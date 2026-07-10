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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Erik ten Hag menampik kemungkinan menggantikan Ronald Koeman sebagai pelatih kepala timnas Belanda dan akan tetap menjabat sebagai direktur teknis di klub Belanda tersebut

Netherlands
E. ten Hag
R. Koeman
World Cup
FC Twente
Eredivisie

Erik ten Hag secara resmi menarik namanya dari daftar calon pelatih kepala timnas Belanda yang baru menyusul kepergian Ronald Koeman. Mantan manajer Manchester United itu menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya berkomitmen pada tugasnya saat ini sebagai direktur teknis di FC Twente, sehingga Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) harus mencari sosok penyelamat dari tempat lain.

  • Ten Hag menolak tawaran posisi di timnas Belanda

    KNVB dilaporkan dapat mencalonkan satu nama besar untuk posisi pelatih kepala setelah Ten Hag secara tegas menarik diri dari lowongan pelatih tim nasional. Mantan manajer United itu dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak akan tersedia untuk memimpin tim nasional dalam waktu dekat. Keputusannya ini membuat Belanda harus bergegas mencari pelatih kepala baru setelah Koeman mengundurkan diri menyusul kegagalan Oranje yang memalukan dan tersingkirnya mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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    Komitmen yang dijanjikan kepada Twente

    Berbicara dari kamp latihan Twente di Tegelen, Ten Hag dengan cepat membantah spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkannya dengan kursi kepelatihan tim nasional. Pelatih tersebut menegaskan bahwa proyeknya saat ini di jajaran manajemen klub merupakan komitmen jangka panjang yang secara sengaja ia pilih untuk dijalankan.

    Sebagaimana dikutip oleh AD, Ten Hag menyatakan: “Saya tidak tersedia. Saya sengaja memilih untuk mengambil langkah ini. Saya akan sepenuhnya fokus pada hal ini setidaknya selama dua tahun ke depan. Saya menikmati waktu saya di sini dan ingin membantu klub ini maju.”

  • Koeman mengakui tanggung jawab taktisnya

    Kepergian Koeman dipercepat oleh gelombang kritik tajam setelah ia meninggalkan formasi tradisional 4-3-3 timnya dan beralih ke formasi kaku 5-2-3 saat melawan Maroko—sebuah kesalahan taktis yang membuat Frenkie de Jong benar-benar terisolasi di lini tengah.

    Setelah tersingkir melalui adu penalti usai imbang 1-1 di babak perpanjangan waktu, pelatih berusia 63 tahun itu memilih untuk mundur, sambil menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada para penggemar. Koeman menjelaskan keputusannya dalam sebuah postingan panjang di Instagram, dengan menyatakan: "Kita semua berbagi mimpi untuk mencetak sejarah di Piala Dunia ini, tetapi kita gagal. Tidak ada yang lebih kecewa daripada saya. Sebagai pelatih kepala, tanggung jawab pada akhirnya ada di pundak saya."

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    KNVB mencari penyelamat

    KNVB kini harus menghadapi krisis kepemimpinan yang parah saat mereka berusaha memulihkan reputasi tim nasional yang hancur berantakan pasca mimpi buruk di Amerika Utara. Dengan Ten Hag yang sudah tersingkir dari persaingan, jajaran pimpinan sepak bola Belanda harus berlomba dengan waktu untuk menemukan seorang visioner taktis yang mampu mengembalikan filosofi serangan yang membanggakan bangsa ini. Ini merupakan tugas yang sangat berat, terutama dengan siklus internasional berikutnya yang semakin mendekat dan desakan publik untuk perombakan total skuad yang semakin memuncak.

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