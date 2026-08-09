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'Era Infantino telah berakhir' - Javier Tebas melancarkan serangan baru terhadap presiden FIFA dan menyerukan pergeseran kekuasaan dalam sepak bola
Tebas menuntut pergantian kepemimpinan FIFA segera
Presiden La Liga melancarkan serangan verbal tajam terhadap Infantino, dengan menegaskan bahwa masa presiden FIFA itu di pucuk kepemimpinan sepakbola dunia telah benar-benar berakhir. Dalam wawancara komprehensif dengan "Le Monde", Tebas tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kondisi terkini badan pengatur global tersebut.
Waktu serangan ini terasa sangat tepat, karena datang tak lama setelah FIFA terpaksa menghentikan proyek rahasia yang dikenal sebagai "FIFA Forward Enterprise", yang berupaya membuka sebuah entitas komersial bagi investor swasta eksternal.
Tebas berpendapat bahwa kegagalan usaha ini hanyalah gejala dari kegagalan yang jauh lebih dalam dan sistemik di koridor kekuasaan di Zurich. "Bagi saya, masa Gianni Infantino sudah lama berlalu," tegas Tebas. "Saya tidak mengatakan ini karena peristiwa terbaru; saya sudah lama melihat gaya kepemimpinan seperti ini, meski semua orang lain tampaknya baru menyadarinya sekarang."
- Getty
Tuduhan merusak esensi sepak bola
Inti dari kritik bos La Liga itu adalah keyakinan bahwa visi Infantino terhadap sepakbola global pada dasarnya tidak sejalan dengan kelangsungan kompetisi domestik. Ia menegaskan kembali pandangan tersebut dengan mengklaim bahwa rezim FIFA saat ini secara aktif merusak fondasi olahraga ini. "Infantino bukan sosok yang berkontribusi pada pertumbuhan sepakbola," kata Tebas kepada pers Prancis dalam penilaiannya yang blak-blakan. "Sebaliknya, proyek-proyeknya menghancurkan esensi sepakbola itu sendiri: liga-liga nasional."
"Sepakbola tidak terbatas pada elite. Bagi saya, era Infantino sudah berakhir. Yang masih harus dilihat adalah kapan itu akan berlaku dan bagaimana suksesi akan berlangsung. Saya berharap ini bukan sekadar soal mengganti beberapa orang dengan yang lain, melainkan perombakan yang sungguh-sungguh," tambah Tebas.
Sebuah sistem yang membutuhkan reformasi total
Tebas dengan hati-hati menegaskan bahwa masalah yang dihadapi olahraga ini melampaui sosok satu individu, dan mengisyaratkan bahwa seluruh kultur FIFA membutuhkan transformasi total untuk mencegah kesalahan yang sama terulang.
Ia mencatat bahwa "sistem lama" punya cara untuk tetap bertahan bahkan ketika wajah-wajah baru mengambil posisi tertinggi. "Apa yang terjadi tidak mengejutkan saya. Yang mengejutkan saya adalah reaksi banyak orang yang tetap diam selama bertahun-tahun," ujarnya.
"Dan masalahnya tidak terbatas pada satu orang: Ini tentang keseluruhan sistem. Sistem lama bisa tetap bertahan bahkan ketika orang-orangnya berubah. Mari berharap segalanya benar-benar berubah, seorang pemimpin baru datang, dan tata kelola baru diterapkan di FIFA," jelas Tebas.
- Getty
Tekanan yang kian meningkat terhadap kepresidenan FIFA
Infantino saat ini tengah menghadapi periode yang mungkin menjadi yang paling menantang dalam masa kepemimpinannya, dengan oposisi yang meningkat dari beberapa kubu berpengaruh di Eropa. Di luar sindiran terbuka dari Tebas, Federasi Sepak Bola Norwegia secara terbuka telah menyerukan pengunduran dirinya, dan beberapa asosiasi Eropa lainnya dilaporkan telah menarik dukungan resmi mereka untuk masa jabatan berikutnya.
Terlepas dari tekanan domestik di Eropa, Infantino masih terus mendapat dukungan signifikan dari kawasan lain, termasuk negara-negara sepak bola besar seperti Argentina dan Meksiko. Namun, ancaman boikot turnamen FIFA yang dipimpin UEFA terus membayangi organisasi tersebut, yang berpotensi menyebabkan perpecahan bersejarah dalam olahraga ini.
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