Erica Parkinson: Pemain termuda yang pernah dipanggil ke tim nasional Lionesses oleh Sarina Wiegman, yang kini bersinar di Portugal dan memenuhi syarat untuk membela empat negara

Dalam debutnya bersama tim U-23 saat timnya menang 1-0, dan sebagai pemain termuda di kedua tim hingga Inggris memasukkan Chloe Sarwie yang berusia 16 tahun di akhir babak kedua, gelandang kreatif ini menarik perhatian tidak hanya berkat umpan-umpan cerdasnya dan kepercayaan dirinya dalam memanfaatkan peluang mencetak gol, tetapi juga kerja kerasnya.

"Saya diberitahu bahwa Erica telah berlari sekitar tujuh kilometer pada babak pertama," kata Emma Coates, yang saat itu menjabat sebagai pelatih kepala tim U-23, setelah pertandingan. "Dia berada di mana-mana, dalam arti yang positif. Energinya sangat menular."

Jelas, cara Parkinson menaiki jenjang tersebut tidak luput dari perhatian di jalur timnas Inggris. Baru pekan lalu, hanya empat bulan setelah debutnya bersama tim U23, Wiegman memanggil remaja tersebut ke skuad senior Lionesses untuk pertama kalinya, menjadikannya pemain termuda yang dipanggil selama masa jabatan pelatih asal Belanda itu.

"Dia terkejut," kata Wiegman. "Dia tak bisa berkata-kata, katanya, tapi dia sangat senang, terkejut, dan bersemangat, tentu saja."

Meskipun memenuhi syarat untuk bermain bagi empat negara berbeda dan menguasai empat bahasa, nama Parkinson mungkin belum terlalu familiar bagi para penggemar Lionesses, karena dia bermain untuk klub Valarades Gaia di Portugal, tempat dia memulai debutnya pada usia 15 tahun. Jadi, siapakah sebenarnya gelandang berbakat ini dan apa yang membuat Wiegman terkesan hingga memberinya kesempatan besar tersebut?