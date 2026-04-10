Erica Parkinson NXGN
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Erica Parkinson: Pemain termuda yang pernah dipanggil ke tim nasional Lionesses oleh Sarina Wiegman, yang kini bersinar di Portugal dan memenuhi syarat untuk membela empat negara

Ketika tim U-23 Inggris berhadapan dengan Norwegia pada bulan November lalu, tak sedikit talenta-talenta terbaik yang tampil. Baik itu Ruby Mace maupun Maisie Symonds, yang keduanya telah memperkuat tim senior asuhan Sarina Wiegman; Gracie Prior, yang menjadi starter dalam tujuh dari sembilan pertandingan pertama musim ini bersama Manchester City, pemuncak klasemen Women's Super League; maupun Martine Fenger di kubu lawan, penyerang remaja yang baru saja melakukan debutnya bersama Barcelona pada awal bulan itu. Namun, justru Erica Parkinson yang berusia 17 tahun, seorang pemain yang usianya sekitar lima tahun lebih muda dari beberapa pemain lainnya, yang paling menonjol.

Dalam debutnya bersama tim U-23 saat timnya menang 1-0, dan sebagai pemain termuda di kedua tim hingga Inggris memasukkan Chloe Sarwie yang berusia 16 tahun di akhir babak kedua, gelandang kreatif ini menarik perhatian tidak hanya berkat umpan-umpan cerdasnya dan kepercayaan dirinya dalam memanfaatkan peluang mencetak gol, tetapi juga kerja kerasnya.

"Saya diberitahu bahwa Erica telah berlari sekitar tujuh kilometer pada babak pertama," kata Emma Coates, yang saat itu menjabat sebagai pelatih kepala tim U-23, setelah pertandingan. "Dia berada di mana-mana, dalam arti yang positif. Energinya sangat menular."

Jelas, cara Parkinson menaiki jenjang tersebut tidak luput dari perhatian di jalur timnas Inggris. Baru pekan lalu, hanya empat bulan setelah debutnya bersama tim U23, Wiegman memanggil remaja tersebut ke skuad senior Lionesses untuk pertama kalinya, menjadikannya pemain termuda yang dipanggil selama masa jabatan pelatih asal Belanda itu.

"Dia terkejut," kata Wiegman. "Dia tak bisa berkata-kata, katanya, tapi dia sangat senang, terkejut, dan bersemangat, tentu saja."

Meskipun memenuhi syarat untuk bermain bagi empat negara berbeda dan menguasai empat bahasa, nama Parkinson mungkin belum terlalu familiar bagi para penggemar Lionesses, karena dia bermain untuk klub Valarades Gaia di Portugal, tempat dia memulai debutnya pada usia 15 tahun. Jadi, siapakah sebenarnya gelandang berbakat ini dan apa yang membuat Wiegman terkesan hingga memberinya kesempatan besar tersebut?

    Di sinilah semuanya bermula

    Lahir di Singapura dari ibu berkebangsaan Jepang dan ayah berkebangsaan Inggris, keluarga Parkinson pindah ke Portugal saat ia berusia 10 tahun setelah kakaknya, Denis, direkrut untuk bermain di akademi Porto. Parkinson sendiri sempat bermain untuk FC Foz dan Leixões, sekaligus berlatih bersama Benfica dalam beberapa kesempatan, sebelum bergabung dengan Valadares Gaia pada tahun 2023, tempat ia melakukan debut seniornya pada usia 15 tahun.

    Kepindahannya ke Portugal memperkenalkan negara keempat yang berhak diwakili Parkinson di level internasional, namun Inggris menjadi pilihannya, karena "Inggris adalah negara pertama yang mengundang saya ke pusat pelatihan nasional," jelasnya tahun lalu.

    "Mereka mengirim seorang pemandu bakat ke Portugal untuk melihat pertandingan saya," kenangnya. "Saat itu saya bermain bersama anak-anak laki-laki. Mereka melihat beberapa klip saya secara online dan menyadari bahwa saya setengah Inggris. Setelah saya tiba di sini, saya benar-benar menyukai budayanya. Semua orang ramah tapi juga ambisius. Saya menikmati cara Inggris menjalani sesi latihan dan gaya bermain dalam pertandingan."

