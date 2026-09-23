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Eric Cantona kecam komentar imigrasi Sir Jim Ratcliffe yang "tidak dapat diterima", dan klaim ia tak akan meneken kontrak dengan Manchester United jika itu terjadi
Cantona menyerang bos INEOS
Cantona secara terbuka mengecam Ratcliffe setelah pemilik minoritas Manchester United itu mengklaim Inggris "sedang merosot" karena persoalan imigrasi dan tunjangan. Ratcliffe melontarkan komentar kontroversial tersebut dalam wawancara baru-baru ini dengan BBC, yang langsung memicu reaksi keras dari kelompok suporter Muslim klub, yang menuntut dirinya mundur atas komentar yang "sama sekali tidak dapat diterima" itu.
Situasi ini menghadirkan ironi yang mencolok bagi Ratcliffe. Miliarder Inggris itu menganggap Cantona sebagai pemain favoritnya dan bahkan menamai perusahaan induknya, Trawlers Limited, dari konferensi pers terkenal sang penyerang tentang burung camar.
Namun, perasaan itu jelas tidak berbalas. Berbicara kepada fan United terkemuka Pete Boyle di akun TikTok miliknya, Cantona menegaskan bahwa keyakinan politik bos INEOS itu sepenuhnya bertentangan dengan sejarah keluarga dan nilai-nilai yang ia anut.
- AFP
"Saya tidak bisa menerima hal seperti ini"
Ketika ditanya apakah ia akan tetap menuntaskan kepindahannya yang terkenal senilai £1,2 juta dari Leeds United pada 1992 jika Ratcliffe yang memimpin, Cantona memberikan jawaban tegas.
"Tidak. Tentu saja tidak. Anda tahu apa pendapat saya tentang semua ini, dengan politik seperti ini," kata pria berusia 60 tahun itu. "Dan saya tidak bisa memahami seseorang seperti ini bisa mengatakan hal seperti ini ketika dia adalah salah satu pemilik klub."
Pria asal Prancis itu kemudian menyoroti bagaimana migrasi secara historis telah membentuk talenta-talenta terbesar dalam olahraga ini. Ia menambahkan: "Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer. Sepak bola terbentuk, semua pemain terhebat datang dari gelombang imigrasi yang berbeda-beda. Di mana-mana, di Prancis, di Inggris, di mana-mana.
"Di Prancis misalnya, pemain-pemain terhebat di Prancis, mereka semua datang dari gelombang imigrasi yang berbeda-beda. Saya membuat dokumenter tentang itu, French Football: An Immigrant History. Raymond Kopa, pada tahun lima puluhan, adalah putra imigran Polandia yang datang ke Prancis, bekerja di Prancis, dan bekerja keras di Prancis. Lalu orang-orang Italia, orang Italia seperti Platini. Kemudian orang Spanyol, seperti saya, ibu saya datang dari pengungsi Spanyol. Saya tidak bisa menerima hal seperti ini."
Hubungan yang retak
Perselisihan terbaru ini memperdalam keretakan antara ikon klub tersebut dan jajaran direksi saat ini. Awal tahun ini, Ratcliffe menghadapi kritik serupa dan meminta maaf setelah mengatakan kepada Sky News bahwa Inggris telah 'dikolonisasi oleh para imigran'.
Cantona sebelumnya sudah melontarkan kritik kepada petinggi INEOS itu pada musim semi lalu terkait perubahan operasional besar-besaran dan pemangkasan 450 pekerjaan di Old Trafford.
"Sejak Ratcliffe datang, tim direktur ini mencoba menghancurkan segalanya dan mereka tidak menghormati siapa pun," kata Cantona sebelumnya. "Mereka bahkan ingin mengubah stadion. Jiwa tim dan klub ini bukan ada pada para pemain. Semua orang di sekitarnya seperti sebuah keluarga besar."
- Getty Images
Tekanan yang meningkat di Old Trafford
Ratcliffe kini menghadapi krisis hubungan masyarakat yang kian membesar di tengah perombakan operasional klub yang terus berjalan. Menghadapi kritik keras dari salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Manchester United hanya akan menambah sorotan yang terus meningkat terhadap proyek olahraga INEOS.
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