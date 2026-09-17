Clearlake Capital secara resmi telah mengambil alih kendali penuh atas Chelsea. Firma ekuitas swasta yang dipimpin oleh Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano itu telah membeli 12,83 persen saham yang sebelumnya dimiliki oleh Boehly dan Walter. Investor asal Swiss, Hansjorg Wyss, akan mempertahankan kepemilikan 12,83 persen sahamnya yang ada saat ini dan tetap menjadi mitra kunci dalam grup kepemilikan dengan wajah baru tersebut.

Langkah ini menilai klub Stamford Bridge itu sekitar £5 miliar ($6,7 miliar), termasuk utang. Menurut Financial Times, Boehly dan Walter akan mengantongi gabungan £950 juta ($1,3 miliar) dari penjualan tersebut. Ini menandai pergeseran kekuasaan yang dramatis hanya empat tahun setelah konsorsium awal membeli klub itu seharga £2,5 miliar ($3,3 miliar) menyusul keluarnya Roman Abramovich akibat sanksi.

Boehly akan segera mundur dari perannya sebagai ketua klub. Namun, Chelsea menegaskan bahwa operasional sehari-hari, strategi jangka panjang, dan struktur kepemimpinan saat ini akan tetap sama sekali tidak berubah selama masa transisi.











