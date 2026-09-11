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Era Todd Boehly hampir BERAKHIR! Co-owner Chelsea akan menjual saham saat Behdad Eghbali dan Clearlake Capital bergerak untuk mengambil alih kendali penuh
Clearlake kian dekat dengan pengambilalihan penuh
Boehly dan Mark Walter dilaporkan berada di ambang melepas kepemilikan mereka di Chelsea. Pembicaraan meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan pemegang saham mayoritas Clearlake Capital siap membeli saham minoritas milik duo Amerika tersebut, .
Clearlake, yang dipimpin Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano, saat ini memegang 61,5 persen saham di Chelsea. Sisa 38,5 persen dibagi rata antara Boehly, Walter, dan miliarder Swiss Hansjorg Wyss. Jika berhasil, pembelian internal ini akan memberi perusahaan investasi tersebut otoritas nyaris penuh atas klub London barat itu.
Konsorsium BlueCo membeli Chelsea dari Roman Abramovich pada Mei 2022 seharga £2,5 miliar, dengan komitmen tambahan investasi sebesar £1,75 miliar. Namun, ketegangan di balik layar meningkat, dengan Boehly dan Eghbali dilaporkan berselisih soal arah olahraga klub dan potensi pembangunan ulang Stamford Bridge.
- Nicolo Campo
Walter mengonfirmasi rencana hengkang yang menguntungkan
Meski negosiasi sebelumnya dilaporkan terhambat karena perbedaan valuasi, Walter kini siap meraup keuntungan dari investasi awalnya. Seorang juru bicara pria berusia 66 tahun itu mengonfirmasi kepada Bloomberg bahwa sebuah kesepakatan kian mendekat.
"Potensi transaksi ini menilai saham Mark Walter di Chelsea Football Club dengan nilai premium dibandingkan investasi awalnya dan menjadi investasi olahraga sukses lainnya baginya," kata juru bicara tersebut. "Setelah keluar dari investasi ini, Mr. Walter berniat melakukan investasi-investasi terkait olahraga di masa depan."
Perwakilan itu juga menjelaskan bahwa pebisnis asal Amerika Serikat tersebut bukan pendorong utama di balik penjualan yang akan datang itu. "Walter tidak memulai transaksi yang diusulkan untuk menjual kepemilikannya, yang telah dikerjakan cukup lama," demikian penutup pernyataan tersebut.
Perpecahan kepemilikan mencapai titik puncak
Boehly menjadi wajah utama dari pengambilalihan pada 2022 dan menjabat sebagai ketua klub. Namun, Eghbali telah menjadi figur yang paling aktif di ruang rapat, sering berkomunikasi dengan para direktur olahraga dan menghadiri pertandingan kandang maupun tandang.
Rumor tentang perang saudara antara para pemilik bersama telah beredar selama dua tahun. Klausul tata kelola yang telah diatur sebelumnya juga sudah disiapkan untuk mencopot Boehly dari jabatan ketua pada Mei tahun depan dan menggantikannya dengan perwakilan Clearlake, tetapi penjualan yang akan datang ini akan memutus seluruh hubungannya dengan Stamford Bridge.
Masih belum jelas apakah Wyss akan bergabung dengan Boehly dan Walter untuk menjual sahamnya. Bagi Walter, langkah ini melanjutkan pengurangan keterlibatannya yang lebih luas di dunia olahraga, setelah baru-baru ini setuju menjual kepemilikannya di Los Angeles Lakers.
- Getty Images Sport
Alonso mencari stabilitas saat menghadapi Hull City
Terlepas dari drama di ruang direksi, pelatih kepala Xabi Alonso berharap ada stabilitas di atas lapangan. Chelsea menikmati awal yang menjanjikan di Premier League, duduk di peringkat keempat setelah meraih dua kemenangan dari tiga laga pembuka mereka, sementara kemenangan 6-3 yang menarik atas Leeds di Carabao Cup memperlihatkan wajah baru lini serang mereka.
Chelsea selanjutnya akan menghadapi tim promosi, Hull City. Setelah menghabiskan £349 juta sepanjang musim panas untuk membentuk ulang skuad, Alonso harus memastikan timnya tetap fokus untuk meraih hasil, bukan pada perubahan kepemilikan yang akan terjadi di atas mereka.
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