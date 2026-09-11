Boehly dan Mark Walter dilaporkan berada di ambang melepas kepemilikan mereka di Chelsea. Pembicaraan meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan pemegang saham mayoritas Clearlake Capital siap membeli saham minoritas milik duo Amerika tersebut, .

Clearlake, yang dipimpin Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano, saat ini memegang 61,5 persen saham di Chelsea. Sisa 38,5 persen dibagi rata antara Boehly, Walter, dan miliarder Swiss Hansjorg Wyss. Jika berhasil, pembelian internal ini akan memberi perusahaan investasi tersebut otoritas nyaris penuh atas klub London barat itu.

Konsorsium BlueCo membeli Chelsea dari Roman Abramovich pada Mei 2022 seharga £2,5 miliar, dengan komitmen tambahan investasi sebesar £1,75 miliar. Namun, ketegangan di balik layar meningkat, dengan Boehly dan Eghbali dilaporkan berselisih soal arah olahraga klub dan potensi pembangunan ulang Stamford Bridge.



