Maresca senang dengan tekad kolektif yang ditunjukkan dalam laga tandang Eropa yang berat, sembari menyoroti kualitas dan kedalaman yang tersedia di seluruh skuadnya. Menilai performa secara keseluruhan selepas pertandingan, juru taktik asal Italia itu mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya pikir kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, terutama di babak pertama, tetapi secara keseluruhan saya pikir kami pantas memenangkan pertandingan ini.

"Kami menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kami tidak kebobolan banyak. Wajar jika datang ke sini dan kebobolan beberapa peluang karena itu hal yang normal, jadi secara keseluruhan saya senang dengan penampilan ini. Saya pikir saya beruntung karena seluruh skuad berisi pemain bagus, bagi seorang manajer ini jadi mudah karena Anda bisa memberi menit bermain kepada mereka semua, dan malam ini saya pikir para pemain yang bermain tampil sangat bagus."

Mengalihkan fokusnya ke penampilan tenang Bouaddi di panggung besar, Maresca memberikan pujian khusus kepada remaja itu: "Hal yang bagus adalah dari Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic] Anda mengharapkan bagaimana mengelola pertandingan ini, tetapi Ayyoub Bouaddi tidak pernah panik. Dia sangat bagus dan saya pikir penampilannya luar biasa."