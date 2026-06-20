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Erik ten Hag ingin merekrut mantan pemain pinjaman Manchester United untuk klub Belanda Twente, namun Benfica berupaya memboyong striker tersebut ke Portugal
Twente membidik penyerang berpengalaman
Setelah hengkang dari Ajax, di mana ia mencetak 20 gol selama dua musim, striker timnas Weghorst kini menjadi pemain bebas transfer yang sangat diminati. Direktur teknis baru FC Twente, Ten Hag, telah mengincar pemain berusia 33 tahun tersebut, dan memanfaatkan penampilannya di stasiun televisi NOSuntuk mengonfirmasi minat resmi klub. Sebuah laporan dari SoccerNewsmenunjukkan bahwa meskipun Twente masih menjadi kandidat terkuat, Benfica bisa memiliki keunggulan finansial jika mereka secara resmi mengajukan tawaran.
- AFP
Ten Hag mengonfirmasi upaya perekrutan striker
Direktur baru tersebut menyoroti ikatan lokal yang sudah mengakar saat berbicara kepada media dalam kapasitasnya sebagai komentator pada putaran final Piala Dunia yang sedang berlangsung. Ia menyatakan: “Di Twente, kami tentu saja tertarik pada Wout Weghorst. Dia adalah pemuda yang benar-benar berakar di Twente. Kami sangat bangga dengan segala pencapaian Wout.
“Saya sudah mengenal Wout dan keluarga Weghorst sejak sangat, sangat lama. Tentu saja, saya ingin dia bergabung dengan tim. Siapa yang tidak ingin memiliki penyerang seperti Wout Weghorst? Saat ini dia sedang fokus pada Piala Dunia. Dia ingin menjadi juara dunia. Apakah kami harus menunggu? Untuk Wout, ya…”
Wajah-wajah yang sudah tak asing lagi menanti-nantikan reuni
Kepindahan potensial ke De Grolsch Veste akan menandai kembalinya keduanya ke kampung halaman, karena Ten Hag awalnya memulai karier bermain profesionalnya sebagai bek tengah di Enschede. Keduanya sebelumnya pernah bekerja sama di Old Trafford, tempat penyerang bertubuh kekar setinggi 1,97 meter itu bergabung sebagai pemain pinjaman dari Burnley pada Januari 2023. Meskipun masa baktinya di Liga Premier hanya menghasilkan dua gol dari 31 penampilan di semua kompetisi, Ten Hag tetap menjadi pengagum setia profil taktis sang penyerang.
- Getty Images Sport
Persaingan perekrutan pemain akan segera mencapai puncaknya
Klub Eredivisie tersebut harus bersabar menunggu hingga sang penyerang menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional di Amerika Utara sebelum dapat menyelesaikan rencana perombakan skuadnya. Jendela transfer musim panas yang penuh tantangan menanti Ten Hag, yang akan menghadapi ujian berat dalam upaya mengungguli daya tarik finansial Benfica guna mengamankan target utama lini serangnya sebelum musim domestik 2026-27 dimulai.