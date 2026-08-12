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Enzo Maresca menjelaskan aturan lucu Erling Haaland dalam wawancara baru Manchester City
Cetak biru taktis yang baru
Maresca secara resmi telah memulai masa jabatannya sebagai manajer Manchester City, dengan fokus besar pada kebiasaan struktural yang ia tuntut dari skuadnya. Pria 46 tahun itu ingin membangun di atas fondasi yang ditinggalkan Pep Guardiola sambil menanamkan gaya disiplin telitinya sendiri di seluruh area lapangan.
Salah satu topik utama dari wawancara-wawancara awalnya menyoroti jalur komunikasi rumit yang dituntut Maresca selama pertandingan. Filosofinya bertumpu pada kontrol mutlak, bahkan hingga pada bagaimana tim bereaksi sesaat setelah mencetak gol.
- Getty Images Sport
Menegakkan disiplin di tepi lapangan
Bagian dari identitas kepelatihan Maresca melibatkan menjaga kontak langsung dengan para pemimpin timnya pada momen-momen intens dalam pertandingan. Ia mengungkapkan aturan spesifik yang berhasil ia terapkan sepanjang periode-periode sebelumnya di sepakbola Inggris.
"Di Leicester dan Chelsea, saya punya aturan bahwa ketika kami mencetak gol, kapten harus datang ke bangku cadangan, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menerima instruksi," jelas Maresca, menegaskan preferensinya pada penyesuaian taktik ketimbang luapan emosi.
Dilema Haaland
Menurut The New York Times, meski aturan itu berjalan mulus dengan para kaptennya sebelumnya, Maresca memberikan catatan jenaka yang brilian saat mempertimbangkan striker bintang barunya di Etihad. Prospek mesin gol asal Norwegia itu memikul tugas kepemimpinan jelas menghadirkan mimpi buruk logistik yang lucu bagi bangku cadangan.
"Itu pertanyaan yang bagus," katanya. "Jika kapten mencetak gol, maka dia bisa merayakannya. Jika Erling adalah kapten, sialan! Kami punya masalah, bisa Anda bayangkan?" candanya, seraya mengakui kebiasaan sang striker yang seolah tak terelakkan dalam menjebol gawang lawan.
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Menatap kampanye mendatang
Di balik canda ringan itu, anekdot tersebut menegaskan fokus taktis intens yang dibawa Maresca ke Manchester City. Saat persiapan pramusim mulai ditingkatkan, sang manajer ingin memastikan setiap pemain memahami secara tepat ekspektasinya saat menguasai bola maupun tidak.
Dengan musim baru yang semakin dekat, semua mata akan tertuju pada bagaimana skuad beradaptasi dengan metode Maresca. Apakah Haaland suatu saat akan mengenakan ban kapten masih harus dilihat, tetapi pesan dari sang manajer jelas: pekerjaan di atas lapangan tidak pernah benar-benar berhenti.
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