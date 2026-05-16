"Erling Haaland akan mencetak gol" - Pep Guardiola meyakinkan bahwa striker Man City itu akan mengakhiri kutukan Wembley dalam final Piala FA melawan Chelsea
Penyerang itu menghadapi kutukan Wembley
Meskipun telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling tajam di dunia sepak bola dengan 161 gol untuk City, Haaland kini menghadapi masa paceklik yang mengejutkan di stadion nasional. Pemain Norwegia berusia 25 tahun ini belum pernah mencetak gol dalam 15 pertandingan semifinal dan final piala besar sebelumnya bersama klubnya, termasuk delapan penampilan selama 601 menit di lapangan Wembley. City memasuki final Piala FA keempat berturut-turut dengan tekad kuat untuk mematahkan tren buruk tersebut, setelah kalah dalam dua pertandingan final terakhir masing-masing dari Manchester United dan Crystal Palace.
Guardiola memprediksi terobosan bersejarah
Saat berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan, Guardiola menanggapi dengan santai ketika ditanya mengenai kurangnya gol yang mengejutkan dari striker andalannya dalam laga-laga besar.
Pelatih asal Spanyol itu menyambut baik statistik tersebut sebelum menjamin bahwa masa paceklik gol itu akan segera berakhir. Guardiola berkata: “Bagus. Saya suka pertanyaan seperti ini. Besok hal itu akan terjadi. Pihak lawan tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya, di pihak kami ini bagus. Besok dia akan mencetak gol.”
Berusaha meraih gelar ganda domestik
City memasuki laga bersejarah ini sebagai favorit kuat melawan Chelsea yang sedang dalam performa buruk dan tampaknya akan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Setelah memastikan gelar Carabao Cup berkat kemenangan 2-0 atas Arsenal pada bulan Maret, Guardiola kini memburu gelar ganda piala domestik yang bersejarah untuk menyelamatkan musim ini, yang masih berpotensi menghasilkan treble domestik, tergantung pada hasil akhir liga. City juga memiliki rekor pertahanan dan taktik yang tangguh melawan tim asal London Barat tersebut, dengan tetap tak terkalahkan dalam 13 pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi sejak final Liga Champions 2021.
Nasib trofi penentu musim masih belum pasti
Setelah berakhirnya pertandingan puncak pada Sabtu lalu, City harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke persaingan gelar Liga Premier yang menegangkan melawan Arsenal. Tim asuhan Guardiola hanya memiliki dua laga krusial tersisa di kasta tertinggi untuk menyalip pemuncak klasemen saat ini dan mengamankan treble domestik yang bersejarah. Sementara itu, Chelsea memandang final ini sebagai kesempatan tunggal dan menentukan untuk meraih trofi serta menyelamatkan musim 2025-26 yang sejauh ini sangat mengecewakan.