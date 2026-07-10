Berbicara dari kamp latihan Twente di Tegelen, Ten Hag dengan cepat membantah spekulasi yang semakin menguat yang mengaitkannya dengan kursi kepelatihan tim nasional. Pelatih tersebut menegaskan bahwa proyeknya saat ini di jajaran manajemen klub merupakan komitmen jangka panjang yang secara sengaja ia pilih untuk dijalankan.

Sebagaimana dikutip oleh AD, Ten Hag menyatakan: “Saya tidak tersedia. Saya sengaja memilih untuk mengambil langkah ini. Saya akan sepenuhnya fokus pada hal ini setidaknya selama dua tahun ke depan. Saya menikmati waktu saya di sini dan ingin membantu klub ini maju.”