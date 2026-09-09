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'Erling Haaland adalah monster!' - Enzo Fernandez melontarkan pujian untuk striker Manchester City setelah kemenangan Liga Champions di Porto
City mengklaim kemenangan pembuka
Raksasa Inggris itu meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Porto pada laga pembuka fase liga Liga Champions di Estadio do Dragao, Selasa malam. Tim asuhan Maresca mendominasi jalannya pertandingan di Portugal, dengan Haaland mencetak dua gol pada babak kedua untuk memastikan raihan tiga poin. Kemenangan tandang ini menandai awal positif Manchester City di Eropa sekaligus memperpanjang momentum impresif mereka musim ini.
- Anadolu Agency
Gelandang memuji sambutan hangat
Fernandez dengan cepat merasa nyaman di lingkungan barunya berkat sambutan hangat dari rekan-rekan setimnya dan dukungan besar dari para suporter. Berbicara setelah pertandingan, gelandang Argentina itu berkata: "Saya sangat senang karena mereka [para pemain Man City] menyambut saya begitu saya datang. Mereka bukan hanya pemain yang luar biasa, tetapi juga manusia yang luar biasa. Mereka semua sangat baik kepada saya, dan para suporter juga benar-benar luar biasa dalam menyambut saya di langkah baru dalam karier saya ini. Saya sangat antusias untuk segera memulainya."
Fernandez memuji striker mematikan
Kerja sama antara Fernandez dan Haaland langsung terbukti efektif, dengan gelandang baru itu memberi assist kepada penyerang Norwegia tersebut untuk memecah kebuntuan Porto pada menit ke-47.
Memuji insting mematikan dan karakter rekan setimnya, Fernandez menyatakan: "Erling Haaland adalah seekor binatang. Dia monster, jadi setiap kali dia berada di lapangan, saya akan mencarinya, dan semoga bisa memberinya jauh lebih banyak assist. Ini bukan hanya soal seperti apa dia sebagai pemain, dia juga sosok yang luar biasa, dan dia benar-benar menyambut saya dengan baik serta membantu saya."
Merefleksikan reuni dengan sang manajer setelah kebersamaan mereka di Stamford Bridge, playmaker itu menambahkan: "Saya sangat senang Enzo Maresca melakukan segalanya yang dia bisa agar transfer ini terjadi. Dia sangat mengenal saya dari masa kami di Chelsea, dan saya sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk saya dan keluarga saya. Saya akan memberikan 100% dalam setiap sesi latihan, di setiap pertandingan agar saya bisa membalasnya."
- Anadolu Agency
Fokus beralih ke derby
City kini kembali mengalihkan perhatian ke Premier League setelah membangun tren kemenangan pada awal musim di semua kompetisi. Stabilitas lini tengah yang dipimpin Fernandez dan penyelesaian akhir klinis Haaland akan menghadapi ujian berat melawan rival sekota Manchester United pada akhir pekan ini. Penampilan solid di Portugal menjadi pijakan sempurna bagi tim Maresca untuk mempertahankan dominasi domestik mereka.
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