Maresca mengungkapkan antusiasme besar untuk memimpin Manchester City menjalani kampanye baru yang berat saat persiapan pramusim mendekati akhir.

Berbicara kepada saluran media resmi klub, Maresca menyambut tuntutan besar yang menantinya: "Saya benar-benar antusias, saya tahu ekspektasinya ketika Anda bergabung dengan klub seperti City. Ekspektasinya adalah memenangi pertandingan, memenangi gelar, dan bersaing untuk gelar. Dan kami akan mencoba melakukan itu. Saya sangat senang [bisa kembali]."

Merefleksikan kepulangannya ke lingkungan yang sudah familiar, ia menambahkan: "Ini momen spesial; rasanya seperti kembali ke rumah jadi ini perasaan yang sangat menyenangkan. Orang-orang di dalam gedung, mereka hampir sama. Skuadnya mungkin berubah 80% tetapi secara keseluruhan, saya merasakan hal yang persis sama. Orang-orang baik, menyenangkan bisa berada di sini."