    Sambil terus memberikan kontribusi besar bagi tim utama Valadares Gaia—yang terpilih sebagai pemain muda terbaik di liga Portugal pada musim 2024-25—Parkinson dengan cepat naik pangkat di jajaran pemuda Inggris, mewakili negara asal ayahnya di Kejuaraan Eropa U-17 dan Piala Dunia U-17 pada 2024, sebelum naik ke tim U-19 untuk bermain di Kejuaraan Eropa mereka, dan pada November lalu, masuk ke tim U-23.

    Kesempatan emas

    Kemudian pada bulan Maret muncul kabar besar bahwa Parkinson untuk pertama kalinya dipanggil ke skuad senior Inggris. Di tengah cedera yang dialami Ella Toone dan Grace Clinton, The Lionesses kekurangan kedalaman skuad di lini tengah, terutama di posisi nomor 10.

    "Kemudian kami akan melihat siapa yang berikutnya," jelas Wiegman. "Erica telah melalui jalur pengembangan. Dia bermain di Portugal. Dia tampil bagus bersama tim U-23. Tentu saja, ini adalah langkah besar dari tim U-23 dan kompetisi Portugal untuk naik ke level senior, tetapi dia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di level kami."

    Bagaimana kabarnya?

    Ini adalah penghargaan yang diraih di tengah musim gemilang lainnya bagi Parkinson di kasta tertinggi sepak bola Portugal. Setelah meraih gelar pemain muda terbaik musim lalu dengan mencetak empat gol dan tiga assist dalam 27 penampilan, pemain berusia 17 tahun ini telah mencatatkan angka yang sama pada musim 2025-26, setelah 23 pertandingan.

    Performa tersebut juga membantu Valadares Gaia berada di jalur yang tepat untuk finis lebih baik di liga. Klub ini saat ini berada di peringkat keempat, terpaut dua poin dari zona kualifikasi Liga Champions, setelah finis di peringkat kelima pada musim lalu.

    Kelebihan utama

    Sebagai seorang playmaker alami, Parkinson tampil gemilang dalam peran nomor 10 berkat keberaniannya dalam melepaskan tembakan, kombinasi antara visi permainan yang luar biasa dan eksekusi umpan yang tepat, serta kemampuannya yang mumpuni dalam menggunakan kedua kakinya. Ditambah dengan rasa percaya diri yang terpancar saat ia bermain, pemain berusia 17 tahun ini benar-benar sosok yang mampu menciptakan peluang.

    Meskipun posisinya lebih ke depan, Parkinson bukanlah pemain yang menghindar dari tanggung jawabnya saat tidak menguasai bola. Gigih dan agresif, ia penuh energi saat tidak menguasai bola dan merupakan pemain yang pandai menekan lawan serta pekerja keras.

    Fakta bahwa dia telah bermain sepak bola senior secara reguler sejak usia 15 tahun juga berarti dia secara fisik lebih berkembang daripada kebanyakan pemain seusianya dan akibatnya bisa lebih sukses dalam duel-duelnya.

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Salah satu hal yang membuat Parkinson semakin menonjol adalah latar belakang sepak bolanya yang berbeda; di Portugal, ia terbiasa dengan gaya permainan yang lebih dinamis dibandingkan dengan yang dialami sebagian besar rekan setimnya di timnas Inggris di tanah air. Hal itu memang positif, namun Parkinson juga menyadari bahwa ia harus menyesuaikan diri.

    "Gaya permainan Portugal kurang berfokus pada aspek taktis," akunya tahun lalu. "Ketika saya datang ke sini, saya harus mengaktifkan sisi taktis dalam pikiran saya. Saya harus lebih disiplin.

    "Saya tidak ingin mengubah terlalu banyak karena kualitas yang saya bawa berasal dari jenis sepak bola yang saya mainkan di Portugal dan apa yang saya pelajari sejak kecil. Beberapa aspek saya coba ubah, tetapi yang lain adalah keahlian saya, jadi saya tidak ingin menghilangkannya dari permainan saya."

    Menjaga keseimbangan itu akan menjadi hal yang menarik untuk diikuti seiring perkembangan Parkinson dalam sistem Inggris, dan bahkan lebih menarik lagi tergantung ke mana karier klubnya akan membawanya di masa depan.

