Getty Images Sport
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Enzo Maresca menyampaikan kabar cedera campuran Manchester City jelang duel derbi Manchester di Old Trafford melawan Manchester United
O'Reilly dinyatakan fit untuk derby
Manchester City mendapat dorongan signifikan jelang lawatan mereka ke Old Trafford setelah Nico O’Reilly dinyatakan fit untuk tampil. Pemain internasional Inggris itu, yang menjadi bintang baru di bawah asuhan Pep Guardiola musim lalu, absen pada dua laga terakhir City karena masalah punggung.
Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat, Maresca memberikan pembaruan pasti mengenai kondisi bek kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang itu. Juru taktik asal Italia tersebut mengonfirmasi bahwa lulusan akademi itu telah pulih dengan baik dan "100 persen tersedia" untuk kembali diturunkan dalam duel melawan Manchester United.
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Doku absen karena masalah betis yang terus berlanjut
Meski kabar mengenai O’Reilly bersifat positif, bos City itu juga mengonfirmasi bahwa pemain internasional Belgia Jeremy Doku masih belum tersedia untuk dipilih. Doku menjalani awal musim yang membuat frustrasi dan belum tampil untuk Manchester City sejak kekalahan di Community Shield dari Arsenal.
Maresca berhati-hati saat membahas jadwal pemulihan sang winger, dengan mengindikasikan bahwa mantan pemain Rennes itu masih membutuhkan beberapa hari lagi sebelum kembali bermain secara kompetitif di lapangan. Sang manajer menjelaskan bahwa winger tersebut "membutuhkan beberapa hari lagi" sebelum pulih sepenuhnya dari cedera betis.
Maresca menerima tekanan derby
Akhir pekan ini menandai derby Manchester pertama Maresca sebagai pelatih kepala, meski ia tidak asing dengan intensitas laga ini setelah sebelumnya pernah menjadi asisten Pep Guardiola. Terlepas dari dominasi keseluruhan City dalam sepak bola Inggris, mereka hanya memenangi dua dari enam pertemuan terakhir melawan United dan belum merasakan kemenangan di Old Trafford dalam tiga tahun terakhir.
Membahas pentingnya laga tersebut, Maresca menegaskan bahwa momen ini menuntut para pemainnya untuk tetap setia pada identitas taktis mereka sambil mengakui atmosfer yang unik. "Ini sangat penting karena berbagai alasan. Kami tahu seberapa penting sebuah derby, terutama di sini," katanya. Sang manajer juga membandingkannya dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya di sepak bola Eropa untuk menyoroti tekanannya. "Laga yang spesial. Hal terpenting yang bisa kami lakukan adalah mencoba menjadi diri kami sendiri, lalu kita lihat hasil akhirnya."
- Getty Images Sport
Menjaga posisi puncak klasemen
City memasuki derby ini dengan berada di puncak klasemen Premier League, dan saat ini terlibat persaingan ketat dengan Arsenal. Kedua klub sama-sama memenangi tiga pertandingan pertama mereka, memiliki selisih gol yang identik, dengan City hanya menempati posisi teratas karena mencetak satu gol lebih banyak daripada Arsenal.
Pelatih asal Italia itu paham betul arti sebuah kemenangan, baik bagi klasemen maupun moral para suporter. Ia menegaskan targetnya saat menatap kick-off Minggu sore, dengan menekankan keinginannya memulai catatan derby-nya dengan kemenangan. "Itu sangat penting [untuk mengalahkan United]. Ini derby pertama saya dan saya ingin memenangi pertandingan ini," pungkas Maresca.
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