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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Enzo Maresca menyambut ekspektasi gelar seiring era baru Manchester City dimulai

E. Maresca
Manchester City
Premier League

Manajer baru Manchester City, Enzo Maresca, menyambut tantangan untuk menggantikan Pep Guardiola saat ia bersiap memimpin klub memasuki era baru menjelang musim 2026-27. Juru taktik asal Italia itu menegaskan bahwa ia sepenuhnya memahami tuntutan di Stadion Etihad, dengan trofi menjadi target utamanya menjelang Community Shield pada hari Minggu.

  • Maresca memulai era City

    Maresca secara resmi telah membuka era baru di City setelah ditunjuk sebagai penerus Guardiola, yang masa baktinya selama 10 tahun penuh trofi di Stadion Etihad telah berakhir. Mantan bos Leicester City dan Chelsea itu kembali ke Manchester setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai pelatih asisten di klub tersebut. Meski harus mengisi jejak besar, juru taktik asal Italia itu menegaskan dirinya menikmati tantangan menjelang laga kompetitif pertamanya pada musim 2026-27, saat City menghadapi juara Premier League Arsenal di Community Shield hari Minggu.

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    Italia antusias sambut kepulangan ke kandang

    Maresca mengungkapkan antusiasme besar untuk memimpin Manchester City menjalani kampanye baru yang berat saat persiapan pramusim mendekati akhir.

    Berbicara kepada saluran media resmi klub, Maresca menyambut tuntutan besar yang menantinya: "Saya benar-benar antusias, saya tahu ekspektasinya ketika Anda bergabung dengan klub seperti City. Ekspektasinya adalah memenangi pertandingan, memenangi gelar, dan bersaing untuk gelar. Dan kami akan mencoba melakukan itu. Saya sangat senang [bisa kembali]."

    Merefleksikan kepulangannya ke lingkungan yang sudah familiar, ia menambahkan: "Ini momen spesial; rasanya seperti kembali ke rumah jadi ini perasaan yang sangat menyenangkan. Orang-orang di dalam gedung, mereka hampir sama. Skuadnya mungkin berubah 80% tetapi secara keseluruhan, saya merasakan hal yang persis sama. Orang-orang baik, menyenangkan bisa berada di sini."

  • Perombakan besar mengubah skuad

    Transisi di kursi manajer bertepatan dengan perombakan skuad besar-besaran, yang ditandai oleh kedatangan empat pemain baru, termasuk perekrutan utama senilai £116 juta atas Elliot Anderson dari Nottingham Forest.

    Di sisi lain, City telah menyetujui penjualan James Trafford, Manuel Akanji, dan Nathan Ake, sementara dua pemain lama, John Stones dan Bernardo Silva, pergi dengan status bebas transfer. Dinamika ruang ganti masih berubah-ubah di tengah minat berkelanjutan dari Real Madrid dan Barcelona terhadap Rodri, dengan klub itu juga sedang dalam pembicaraan untuk gelandang Lille berusia 18 tahun Ayyoub Bouaddi dan memantau bintang Chelsea Enzo Fernandez.

    Menanggapi ambisi meraih gelar pada fase transisi ini, Maresca berkata: "Mencoba memenangkan beberapa gelar. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itulah yang harus diperjuangkan klub, jadi semoga kami bisa berada di akhir musim dan menikmati momen itu."

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    Ujian besar Arsenal menanti

    Ujian resmi pertama Maresca langsung datang dalam duel Community Shield hari Minggu melawan Arsenal. Laga pembuka musim itu akan menjadi tolok ukur langsung tentang seberapa cepat skuad City yang telah dirombak beradaptasi dengan filosofi taktiknya menjelang dimulainya Premier League. Di luar lapangan, fokus petinggi klub tetap terbagi pada hari-hari terakhir jendela transfer saat mereka berupaya menuntaskan tambahan kekuatan di lini tengah dan menangkal minat dari Eropa terhadap aset-aset kunci.

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