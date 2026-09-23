Ketika ditanya apakah ia akan tetap menuntaskan kepindahannya yang terkenal senilai £1,2 juta dari Leeds United pada 1992 jika Ratcliffe yang memimpin, Cantona memberikan jawaban tegas.

"Tidak. Tentu saja tidak. Anda tahu apa pendapat saya tentang semua ini, dengan politik seperti ini," kata pria berusia 60 tahun itu. "Dan saya tidak bisa memahami seseorang seperti ini bisa mengatakan hal seperti ini ketika dia adalah salah satu pemilik klub."

Pria asal Prancis itu kemudian menyoroti bagaimana migrasi secara historis telah membentuk talenta-talenta terbesar dalam olahraga ini. Ia menambahkan: "Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer. Sepak bola terbentuk, semua pemain terhebat datang dari gelombang imigrasi yang berbeda-beda. Di mana-mana, di Prancis, di Inggris, di mana-mana.

"Di Prancis misalnya, pemain-pemain terhebat di Prancis, mereka semua datang dari gelombang imigrasi yang berbeda-beda. Saya membuat dokumenter tentang itu, French Football: An Immigrant History. Raymond Kopa, pada tahun lima puluhan, adalah putra imigran Polandia yang datang ke Prancis, bekerja di Prancis, dan bekerja keras di Prancis. Lalu orang-orang Italia, orang Italia seperti Platini. Kemudian orang Spanyol, seperti saya, ibu saya datang dari pengungsi Spanyol. Saya tidak bisa menerima hal seperti ini."



