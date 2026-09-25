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Era baru untuk Argentina! Lionel Scaloni mengonfirmasi mantan bintang Tottenham Cristian Romero sebagai kapten Argentina berikutnya setelah Lionel Messi
Scaloni menyebut Cuti sebagai pemimpin baru
Saat dunia sepak bola bersiap untuk salam perpisahan emosional terakhir dari Messi, Scaloni bergerak cepat untuk memastikan transisi kekuasaan yang mulus di dalam skuad. Berbicara menjelang laga-laga persahabatan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin, pelatih pemenang Piala Dunia itu mengonfirmasi bahwa mantan bek Tottenham Hotspur, Cristian Romero, adalah sosok yang dipilih untuk memimpin negaranya memasuki babak berikutnya. Keputusan ini menandai akhir sebuah era, tetapi juga awal dari struktur kepemimpinan baru yang dirancang untuk mempertahankan dominasi Argentina di panggung global.
Scaloni berbicara terbuka soal hierarki di ruang ganti dan mengapa bek tengah berusia 28 tahun itu menjadi pilihan alami untuk peran tersebut. "Kaptennya akan menjadi Cuti. Dia memang sudah menjadi kapten ketiga setelah Leo dan Ota (Nicolas Otamendi). Ada Emiliano (Martinez), yang juga bisa memakai ban kapten. Rodrigo (De Paul), yang tidak akan bermain dalam dua laga ini, juga bisa memakainya. Lautaro (Martinez) bisa memakainya. Cuti adalah orang yang tepat," jelas sang pelatih seperti dikutip dari TyC Sports.
- Getty Images Sport
Pengalaman sebelumnya Romero dengan ban kapten
Meskipun konfirmasi resmi ini menjadi tonggak baru, Romero bukan orang asing dengan tanggung jawab menjadi kapten negaranya. Pemain Atletico Madrid itu sudah tiga kali mengemban peran tersebut ketika para pemimpin senior tidak tersedia. Debutnya sebagai kapten terjadi dalam kemenangan krusial 1-0 atas Chile di Kualifikasi Amerika Selatan pada 2025. Setelah keberhasilan awal itu, Romero kembali dipercaya mengenakan ban kapten dalam laga persahabatan melawan Venezuela pada Oktober di tahun yang sama. Ia juga memimpin tim saat meraih kemenangan 2-1 atas Mauritania dalam persiapan menuju Piala Dunia 2026.
Penyesuaian skuad dan kabar terbaru cedera
Transisi menuju era pasca-Messi berlangsung di tengah jadwal yang padat. Namun, rencana Scaloni sedikit terganggu oleh masalah kebugaran di dalam skuad. Tim nasional baru-baru ini mengumumkan bahwa Thiago Almada dan Juan Foyth dicoret dari rangkaian tiga pertandingan mendatang akibat cedera. Pernyataan resmi dari federasi berbunyi: "Para pemain Juan Foyth dan Thiago Almada tetap absen karena cedera untuk rangkaian tiga laga persahabatan yang akan dimainkan di negara kami."
Scaloni belum mengonfirmasi apakah ia akan menunjuk pengganti langsung untuk Almada dan Foyth, tetapi Equi Fernandez, Santiago Simon, dan Valentín Gomez dikabarkan telah ditambahkan ke skuad awal untuk memberikan kedalaman tambahan bagi staf pelatih.
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Kedalaman skuad jadi sorotan
Laga-laga persahabatan mendatang akan memberi Scaloni kesempatan terakhir untuk bereksperimen dengan Gomez dan Fernandez sambil mengelola emosi skuad yang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada ikon terbesarnya. Absennya Foyth dan Almada mengurangi opsi taktis di lini belakang dan lini tengah, tetapi kedalaman kumpulan talenta Argentina saat ini tetap sangat besar. Saat Argentina bergerak menuju era baru pasca-Messi, pertandingan kandang di Cordoba dan Buenos Aires ini akan menjadi kilas balik penuh nostalgia atas kesuksesan mereka baru-baru ini sekaligus gambaran awal tentang struktur masa depan tim tanpa pemimpin ikonik mereka di lapangan.
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