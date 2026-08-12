Enzo Maresca menjelaskan aturan lucu Erling Haaland dalam wawancara baru Manchester City

Maresca secara resmi telah memulai masa jabatannya sebagai manajer Manchester City, dengan fokus besar pada kebiasaan struktural yang ia tuntut dari skuadnya. Pria 46 tahun itu ingin membangun di atas fondasi yang ditinggalkan Pep Guardiola sambil menanamkan gaya disiplin telitinya sendiri di seluruh area lapangan.

Salah satu topik utama dari wawancara-wawancara awalnya menyoroti jalur komunikasi rumit yang dituntut Maresca selama pertandingan. Filosofinya bertumpu pada kontrol mutlak, bahkan hingga pada bagaimana tim bereaksi sesaat setelah mencetak gol.