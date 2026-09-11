Manchester City mendapat dorongan signifikan jelang lawatan mereka ke Old Trafford setelah Nico O’Reilly dinyatakan fit untuk tampil. Pemain internasional Inggris itu, yang menjadi bintang baru di bawah asuhan Pep Guardiola musim lalu, absen pada dua laga terakhir City karena masalah punggung.

Berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat, Maresca memberikan pembaruan pasti mengenai kondisi bek kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang itu. Juru taktik asal Italia tersebut mengonfirmasi bahwa lulusan akademi itu telah pulih dengan baik dan "100 persen tersedia" untuk kembali diturunkan dalam duel melawan Manchester United.