    Ada juga langkah-langkah yang perlu dia adaptasi dalam beberapa tahun ke depan. Liga Portugal memiliki level yang baik, dan ada pemain dari liga tersebut yang telah beradaptasi dengan baik ke divisi lain dan sukses—seperti Olivia Smith, yang menjadi pemain wanita pertama Arsenal dengan nilai transfer satu juta pound musim panas lalu setelah penampilannya yang mengesankan di Liverpool. Parkinson berharap bisa meraih kesuksesan serupa, dan ada tanda-tanda bahwa ia mampu melakukannya, mengingat betapa baiknya ia naik pangkat di tim-tim muda Inggris dan betapa cepatnya ia meraih kesuksesan di Portugal.

    Bintang berikutnya... Fran Kirby?

    Sungguh sulit untuk menemukan perbandingan yang tepat bagi Parkinson, karena ia bermain dengan tempo yang lebih cepat dan gaya yang lebih langsung dibandingkan banyak pemain nomor 10 ternama di sepak bola wanita. Salah satu yang mungkin sedikit mirip adalah Fran Kirby, penyerang Brighton saat ini yang menjadi bagian penting dari dominasi Chelsea di Inggris dan juga bintang tim Lionesses yang menjuarai Kejuaraan Eropa 2022.

    Pada beberapa titik dalam kariernya, Kirby bermain sedikit lebih melebar, terutama saat berkolaborasi dengan Sam Kerr di Chelsea dalam peran yang bebas bergerak, yang benar-benar memungkinkannya untuk bersinar. Namun, kemampuannya mencetak gol dan menciptakan peluang, serta kepercayaan dirinya dalam menciptakan peluang atau melepaskan tembakan ke gawang, mirip dengan cara bermain Parkinson, yang bisa bermain lebih ke sayap jika diperlukan, meskipun perbandingan ini belum sepenuhnya tepat. Kirby juga selalu memiliki etos kerja yang tinggi, sesuatu yang juga dimiliki oleh pemain yang baru saja dipanggil ke timnas Inggris ini.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Banyak klub kemungkinan sudah memantau Parkinson bahkan sebelum pemanggilannya ke timnas Inggris ini, namun hal tersebut semakin memperkecil kemungkinan sang remaja akan tetap bermain untuk Valadares Gaia setelah musim ini berakhir.

    Ke mana dia akan berlabuh selanjutnya akan menjadi hal yang menarik. Akan ada beberapa klub besar yang berharap bisa merekrut salah satu prospek muda paling menjanjikan Inggris, tetapi juga sangat penting bagi Parkinson untuk bergabung dengan klub yang memiliki rencana pengembangan yang baik untuknya dan dapat memberinya waktu bermain, karena itulah yang dibutuhkan talenta muda untuk berkembang, seperti yang telah dia tunjukkan selama di Portugal.

    Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, rumor ketertarikan kemungkinan akan bermunculan. Namun, untuk saat ini, fokusnya adalah agar Parkinson menutup musim ini dengan kuat bersama Valadares Gaia, berpotensi membantu mereka meraih tempat di kualifikasi Liga Champions, serta mempersiapkan diri untuk pemusatan latihan timnas Inggris yang akan datang. Berinteraksi dengan talenta kelas dunia dan pemain yang pernah tampil di panggung terbesar akan menjadi pengalaman berharga bagi gadis berusia 17 tahun ini, yang setidaknya akan mendapatkan tempat duduk di barisan depan untuk pertandingan melawan juara dunia Spanyol pada Selasa, meskipun dia sendiri tidak turun ke lapangan.

    Mungkin ada kesempatan beberapa hari kemudian saat The Lionesses bertandang ke Islandia, namun sekali lagi, bahkan jika hal itu tidak terjadi, ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi Parkinson untuk berada di lingkungan timnas Inggris dan di bawah pengawasan Wiegman seperti belum pernah sebelumnya. Ia mungkin bukan talenta yang bisa dilihat dengan jelas oleh para penggemar The Lionesses pekan ini, namun ia adalah pemain yang kemungkinan besar akan sering mereka lihat di tahun-tahun mendatang.

