Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Eric Garcia diusir dari lapangan! Bek Barcelona itu mendapat kartu merah dalam keputusan kontroversial lainnya pada laga Liga Champions melawan Atletico Madrid
Drama VAR kembali menghantui Barcelona
Barcelona kembali mengalami pukulan telak dalam laga Liga Champions hari ini. Pada menit ke-79, Garcia mendapat kartu merah langsung dari wasit Turpin setelah tinjauan VAR yang menegangkan. Bek tersebut dihukum karena menjatuhkan Alexander Sorloth, yang sedang menerobos ke ruang kosong. Meskipun Jules Kounde berada di dekatnya, wasit menilai pemain asal Spanyol itu sebagai pemain terakhir. Keputusan krusial ini membuat tim tamu marah, sehingga klub tersebut harus berjuang keras untuk membalikkan keadaan dengan hanya 10 pemain di lapangan hingga sisa pertandingan.
- Getty Images Sport
Sebuah kenangan yang tak terlupakan dari leg pertama
Kartu merah yang kontroversial ini mencerminkan nasib sial yang sama yang menimpa tim pada leg pertama. Dalam pertandingan pertama itu, Pau Cubarsi diusir keluar lapangan pada menit ke-42 karena melakukan pelanggaran strategis, yang secara langsung berujung pada gol Julian Alvarez dari tendangan bebas yang dihasilkan, sehingga memastikan kemenangan 2-0 bagi Atletico.
Insiden hari ini melibatkan keputusan offside yang ketat sebelum pelanggaran dikonfirmasi. Menjelaskan keputusan tersebut, analis wasit Iturralde Gonzalez menyatakan di TV Spanyol: "Mereka harus memeriksa apakah itu offside dan jika tidak, mereka harus memeriksa apakah itu peluang mencetak gol yang jelas... Jika tidak offside, saya pikir itu lebih layak kartu merah daripada kuning."
Kembalinya yang mendebarkan terhenti secara tiba-tiba
Sebelum kartu merah benar-benar mengubah jalannya pertandingan, Barcelona sedang tampil gemilang dan berhasil menyamakan skor agregat. Lamine Yamal membuka skor hanya dalam waktu empat menit, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Clement Lenglet. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan dengan tendangan kaki kiri yang luar biasa pada menit ke-24 untuk membuat skor menjadi 2-0 pada pertandingan malam itu. Namun, Atletico Madrid segera membalas ketika Marcos Llorente dengan cemerlang memberikan umpan kepada Ademola Lookman untuk mencetak gol, mengubah skor agregat menjadi 3-2 untuk keunggulan tuan rumah.
- Getty Images Sport
Bagaimana nasib kedua klub ke depannya
Atlético lolos ke babak berikutnya dengan kemenangan agregat 3-2; mereka akan menghadapi Arsenal atau Sporting CP di babak selanjutnya.
Sementara itu, Barcelona menghadapi tugas berat untuk memulihkan kepercayaan diri mereka menjelang laga-laga domestik mendatang setelah kekalahan menyakitkan di ajang Eropa ini. Namun, mereka masih unggul sembilan poin di puncak klasemen La Liga dan diunggulkan untuk memenangkan kompetisi tersebut.