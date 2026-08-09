Presiden La Liga melancarkan serangan verbal tajam terhadap Infantino, dengan menegaskan bahwa masa presiden FIFA itu di pucuk kepemimpinan sepakbola dunia telah benar-benar berakhir. Dalam wawancara komprehensif dengan "Le Monde", Tebas tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kondisi terkini badan pengatur global tersebut.

Waktu serangan ini terasa sangat tepat, karena datang tak lama setelah FIFA terpaksa menghentikan proyek rahasia yang dikenal sebagai "FIFA Forward Enterprise", yang berupaya membuka sebuah entitas komersial bagi investor swasta eksternal.

Tebas berpendapat bahwa kegagalan usaha ini hanyalah gejala dari kegagalan yang jauh lebih dalam dan sistemik di koridor kekuasaan di Zurich. "Bagi saya, masa Gianni Infantino sudah lama berlalu," tegas Tebas. "Saya tidak mengatakan ini karena peristiwa terbaru; saya sudah lama melihat gaya kepemimpinan seperti ini, meski semua orang lain tampaknya baru menyadarinya sekarang."