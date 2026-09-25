Era baru untuk Argentina! Lionel Scaloni mengonfirmasi mantan bintang Tottenham Cristian Romero sebagai kapten Argentina berikutnya setelah Lionel Messi

Saat dunia sepak bola bersiap untuk salam perpisahan emosional terakhir dari Messi, Scaloni bergerak cepat untuk memastikan transisi kekuasaan yang mulus di dalam skuad. Berbicara menjelang laga-laga persahabatan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin, pelatih pemenang Piala Dunia itu mengonfirmasi bahwa mantan bek Tottenham Hotspur, Cristian Romero, adalah sosok yang dipilih untuk memimpin negaranya memasuki babak berikutnya. Keputusan ini menandai akhir sebuah era, tetapi juga awal dari struktur kepemimpinan baru yang dirancang untuk mempertahankan dominasi Argentina di panggung global.

Scaloni berbicara terbuka soal hierarki di ruang ganti dan mengapa bek tengah berusia 28 tahun itu menjadi pilihan alami untuk peran tersebut. "Kaptennya akan menjadi Cuti. Dia memang sudah menjadi kapten ketiga setelah Leo dan Ota (Nicolas Otamendi). Ada Emiliano (Martinez), yang juga bisa memakai ban kapten. Rodrigo (De Paul), yang tidak akan bermain dalam dua laga ini, juga bisa memakainya. Lautaro (Martinez) bisa memakainya. Cuti adalah orang yang tepat," jelas sang pelatih seperti dikutip dari TyC Sports.