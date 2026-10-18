Bagi Maresca, penghargaan pribadi jauh kurang penting dibandingkan perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuadnya dari hari ke hari. Meski menyadari bahwa sepakbola profesional pada akhirnya dinilai dari kemampuan meraih kemenangan, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa kepuasan terbesarnya datang dari melihat para pemainnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus meningkatkan permainan mereka di lapangan latihan.

“Saya sangat senang karena dalam pekerjaan ini, yang terpenting adalah memenangkan pertandingan,” kata Maresca. “Kami mampu meraih tujuh kemenangan beruntun. Namun, yang membuat saya sangat senang adalah melihat para pemain dari hari ke hari, bagaimana mereka bekerja dan bagaimana saya bisa melihat mereka berkembang. Hari ini, saya pikir kami mengendalikan pertandingan, menciptakan peluang, dan tampil baik saat tidak menguasai bola. Kami bermain dengan baik dan saya pikir itulah yang paling penting.”