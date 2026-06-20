Direktur baru tersebut menyoroti ikatan lokal yang sudah mengakar saat berbicara kepada media dalam kapasitasnya sebagai komentator pada putaran final Piala Dunia yang sedang berlangsung. Ia menyatakan: “Di Twente, kami tentu saja tertarik pada Wout Weghorst. Dia adalah pemuda yang benar-benar berakar di Twente. Kami sangat bangga dengan segala pencapaian Wout.

“Saya sudah mengenal Wout dan keluarga Weghorst sejak sangat, sangat lama. Tentu saja, saya ingin dia bergabung dengan tim. Siapa yang tidak ingin memiliki penyerang seperti Wout Weghorst? Saat ini dia sedang fokus pada Piala Dunia. Dia ingin menjadi juara dunia. Apakah kami harus menunggu? Untuk Wout, ya…”