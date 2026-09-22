Era Zinedine Zidane dimulai ketika Maxence Lacroix mengungkapkan "kebanggaan" besar bekerja dengan legenda Prancis di Clairefontaine

Kehadiran sosok ikonik seperti Zidane yang memimpin latihan nyatanya tidak banyak membuat Lacroix gentar dalam sesi pertama mereka bersama. Sebaliknya, pemain 26 tahun itu memandang momen tersebut sebagai sebuah kehormatan besar dalam karier internasionalnya yang masih seumur jagung.

Menepis anggapan bahwa ia merasa cemas bekerja di bawah Zidane di Clairefontaine, Lacroix menegaskan: "Tidak ada tekanan. Ini hanya menjadi sumber kebanggaan besar bisa berbagi lapangan dengannya."

Mengenang interaksi awal mereka dalam latihan teknik secara berkelompok, bek itu menambahkan: "Kami bisa berbicara dengannya, semuanya dalam grup, jadi itu menyenangkan."