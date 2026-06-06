Goal
Diterjemahkan oleh
Era baru di Tottenham! Daniel Levy menyetujui penjualan besar-besaran sebesar 25 persen saham kepada perusahaan milik miliarder teknologi asal Amerika
Eight Sports Capital berhasil memperoleh saham mayoritas di Enic
Eight Sports Capital Limited mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menandatangani perjanjian jual beli untuk mengakuisisi 24,99 persen saham di Enic Sports and Developments Holdings Limited, perusahaan induk Tottenham, sebagaimana dilansir Telegraph.
Saham tersebut dijual melalui perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya dimiliki oleh perwalian yang didirikan untuk kepentingan anak-anak Levy. Transaksi ini melibatkan akuisisi Walburg Holdings Limited dan Larkin Ltd, yang secara bersama-sama memegang 24,99 persen dari modal saham biasa Enic yang telah diterbitkan. Penjualan ini menandai pengurangan yang signifikan dalam kepemilikan Levy. Setelah transaksi selesai, ia akan mempertahankan sisa saham sebesar 4,89 persen di Enic.
- Getty Images
Berbagai reaksi muncul setelah pengumuman yang mengejutkan
Eight Sports Capital mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan resmi, yang berbunyi: “Eight Sports Capital Limited hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli untuk mengakuisisi 24,99 persen saham di Enic Sports and Developments Holdings Limited (“Enic”), perusahaan induk dari Tottenham Hotspur Football Club.”
Pengumuman tersebut tampaknya mengejutkan Enic dan Tottenham. Menanggapi perkembangan tersebut, juru bicara Enic mengatakan: “Kami dapat memastikan bahwa baik Enic maupun Tottenham Hotspur tidak mengetahui adanya penjualan oleh Daniel Levy’s Family Trust atas saham minoritasnya di Enic, perusahaan induk Tottenham.”
Juru bicara tersebut menambahkan: “Dewan direksi dan tim eksekutif Tottenham tetap sepenuhnya fokus pada mewujudkan komitmen yang telah kami sampaikan kepada para penggemar di akhir musim.”
Eight Sports Capital juga menguraikan ambisinya setelah kesepakatan tersebut, dengan menyatakan: “Kami sangat senang telah menandatangani perjanjian ini untuk mengakuisisi saham signifikan di Enic. Kami menantikan untuk bekerja sama dengan pemegang saham, manajemen, staf, pemain, dan penggemar klub untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan berkelanjutan Tottenham Hotspur.”
Pengelolaan tetap tidak berubah meskipun terjadi pergantian kepemilikan
Meskipun transaksi ini menandai perubahan kepemilikan yang signifikan, hal tersebut tidak mengubah kendali atas Tottenham. Keluarga Lewis tetap menjadi pemegang saham pengendali klub, dan saham minoritas yang dialihkan tidak disertai hak suara di tingkat dewan direksi maupun perwakilan di komite eksekutif.
Eight Sports Capital dipimpin oleh CEO Brooklyn Earick dan didukung oleh Triller, sebuah perusahaan teknologi Amerika yang dimiliki oleh pengusaha Hong Kong Ng Wing-fai dan pengusaha Taiwan Richard Tsai. Kelompok ini sebelumnya telah menunjukkan minat pada Tottenham melalui pendekatan yang tidak diminta.
Akuisisi ini juga telah disusun sebesar 24,99 persen, sehingga tetap di bawah ambang batas 25 persen yang akan memicu Uji Pemilik dan Direktur Liga Premier.
- Getty/GOAL
Perhatian tetap tertuju pada rencana Tottenham di musim panas
Terlepas dari perkembangan di jajaran direksi, Spurs diperkirakan akan tetap fokus memperkuat skuad menjelang musim baru. Klub telah mengonfirmasi perekrutan Andy Robertson secara gratis dan sedang mengupayakan tambahan pemain bertahan lainnya.
Ketertarikan terhadap Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, dan Savinho menandakan rencana perekrutan Tottenham yang sedang berlangsung. Sementara itu, keluarga Lewis diperkirakan akan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap klub seiring dengan terus berkembangnya implikasi dari penjualan saham di balik layar.