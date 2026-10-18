AFP
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Enzo Maresca pemecah rekor puji setinggi langit para bintang Man City setelah mencetak sejarah di Liga Primer
Maresca tetapkan standar baru di Liga Primer Inggris
Laju tanpa henti Man City di puncak klasemen Liga Primer Inggris berlanjut pada Sabtu setelah mereka meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich yang tampil gigih. Tiga poin itu membuat sang juara bertahan unggul enam poin di puncak klasemen, tetapi sorotan sore itu tertuju kepada Maresca, yang menjadi manajer pertama dalam sejarah kompetisi ini yang memenangi tujuh pertandingan pertamanya saat menangani sebuah klub.
Dengan pencapaian ini, Maresca melampaui rekor yang sebelumnya dipegang tokoh-tokoh legendaris seperti Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, dan Ole Gunnar Solskjaer. Ketiganya mencatat enam kemenangan beruntun pada awal masa kepelatihan masing-masing bersama City, Chelsea, dan Manchester United.
- Getty Images Sport
Pengembangan Skuad Lebih Penting daripada Kejayaan Pribadi
Bagi Maresca, penghargaan pribadi jauh kurang penting dibandingkan perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuadnya dari hari ke hari. Meski menyadari bahwa sepakbola profesional pada akhirnya dinilai dari kemampuan meraih kemenangan, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa kepuasan terbesarnya datang dari melihat para pemainnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus meningkatkan permainan mereka di lapangan latihan.
“Saya sangat senang karena dalam pekerjaan ini, yang terpenting adalah memenangkan pertandingan,” kata Maresca. “Kami mampu meraih tujuh kemenangan beruntun. Namun, yang membuat saya sangat senang adalah melihat para pemain dari hari ke hari, bagaimana mereka bekerja dan bagaimana saya bisa melihat mereka berkembang. Hari ini, saya pikir kami mengendalikan pertandingan, menciptakan peluang, dan tampil baik saat tidak menguasai bola. Kami bermain dengan baik dan saya pikir itulah yang paling penting.”
Melindungi skuad dari gangguan luar
Meski mengawali musim dengan sempurna, Maresca mengisyaratkan bahwa para pemainnya mungkin belum mendapat pengakuan dari luar yang sepadan dengan penampilan dominan mereka. Namun, mantan pelatih Leicester City itu menegaskan bahwa pengakuan yang benar-benar berarti bagi para pemainnya datang dari dalam ruang ganti dan staf pelatih.
“Tentu saja, ya, tetapi saya juga memahami bahwa kami memberikan apresiasi kepada para pemain. Yang perlu mereka pedulikan adalah apresiasi dari orang-orang di dalam klub dan dari saya. Mereka tidak memedulikan orang-orang yang menilai dari luar karena mereka tahu orang-orang yang mencoba menilai mereka adalah orang-orang yang bekerja dan ingin menciptakan masalah. Namun, saya jamin para pemain di sini bahagia, mereka mendapat apresiasi, dan saya memberikan apresiasi kepada mereka,” jelasnya.
- Getty Images Sport
Persiapan Liga Champions dimulai
Manchester City tak punya banyak waktu untuk menikmati keberhasilan di kompetisi domestik karena kini harus mengalihkan perhatian ke fase liga Liga Champions. City akan menjamu juara Yunani AEK Athens pada Selasa, dalam laga yang diperkirakan berlangsung dengan atmosfer meriah di Stadion Etihad. Maresca menyadari pentingnya pertandingan ini untuk menjaga momentum di semua kompetisi. Meraih hasil positif melawan tim Yunani itu akan sangat penting bagi peluang City finis di delapan besar dan terhindar dari babak playoff.
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