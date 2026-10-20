Ten Hag melontarkan klaim mengejutkan bahwa jajaran petinggi Manchester United gagal menepati kesepakatan khusus mengenai strategi transfer klub. Mantan manajer itu menyebut penjualan Scott McTominay ke Napoli sebagai contoh utama bagaimana wewenangnya dikesampingkan selama menjabat. Menurut pria asal Belanda tersebut, kesepakatan yang jelas telah dicapai dalam pertemuan tingkat tinggi di Ibiza untuk memastikan skuad tetap sejalan dengan visi taktiknya.

Keputusan menyetujui kepergian McTominay pada musim panas 2024, ketika Manuel Ugarte didatangkan sebagai penggantinya, dilaporkan membuat Ten Hag merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. "Di Ibiza, kami sudah sepakat. Saya bilang, 'Jangan jual Scott McTominay'. Kami akan sejalan dalam bursa transfer," ungkap Ten Hag dalam wawancara dengan The Athletic, seperti dikutip oleh Manchester Evening News.