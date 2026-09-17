Klopp jelas ingin mengevaluasi kedalaman talenta yang dimilikinya saat Jerman bersiap menghadapi jadwal UEFA Nations League yang berat. Dengan memilih total 44 pemain, pelatih berusia 59 tahun itu memastikan dirinya bisa melihat langsung baik bintang-bintang yang sudah mapan maupun prospek yang sedang naik daun, sambil mengelola tuntutan fisik dari padatnya kalender pertandingan. Setiap grup akan bertanggung jawab untuk dua pertandingan, sebuah strategi yang dirancang untuk memberi Klopp gambaran menyeluruh tentang kedalaman talenta yang tersedia baginya saat ia memulai masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional Jerman.

Logistik pemilihan ini terbilang unik, dengan hanya satu pemain yang mampu menjembatani dua daftar berbeda tersebut. Kiper Augsburg, Finn Dahmen, menjadi satu-satunya sosok yang masuk dalam skuad berisi 24 pemain untuk dua pertandingan pembuka dan juga grup berisi 20 pemain yang ditugaskan untuk dua laga terakhir.