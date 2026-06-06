Era baru di Tottenham! Daniel Levy menyetujui penjualan besar-besaran sebesar 25 persen saham kepada perusahaan milik miliarder teknologi asal Amerika

Eight Sports Capital mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan resmi, yang berbunyi: “Eight Sports Capital Limited hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli untuk mengakuisisi 24,99 persen saham di Enic Sports and Developments Holdings Limited (“Enic”), perusahaan induk dari Tottenham Hotspur Football Club.”

Pengumuman tersebut tampaknya mengejutkan Enic dan Tottenham. Menanggapi perkembangan tersebut, juru bicara Enic mengatakan: “Kami dapat memastikan bahwa baik Enic maupun Tottenham Hotspur tidak mengetahui adanya penjualan oleh Daniel Levy’s Family Trust atas saham minoritasnya di Enic, perusahaan induk Tottenham.”

Juru bicara tersebut menambahkan: “Dewan direksi dan tim eksekutif Tottenham tetap sepenuhnya fokus pada mewujudkan komitmen yang telah kami sampaikan kepada para penggemar di akhir musim.”

Eight Sports Capital juga menguraikan ambisinya setelah kesepakatan tersebut, dengan menyatakan: “Kami sangat senang telah menandatangani perjanjian ini untuk mengakuisisi saham signifikan di Enic. Kami menantikan untuk bekerja sama dengan pemegang saham, manajemen, staf, pemain, dan penggemar klub untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan berkelanjutan Tottenham Hotspur.”