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Erik ten Hag kecam keras direksi Manchester United atas janji transfer Scott McTominay yang diingkari
Kesepakatan yang dilanggar di Ibiza
Ten Hag melontarkan klaim mengejutkan bahwa jajaran petinggi Manchester United gagal menepati kesepakatan khusus mengenai strategi transfer klub. Mantan manajer itu menyebut penjualan Scott McTominay ke Napoli sebagai contoh utama bagaimana wewenangnya dikesampingkan selama menjabat. Menurut pria asal Belanda tersebut, kesepakatan yang jelas telah dicapai dalam pertemuan tingkat tinggi di Ibiza untuk memastikan skuad tetap sejalan dengan visi taktiknya.
Keputusan menyetujui kepergian McTominay pada musim panas 2024, ketika Manuel Ugarte didatangkan sebagai penggantinya, dilaporkan membuat Ten Hag merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. "Di Ibiza, kami sudah sepakat. Saya bilang, 'Jangan jual Scott McTominay'. Kami akan sejalan dalam bursa transfer," ungkap Ten Hag dalam wawancara dengan The Athletic, seperti dikutip oleh Manchester Evening News.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran soal kedalaman opsi pencetak gol
Desakan Ten Hag untuk mempertahankan McTominay berakar pada kemampuan unik sang pemain mencetak gol dari lini tengah. Pada musim penuh terakhirnya di Old Trafford, jebolan akademi itu mencetak 10 gol di semua kompetisi, hanya kalah dari Rasmus Hojlund dan Bruno Fernandes dalam daftar pencetak gol. Bagi Ten Hag, kehilangan sumber gol yang begitu bisa diandalkan merupakan pukulan dari sisi taktik yang gagal dipahami dewan direksi ketika mereka mendorong penjualannya.
“Saya mengajukan argumen, sebuah alasan: kami tidak punya kemampuan mencetak gol. Scott punya kemampuan mencetak gol dan mentalitas yang hebat. United mengalir dalam seluruh nadinya. Jadi ketika mereka mengangkat topik itu, saya bilang, ‘Tidak’. Namun, pada akhirnya mereka menjualnya. Tentu saja saya merasa sangat malu dan kecewa,” tambah mantan pelatih Ajax itu.
Blunder transfer United terungkap jelas
Staf pelatih menilai profil McTominay memiliki efektivitas tersendiri dalam pertandingan domestik yang berlangsung ketat. Karena itu, persetujuan atas penjualannya ke Italia menjadi keputusan yang sangat sulit diterima oleh manajer dan tim stafnya.
Keberatan dari sisi taktik itu segera terbukti beralasan di Stadio Diego Armando Maradona. Di sana, McTominay dengan mulus berkembang menjadi salah satu gelandang paling menonjol di Serie A sembari memimpin Napoli dalam perburuan gelar liga. Penampilan gemilangnya di luar negeri semakin mempertajam sorotan terhadap pimpinan Manchester United dan kembali memicu kritik keras atas strategi perekrutan yang cacat karena membiarkan pemain berpengaruh dan mampu menentukan hasil pertandingan itu pergi.
- Getty Images Sport
Ketegangan terkait kontrak di Old Trafford
Ketegangan antara sang manajer dan jajaran direksi tidak hanya menyangkut urusan transfer, tetapi juga situasi kontraknya sendiri. Setelah kemenangan atas Manchester City di final Piala FA, United memilih mengaktifkan perpanjangan satu tahun dalam kontrak Ten Hag. Namun, sang manajer kini menyiratkan bahwa langkah itu disertai serangkaian janji kosong mengenai proyek jangka panjang dan pengaruhnya terhadap lingkungan tim utama.
Ten Hag menjelaskan bahwa ia tidak bersedia memasuki musim baru dengan ketidakpastian akibat kontrak yang hanya tersisa dalam jangka pendek. Hal itu mendorong pembicaraan mengenai masa depannya. "Saya tidak mau melanjutkan dengan kontrak yang hanya tersisa satu tahun," jelas Ten Hag. "Jadi saya berkata, 'Saya butuh tambahan satu tahun, dan kita harus melakukannya bersama-sama.' Mereka menjanjikan kesetiaan, dukungan, dan komunikasi kepada saya, serta bahwa kami akan menyelaraskan langkah. Kami membicarakan persoalan-persoalan itu. Namun, mereka tidak menepati janji-janji tersebut. Itulah sebabnya saya kecewa."
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