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Era baru berani Jurgen Klopp! Mantan bos Liverpool itu menamai DUA skuad Jerman dan memanggil banyak pemain debutan untuk Nations League
Manajemen skuad radikal Klopp
Klopp jelas ingin mengevaluasi kedalaman talenta yang dimilikinya saat Jerman bersiap menghadapi jadwal UEFA Nations League yang berat. Dengan memilih total 44 pemain, pelatih berusia 59 tahun itu memastikan dirinya bisa melihat langsung baik bintang-bintang yang sudah mapan maupun prospek yang sedang naik daun, sambil mengelola tuntutan fisik dari padatnya kalender pertandingan. Setiap grup akan bertanggung jawab untuk dua pertandingan, sebuah strategi yang dirancang untuk memberi Klopp gambaran menyeluruh tentang kedalaman talenta yang tersedia baginya saat ia memulai masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional Jerman.
Logistik pemilihan ini terbilang unik, dengan hanya satu pemain yang mampu menjembatani dua daftar berbeda tersebut. Kiper Augsburg, Finn Dahmen, menjadi satu-satunya sosok yang masuk dalam skuad berisi 24 pemain untuk dua pertandingan pembuka dan juga grup berisi 20 pemain yang ditugaskan untuk dua laga terakhir.
- Getty Images Sport
Wajah-wajah baru dan panggilan mengejutkan
Sesuai reputasinya dalam membina talenta, Klopp telah membuka pintu bagi beberapa pemain yang belum memiliki caps untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Sorotan utama tertuju pada masuknya Yannick Keidel dari SV Elversberg, yang penampilannya di kasta bawah jelas menarik perhatian tim manajemen baru. Bergabung dengannya dalam kategori calon debutan adalah Hennes Behrens dari Augsburg, Max Rosenfelder dari Freiburg, dan talenta menarik TSG Hoffenheim, Bambase Conte.
Skuad untuk dua laga pertama melawan Belanda dan Yunani merupakan perpaduan antara bintang-bintang mapan dan para prospek yang sedang naik daun ini. Bek Inter Yann Aurel Bisseck dan Nathaniel Brown dari Bayern Munich masuk dalam unit pertahanan yang juga dihuni pemain-pemain andalan seperti Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck. Di lini tengah, Klopp menyeimbangkan pengalaman Joshua Kimmich dan Jamal Musiala dengan energi Kevin Schade dari Brentford serta Anton Stach dari Leeds United.
Gelombang kedua dan fleksibilitas taktis
Untuk rangkaian pertandingan kedua, yang mencakup laga kandang melawan Serbia dan lawatan tandang ke Yunani, Klopp merotasi hampir seluruh skuad. Skuad berisi 20 pemain ini menghadirkan sejumlah nama terbesar di sepakbola Eropa, termasuk Karim Adeyemi dari Barcelona dan Florian Wirtz dari Liverpool. Fleksibilitas taktis kelompok ini terlihat jelas, dengan Brajan Gruda dari RB Leipzig dan Ridle Baku memberikan lebar permainan, sementara penyerang Juventus Nick Woltemade dan Jonathan Burkardt dari Frankfurt memimpin lini depan.
Secara defensif, kelompok kedua ini mengandalkan pemahaman duet Stuttgart Maximilian Mittelstadt dan Finn Jeltsch, bersama Malick Thiaw dari Newcastle. Lini tengah tetap kuat dengan Aleksandar Pavlovic dan Vitaly Janelt yang serbabisa dari Brentford.
- Getty Images
Jadwal pertandingan dan jalan ke depan
Era Klopp akan resmi dimulai dengan salah satu rivalitas paling bersejarah dalam sepak bola internasional. Jerman akan bertandang menghadapi Belanda pada 24 September, dalam laga yang akan menjadi ujian berat bagi banyak pemain baru yang dipanggil. Setelah lawatan ke Amsterdam, skuad pertama akan kembali ke kandang untuk menghadapi Yunani pada 27 September. Pergantian ke skuad kedua kemudian akan dilakukan menjelang pertemuan pada 1 Oktober melawan Serbia, sebelum pertandingan terakhir dari rangkaian awal ini membuat Jerman kembali bertandang ke Yunani pada 3 Oktober.
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