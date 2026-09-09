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Erling Haaland dan Enzo Maresca memuji 'permata' Ayyoub Bouaddi setelah penampilan gemilang melawan Manchester City di Porto
Remaja tampil mengesankan pada debutnya
Manchester City membuka kampanye fase liga Liga Champions mereka dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Porto di Estadio do Dragao. Selain dua gol penentu Haaland di babak kedua, sensasi remaja Bouaddi mencuri perhatian lewat penampilan dominan di jantung lini tengah pada debut penuhnya. Pemain 18 tahun itu mengendalikan jalannya pertandingan dengan menuntaskan 54 dari 55 operannya sambil membukukan tujuh kali merebut bola sebelum digantikan Mateo Kovacic pada menit ke-76.
- Anadolu Agency
Maresca memuji penampilan yang tenang
Maresca senang dengan tekad kolektif yang ditunjukkan dalam laga tandang Eropa yang berat, sembari menyoroti kualitas dan kedalaman yang tersedia di seluruh skuadnya. Menilai performa secara keseluruhan selepas pertandingan, juru taktik asal Italia itu mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya pikir kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, terutama di babak pertama, tetapi secara keseluruhan saya pikir kami pantas memenangkan pertandingan ini.
"Kami menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kami tidak kebobolan banyak. Wajar jika datang ke sini dan kebobolan beberapa peluang karena itu hal yang normal, jadi secara keseluruhan saya senang dengan penampilan ini. Saya pikir saya beruntung karena seluruh skuad berisi pemain bagus, bagi seorang manajer ini jadi mudah karena Anda bisa memberi menit bermain kepada mereka semua, dan malam ini saya pikir para pemain yang bermain tampil sangat bagus."
Mengalihkan fokusnya ke penampilan tenang Bouaddi di panggung besar, Maresca memberikan pujian khusus kepada remaja itu: "Hal yang bagus adalah dari Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic] Anda mengharapkan bagaimana mengelola pertandingan ini, tetapi Ayyoub Bouaddi tidak pernah panik. Dia sangat bagus dan saya pikir penampilannya luar biasa."
Haaland menyebut gelandang itu sebagai 'permata'
Beroperasi mulus bersama Enzo Fernandez, Bouaddi sudah meninggalkan kesan mendalam pada para bintang senior City jauh sebelum turun ke lapangan di Porto. Memuji potensi mentah sang pemain muda sebelum melontarkan keluhan ringan soal operan yang terlewat, Haaland berkata: "Saya pikir dia memainkan pertandingan yang sangat bagus. Dalam beberapa pekan terakhir di latihan, saya mengatakan kepada chairman bahwa dia luar biasa, jadi saya pikir kami punya permata di sini. Tetapi sejujurnya, saya pikir dia seharusnya memberi saya umpan terobosan di babak kedua saat saya benar-benar sendirian. Saya sedikit marah, jadi saya akan mengatakannya kepadanya sekarang, dia bermain bagus, kecuali umpan itu."
- Photo Players Images
Derbi Manchester selanjutnya menanti
Kemenangan di Portugal memperpanjang start sempurna City menjadi empat kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini. Ketangguhan tim asuhan Maresca akan diuji hingga batas maksimal saat mereka berhadapan dengan rival sekota Manchester United di Premier League akhir pekan ini. Penampilan uji coba Bouaddi yang meyakinkan di lini tengah secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk tampil secara reguler di tengah jadwal pertandingan musim gugur yang padat.
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