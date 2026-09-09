'Erling Haaland adalah monster!' - Enzo Fernandez melontarkan pujian untuk striker Manchester City setelah kemenangan Liga Champions di Porto

Kerja sama antara Fernandez dan Haaland langsung terbukti efektif, dengan gelandang baru itu memberi assist kepada penyerang Norwegia tersebut untuk memecah kebuntuan Porto pada menit ke-47.

Memuji insting mematikan dan karakter rekan setimnya, Fernandez menyatakan: "Erling Haaland adalah seekor binatang. Dia monster, jadi setiap kali dia berada di lapangan, saya akan mencarinya, dan semoga bisa memberinya jauh lebih banyak assist. Ini bukan hanya soal seperti apa dia sebagai pemain, dia juga sosok yang luar biasa, dan dia benar-benar menyambut saya dengan baik serta membantu saya."

Merefleksikan reuni dengan sang manajer setelah kebersamaan mereka di Stamford Bridge, playmaker itu menambahkan: "Saya sangat senang Enzo Maresca melakukan segalanya yang dia bisa agar transfer ini terjadi. Dia sangat mengenal saya dari masa kami di Chelsea, dan saya sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk saya dan keluarga saya. Saya akan memberikan 100% dalam setiap sesi latihan, di setiap pertandingan agar saya bisa membalasnya."