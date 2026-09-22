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Era Zinedine Zidane dimulai ketika Maxence Lacroix mengungkapkan "kebanggaan" besar bekerja dengan legenda Prancis di Clairefontaine
Latihan dimulai di bawah legenda
Era kepelatihan Zidane bersama Prancis resmi dimulai dengan sesi latihan perdana di Clairefontaine menjelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Turki. Hanya 12 dari 23 pemain dalam skuad yang ambil bagian dalam latihan awal di pusat sepak bola nasional Prancis. Bek tengah Chelsea Lacroix, yang telah mengoleksi tujuh caps sejak debut seniornya di Amerika Serikat pada Maret 2026, menikmati kesempatan untuk menerima instruksi dari pelatih yang baru ditunjuk.
- ABACAPRESS
Bek mengabaikan tekanan di kamp latihan
Kehadiran sosok ikonik seperti Zidane yang memimpin latihan nyatanya tidak banyak membuat Lacroix gentar dalam sesi pertama mereka bersama. Sebaliknya, pemain 26 tahun itu memandang momen tersebut sebagai sebuah kehormatan besar dalam karier internasionalnya yang masih seumur jagung.
Menepis anggapan bahwa ia merasa cemas bekerja di bawah Zidane di Clairefontaine, Lacroix menegaskan: "Tidak ada tekanan. Ini hanya menjadi sumber kebanggaan besar bisa berbagi lapangan dengannya."
Mengenang interaksi awal mereka dalam latihan teknik secara berkelompok, bek itu menambahkan: "Kami bisa berbicara dengannya, semuanya dalam grup, jadi itu menyenangkan."
Evolusi taktis semakin cepat
Pemusatan latihan intensif selama tiga pekan memberi Zidane waktu berharga untuk menanamkan filosofi taktisnya sebagai penerus Didier Deschamps. Sesi pembuka sebagian besar berfokus pada pengolahan bola, dengan mantan gelandang legendaris itu ikut ambil bagian dalam latihan untuk menunjukkan bahwa kualitas tekniknya tetap terjaga sepenuhnya. Suasana santai namun tetap penuh tujuan di Clairefontaine sudah membantu skuad beradaptasi dengan mulus menuju era baru tim nasional ini.
- ABACAPRESS
Rintangan di Nations League menanti
Prancis akan memulai rangkaian berat yang terdiri dari empat pertandingan, dengan bertandang ke Turki pada 25 September sebelum menghadapi Belgia dan Italia antara 28 September dan 5 Oktober 2026. Jadwal padat ini akan menguji kedalaman lini pertahanan Prancis dan memberi Lacroix kesempatan ideal untuk membuktikan diri demi merebut tempat reguler di starting XI. Menampilkan performa kuat sepanjang jeda internasional musim gugur tetap menjadi keharusan untuk memastikan Zidane menikmati awal yang berwibawa di kursi pelatih.
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