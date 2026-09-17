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Era Todd Boehly BERAKHIR! Chelsea konfirmasi para pemilik bersama menjual saham mereka saat Clearlake Capital mengambil alih kendali penuh di Stamford Bridge
Clearlake akuisisi sisa saham untuk mengambil alih kendali penuh
Clearlake Capital secara resmi telah mengambil alih kendali penuh atas Chelsea. Firma ekuitas swasta yang dipimpin oleh Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano itu telah membeli 12,83 persen saham yang sebelumnya dimiliki oleh Boehly dan Walter. Investor asal Swiss, Hansjorg Wyss, akan mempertahankan kepemilikan 12,83 persen sahamnya yang ada saat ini dan tetap menjadi mitra kunci dalam grup kepemilikan dengan wajah baru tersebut.
Langkah ini menilai klub Stamford Bridge itu sekitar £5 miliar ($6,7 miliar), termasuk utang. Menurut Financial Times, Boehly dan Walter akan mengantongi gabungan £950 juta ($1,3 miliar) dari penjualan tersebut. Ini menandai pergeseran kekuasaan yang dramatis hanya empat tahun setelah konsorsium awal membeli klub itu seharga £2,5 miliar ($3,3 miliar) menyusul keluarnya Roman Abramovich akibat sanksi.
Boehly akan segera mundur dari perannya sebagai ketua klub. Namun, Chelsea menegaskan bahwa operasional sehari-hari, strategi jangka panjang, dan struktur kepemimpinan saat ini akan tetap sama sekali tidak berubah selama masa transisi.
- Getty Images Sport
Boehly mendukung struktur kepemilikan baru dalam pesan perpisahan
Boehly mengungkapkan kebanggaan yang sangat besar atas masa jabatannya dan berterima kasih kepada komunitas sepakbola yang lebih luas atas dukungan mereka. "Merupakan sebuah kehormatan untuk menjabat sebagai Ketua Chelsea Football Club," kata pebisnis asal Amerika itu kepada situs resmi klub. "Saya ingin berterima kasih kepada banyak pihak yang membantu mengamankan masa depan cerah bagi Klub, termasuk Premier League Inggris, para pelatih dan pemain, jajaran pimpinan dan staf berbakat di Chelsea, serta legiun suporter yang berdedikasi."
Terlepas dari laporan luas tentang retaknya ruang rapat, Boehly secara terbuka mendukung arah baru klub. "Saya menghargai kemitraan saya dengan Clearlake dan kelompok kepemilikan yang lebih luas, serta keputusan kolektif dan investasi yang telah kami lakukan untuk mendukung kesuksesan Klub dalam jangka pendek dan panjang," tambahnya. "Saya yakin Chelsea berada dalam posisi yang sangat baik untuk meraih kesuksesan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Clearlake."
Pendiri bersama Clearlake, Eghbali dan Feliciano, membalas pernyataan itu dengan memuji kontribusi ketua yang akan hengkang tersebut sejak pengambilalihan pada 2022. Keduanya menggambarkan Boehly sebagai mitra penting yang akan "selalu menjadi bagian dari kisah Chelsea", sambil menegaskan kembali komitmen mereka sendiri untuk mengembangkan infrastruktur olahraga klub dan skuadnya. Sementara itu, Chelsea merilis pernyataan resmi yang memuji "komitmen tak tergoyahkan" Boehly untuk memastikan para suporter tetap menjadi pusat identitas klub.
Ketegangan di ruang direksi berakhir saat Walter mundur di tengah penyelidikan
Perombakan di jajaran direksi ini terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan di balik layar di Stamford Bridge dilaporkan. Hubungan antara Clearlake dan Boehly terus memburuk, dengan laporan yang menyebut kedua pihak secara aktif menjajaki jalan untuk membeli saham satu sama lain sepanjang 2024. Clearlake, yang sudah memegang saham mayoritas dominan sebesar 61,5 persen, pada akhirnya memenangkan perebutan kekuasaan internal itu.
Kepergian Walter menambah lapisan intrik lain pada restrukturisasi mendadak ini. Pebisnis asal Amerika Serikat itu saat ini sedang diselidiki secara federal terkait perusahaan-perusahaan asuransinya. Baru bulan lalu, ia secara tiba-tiba menjual sahamnya di Los Angeles Lakers kepada Joshua Kushner dan Bob Iger dengan valuasi $12,5 miliar, hanya 14 bulan setelah mengakuisisi waralaba NBA tersebut. Namun, ia tetap menjadi pemilik Los Angeles Dodgers.
- Getty Images Sport
Alonso ditugaskan menjaga laju Chelsea di Eropa
Chelsea kini harus menjalani transisi besar di ruang direksi ini tanpa membiarkannya mengganggu perkembangan mereka di lapangan. Manajer Xabi Alonso telah membawa Chelsea ke posisi keenam di klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini, dan menjaga momentum itu akan sangat krusial.
Dengan Clearlake menjanjikan stabilitas penuh di departemen olahraga dan medis, fokus akan segera kembali ke kompetisi domestik. Skuad Alonso akan berupaya mendekati posisi Liga Champions, terlepas dari perubahan finansial dan korporasi yang terjadi di atas mereka.
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