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Erling Haaland dilaporkan telah 'menyetujui' kepindahannya ke Real Madrid, sementara seorang calon presiden melontarkan klaim besar-besaran mengenai striker Manchester City tersebut dalam pertarungan pemilihan melawan Florentino Perez
Potensi Haaland dan Rodri
Dalam penampilan dramatisnya di acara televisi populer El Hormiguero, calon presiden Real Madrid Riquelme melontarkan tantangan kepada presiden petahana Perez dengan berjanji akan mendatangkan bintang-bintang terbesar City ke Bernabeu. Pria berusia 37 tahun itu menyatakan bahwa baik Haaland maupun pemenang Ballon d’Or 2024, Rodri, merupakan bagian penting dari rencananya untuk klub, bahkan sampai menawarkan jaminan finansial kepada para socios klub.
Yakin bahwa pemain Norwegia itu telah mengincar Bernabeu, Riquelme menyatakan: "Jika saya melanggar janji saya terkait salah satu dari kedua pemain ini, saya telah menandatangani jaminan di mana saya akan membayar 100 persen biaya keanggotaan untuk musim depan. Haaland memiliki klausul pelepasan, dan dia ingin datang ke Madrid." Dia juga menegaskan kembali upayanya untuk mendatangkan gelandang Spanyol Rodri, sambil menambahkan: "Dia adalah pemain hebat, di posisi yang perlu diperkuat oleh Madrid. Kami telah berbicara dengan agennya, kami harus menghormati klubnya, tetapi jika saya menjadi presiden, dia akan bermain untuk Madrid. Saya akan melakukan segala yang mungkin."
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Pihak Manchester City dan Haaland menanggapi tuduhan tersebut
Meskipun kubu Riquelme tampak sangat percaya diri, perwakilan sang pemain dengan cepat mengambil langkah untuk menjauhkan diri dari retorika kampanye tersebut. Haaland, yang saat ini terikat kontrak besar dengan Man City hingga tahun 2034, tetap menjadi salah satu aset paling diminati di dunia sepak bola, dan kubunya bergegas mengklarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan resmi yang tercapai dengan kandidat mana pun.
Dalam pernyataan bersama, ayah sang striker, Alfie Haaland, dan agennya, Rafaela Pimenta, membantah adanya kesepakatan dengan Riquelme: "Semua itu sangat menghibur tapi tidak benar. Kami mendoakan yang terbaik bagi kedua kandidat dalam pemilihan di Madrid."
Selain itu, menurut The Athletic, City kini mempertimbangkan tindakan hukum atas klaim Riquelme. Sebuah pernyataan berbunyi: "Berita yang beredar dari Spanyol mengenai masa depan Erling Haaland tidak benar. Tidak ada kemungkinan hal ini terjadi dan tidak ada klausul kontrak yang memungkinkan hal tersebut. Kami sedang mempertimbangkan tindakan hukum atas penggunaan citra pemain kami dalam konteks ini."
Perez membalas dengan pernyataan tentang Mourinho
Perez tidak menganggap enteng tantangan ini; pria berusia 79 tahun itu membalas dengan menegaskan bahwa Jose Mourinho telah setuju untuk kembali ke bangku cadangan sebagai pelatih kepala. Tim kampanye Perez merilis sebuah video yang memperlihatkan manajer asal Portugal itu tersenyum sambil mengenakan seragam Real Madrid, meskipun Mourinho dilaporkan telah memberi tahu Benfica bahwa rekaman tersebut dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) untuk menghindari kontroversi langsung di Lisbon.
- AFP
Pemungutan suara bersejarah untuk masa depan Bernabeu
Pemilihan ini menandai pertama kalinya sejak 2006 para anggota memiliki pilihan yang sesungguhnya, karena Perez tidak memiliki lawan dalam lima periode pemilihan terakhir. Kampanye ini tidak lagi hanya berfokus pada perekrutan pemain, melainkan juga mencakup struktur klub itu sendiri. Sementara Riquelme menekankan pada transfer besar-besaran dan penunjukan legenda seperti Raul sebagai direktur olahraga, Perez mengusulkan rencana yang memungkinkan para anggota mewariskan kepemilikan finansial mereka di klub kepada ahli warisnya.
Perez menegaskan bahwa rencananya ini bertujuan untuk menjamin masa depan klub: "Dengan saya, Madrid akan selalu menjadi milik para anggotanya. Saya ingin para anggota menjadi pemilik kekayaan finansial [klub]. Saat ini, kita hanya memiliki kekayaan emosional." Dengan dua musim tanpa trofi yang membebani para penggemar, pemungutan suara pada hari Minggu akan menentukan apakah klub akan melanjutkan dengan arsitek Galactico yang sudah mapan atau merangkul generasi baru Riquelme.