"Erling Haaland akan mencetak gol" - Pep Guardiola meyakinkan bahwa striker Man City itu akan mengakhiri kutukan Wembley dalam final Piala FA melawan Chelsea

Saat berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan, Guardiola menanggapi dengan santai ketika ditanya mengenai kurangnya gol yang mengejutkan dari striker andalannya dalam laga-laga besar.

Pelatih asal Spanyol itu menyambut baik statistik tersebut sebelum menjamin bahwa masa paceklik gol itu akan segera berakhir. Guardiola berkata: “Bagus. Saya suka pertanyaan seperti ini. Besok hal itu akan terjadi. Pihak lawan tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya, di pihak kami ini bagus. Besok dia akan mencetak gol.”