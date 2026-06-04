Erling Haaland dilaporkan telah 'menyetujui' kepindahannya ke Real Madrid, sementara seorang calon presiden melontarkan klaim besar-besaran mengenai striker Manchester City tersebut dalam pertarungan pemilihan melawan Florentino Perez

Dalam penampilan dramatisnya di acara televisi populer El Hormiguero, calon presiden Real Madrid Riquelme melontarkan tantangan kepada presiden petahana Perez dengan berjanji akan mendatangkan bintang-bintang terbesar City ke Bernabeu. Pria berusia 37 tahun itu menyatakan bahwa baik Haaland maupun pemenang Ballon d’Or 2024, Rodri, merupakan bagian penting dari rencananya untuk klub, bahkan sampai menawarkan jaminan finansial kepada para socios klub.

Yakin bahwa pemain Norwegia itu telah mengincar Bernabeu, Riquelme menyatakan: "Jika saya melanggar janji saya terkait salah satu dari kedua pemain ini, saya telah menandatangani jaminan di mana saya akan membayar 100 persen biaya keanggotaan untuk musim depan. Haaland memiliki klausul pelepasan, dan dia ingin datang ke Madrid." Dia juga menegaskan kembali upayanya untuk mendatangkan gelandang Spanyol Rodri, sambil menambahkan: "Dia adalah pemain hebat, di posisi yang perlu diperkuat oleh Madrid. Kami telah berbicara dengan agennya, kami harus menghormati klubnya, tetapi jika saya menjadi presiden, dia akan bermain untuk Madrid. Saya akan melakukan segala yang mungkin."



