligus mengamankan treble yang luar biasa lainnya, Dickov menjawab: “Ya, saya yakin.

“Saya pikir jika Anda mengatakan tiga atau empat minggu lalu, melihat performa City saat itu—dan saya sudah mengatakan ini sebelumnya—final Carabao Cup melawan Arsenal, Liverpool di FA Cup, laga tandang melawan Chelsea di liga, dan Arsenal di liga—dan mereka tertinggal sembilan poin dari Arsenal saat itu—Anda pasti akan mengatakan tidak ada peluang sama sekali, mungkin tidak ada peluang mereka memenangkan apa pun, melihat situasi saat itu.

“Tapi dalam waktu sebulan, tiga minggu, situasinya berbalik, dan ada peluang besar mereka bisa melakukannya. Itu tidak akan mengejutkan saya. Anda bisa mengharapkan mereka mengalahkan Southampton di Piala FA, itu bukan untuk meremehkan mereka. Dan saya mengharapkan mereka sekarang bisa memenangkan lima pertandingan liga terakhir mereka.

“Jadi, dari musim yang gila, yang sepertinya akan berakhir tanpa trofi—hal yang tak terbayangkan bagi City untuk dua musim berturut-turut—hingga kini memiliki peluang luar biasa untuk meraih treble domestik, saya rasa itu masih dalam kendali mereka.”